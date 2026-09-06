Adrián Marcelo esta en la CDMX: manda mensaje a sus fans y genera teorías sobre ‘La Granja VIP’

Adrián Marcelo mantiene una relación conocida con el formato de telerrealidad por su trayectoria como conductor y por su presencia en conversaciones digitales sobre televisión.

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Adrián Marcelo se encuentra en la Ciudad de México y este domingo 6 de septiembre compartió un mensaje desde Santa Fe, hecho que alimenta versiones de fans sobre una posible entrada a La Granja VIP.

El conductor regiomontano no ha confirma su participación en el reality de TV Azteca, pero su presencia en la capital ocurre horas antes del inicio de la segunda temporada.

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En sus historias de Instagram, Marcelo muestra una vista desde el lugar donde se hospeda y comenta las condiciones del clima en la capital. El creador de contenido se refiere a la ciudad como “la gran Tenochtitlán” y compara la temperatura con la del norte del país.

La segunda temporada de La Granja VIP inicia este domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas por Azteca UNO. El programa también estará disponible en la aplicación y el sitio web de TV Azteca, mientras que la señal 24/7 podrá seguirse mediante Disney+.

La coincidencia entre la estancia de Marcelo en Santa Fe y el estreno del reality provocó especulaciones entre seguidores de los programas de competencia. Hasta ahora, la producción no anuncia que el influencer forme parte del elenco.

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Adrián Marcelo presume el clima de la Ciudad de México desde Santa Fe

Fiel a su estilo, el conductor dejó en claro por qué partido político se inclina. (Captura de pantalla)

Marcelo publica un video durante la mañana de este 6 de septiembre. En las imágenes se aprecia el paisaje de Santa Fe, una zona ubicada al poniente de la Ciudad de México, desde un inmueble donde aparentemente se encuentra hospedado.

El conductor dedica su mensaje al clima que registra la capital. En su comparación con el norte del país, sostiene que las condiciones de temperatura y humedad harían más fácil la vida cotidiana en esa región.

“Hay algo en lo que no se le puede competir a la gran ciudad, la gran Tenochtitlán, y sin duda es su clima”, dice Marcelo al inicio de su historia de Instagram.

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El regiomontano agrega: “Si así amaneciera en el norte del país, la vida de los norteños sería más fácil, más feliz, más todo. Es envidiable amanecer y encontrarse este clima. Fresco, sin bochorno, húmedo, bien”.

La publicación no incluye referencias a TV Azteca, a La Granja VIP ni a una posible participación dentro del programa. Tampoco muestra algún distintivo de la producción o material relacionado con el reality.

La Granja VIP inicia este 6 de septiembre por Azteca UNO

La presencia de Adrián Marcelo en la Ciudad de México ocurre el mismo día en que comienza la nueva temporada de La Granja VIP. El formato reúne a personalidades del espectáculo y las redes sociales en un espacio donde deben realizar actividades vinculadas con la vida en el campo.

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TV Azteca anuncia el estreno para las 20:00 horas de este domingo 6 de septiembre. La emisión se transmitirá por Azteca UNO y contará con seguimiento permanente a través de Disney+.

Entre los nombres confirmados por la televisora se encuentran Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Avilés, Kevyn Contreras “Bicolor”, Kunno, Rafa Mercadante, Fernando Lozada, María Karunna, Niurka Marcos, Mónica Escobedo, Daniela Alexis “La Bebeshita”, Abigail Pak “La Coreañera”, Natalia Alcocer y Manelyk González.

El nombre de Marcelo no figura en esa lista de participantes anunciados. La ausencia de una confirmación oficial mantiene su posible ingreso como una versión surgida entre usuarios de redes sociales.

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La Granja VIP 2

Una cuenta de X difunde la versión sobre el ingreso del regiomontano

La posibilidad de que Adrián Marcelo se integre al reality toma fuerza a partir de una publicación de la cuenta de X @SoyAlcazar25, identificada como Santii Rey. El usuario asegura haber recibido información sobre la llegada del conductor al programa.

“Me están confirmando que en efecto Adrián Marcelo va oficialmente a La Granja VIP”, publica la cuenta. El mensaje también señala que el creador de contenido estaría resguardado en un hotel de la Ciudad de México antes de ingresar a la producción.

Esa afirmación no cuenta con un anuncio de TV Azteca, de los canales oficiales del reality ni del propio Adrián Marcelo. Por esa razón, la versión debe considerarse como un rumor de redes sociales.

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La estancia del conductor en Santa Fe puede relacionarse con distintos compromisos personales o profesionales. Su historia de Instagram únicamente confirma que se encuentra en la capital este domingo, sin explicar el motivo de su visita.

La Casa de los Famosos México también mantiene atención por un habitante sorpresa

Las teorías sobre Marcelo surgen en una jornada marcada por la conversación en torno a los realities. La Casa de los Famosos México 2026, producción de Televisa, también genera expectativa por el anuncio de un habitante sorpresa.

La producción plantea integrar a una persona misteriosa después de la salida voluntaria de Adolfo Roldán, quien deja el programa por temas de salud, de acuerdo con la información difundida entre seguidores del formato.

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El escenario provoca que usuarios comparen los movimientos de ambas producciones y busquen pistas en las publicaciones de figuras que han participado o han sido relacionadas con realities. Hasta ahora, no existe información que vincule a Marcelo con el habitante sorpresa de Televisa.

Adrián Marcelo mantiene una relación conocida con el formato de telerrealidad por su trayectoria como conductor y por su presencia en conversaciones digitales sobre televisión. Su llegada a la Ciudad de México, en vísperas del estreno de La Granja VIP, reaviva esas especulaciones.

La participación del influencer sólo podrá confirmarse si TV Azteca, la producción de La Granja VIP o Adrián Marcelo emiten un anuncio directo.