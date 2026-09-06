México

Adrián Marcelo esta en la CDMX: manda mensaje a sus fans y genera teorías sobre ‘La Granja VIP’

El conductor regiomontano no ha confirma su participación en el reality de TV Azteca, pero su presencia en la capital ocurre horas antes del inicio de la segunda temporada

Adrián Marcelo mantiene una relación conocida con el formato de telerrealidad por su trayectoria como conductor y por su presencia en conversaciones digitales sobre televisión.

Guardar

Adrián Marcelo se encuentra en la Ciudad de México y este domingo 6 de septiembre compartió un mensaje desde Santa Fe, hecho que alimenta versiones de fans sobre una posible entrada a La Granja VIP.

El conductor regiomontano no ha confirma su participación en el reality de TV Azteca, pero su presencia en la capital ocurre horas antes del inicio de la segunda temporada.

PUBLICIDAD

En sus historias de Instagram, Marcelo muestra una vista desde el lugar donde se hospeda y comenta las condiciones del clima en la capital. El creador de contenido se refiere a la ciudad como “la gran Tenochtitlán” y compara la temperatura con la del norte del país.

La segunda temporada de La Granja VIP inicia este domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas por Azteca UNO. El programa también estará disponible en la aplicación y el sitio web de TV Azteca, mientras que la señal 24/7 podrá seguirse mediante Disney+.

La coincidencia entre la estancia de Marcelo en Santa Fe y el estreno del reality provocó especulaciones entre seguidores de los programas de competencia. Hasta ahora, la producción no anuncia que el influencer forme parte del elenco.

PUBLICIDAD

Adrián Marcelo presume el clima de la Ciudad de México desde Santa Fe

Fiel a su estilo, el conductor dejó en claro por qué partido político se inclina.
Fiel a su estilo, el conductor dejó en claro por qué partido político se inclina. (Captura de pantalla)

Marcelo publica un video durante la mañana de este 6 de septiembre. En las imágenes se aprecia el paisaje de Santa Fe, una zona ubicada al poniente de la Ciudad de México, desde un inmueble donde aparentemente se encuentra hospedado.

El conductor dedica su mensaje al clima que registra la capital. En su comparación con el norte del país, sostiene que las condiciones de temperatura y humedad harían más fácil la vida cotidiana en esa región.

Hay algo en lo que no se le puede competir a la gran ciudad, la gran Tenochtitlán, y sin duda es su clima”, dice Marcelo al inicio de su historia de Instagram.

El regiomontano agrega: “Si así amaneciera en el norte del país, la vida de los norteños sería más fácil, más feliz, más todo. Es envidiable amanecer y encontrarse este clima. Fresco, sin bochorno, húmedo, bien”.

La publicación no incluye referencias a TV Azteca, a La Granja VIP ni a una posible participación dentro del programa. Tampoco muestra algún distintivo de la producción o material relacionado con el reality.

La Granja VIP inicia este 6 de septiembre por Azteca UNO

La presencia de Adrián Marcelo en la Ciudad de México ocurre el mismo día en que comienza la nueva temporada de La Granja VIP. El formato reúne a personalidades del espectáculo y las redes sociales en un espacio donde deben realizar actividades vinculadas con la vida en el campo.

TV Azteca anuncia el estreno para las 20:00 horas de este domingo 6 de septiembre. La emisión se transmitirá por Azteca UNO y contará con seguimiento permanente a través de Disney+.

Entre los nombres confirmados por la televisora se encuentran Carlos TrejoIvonne Montero, Kenny Avilés, Kevyn Contreras “Bicolor”, Kunno, Rafa Mercadante, Fernando Lozada, María Karunna, Niurka Marcos, Mónica Escobedo, Daniela Alexis “La Bebeshita”, Abigail Pak “La Coreañera”, Natalia Alcocer y Manelyk González.

El nombre de Marcelo no figura en esa lista de participantes anunciados. La ausencia de una confirmación oficial mantiene su posible ingreso como una versión surgida entre usuarios de redes sociales.

La Granja VIP 2
La Granja VIP 2

Una cuenta de X difunde la versión sobre el ingreso del regiomontano

La posibilidad de que Adrián Marcelo se integre al reality toma fuerza a partir de una publicación de la cuenta de X @SoyAlcazar25, identificada como Santii Rey. El usuario asegura haber recibido información sobre la llegada del conductor al programa.

“Me están confirmando que en efecto Adrián Marcelo va oficialmente a La Granja VIP”, publica la cuenta. El mensaje también señala que el creador de contenido estaría resguardado en un hotel de la Ciudad de México antes de ingresar a la producción.

Esa afirmación no cuenta con un anuncio de TV Azteca, de los canales oficiales del reality ni del propio Adrián Marcelo. Por esa razón, la versión debe considerarse como un rumor de redes sociales.

La estancia del conductor en Santa Fe puede relacionarse con distintos compromisos personales o profesionales. Su historia de Instagram únicamente confirma que se encuentra en la capital este domingo, sin explicar el motivo de su visita.

La Casa de los Famosos México también mantiene atención por un habitante sorpresa

Las teorías sobre Marcelo surgen en una jornada marcada por la conversación en torno a los realities. La Casa de los Famosos México 2026, producción de Televisa, también genera expectativa por el anuncio de un habitante sorpresa.

La producción plantea integrar a una persona misteriosa después de la salida voluntaria de Adolfo Roldán, quien deja el programa por temas de salud, de acuerdo con la información difundida entre seguidores del formato.

El escenario provoca que usuarios comparen los movimientos de ambas producciones y busquen pistas en las publicaciones de figuras que han participado o han sido relacionadas con realities. Hasta ahora, no existe información que vincule a Marcelo con el habitante sorpresa de Televisa.

Adrián Marcelo mantiene una relación conocida con el formato de telerrealidad por su trayectoria como conductor y por su presencia en conversaciones digitales sobre televisión. Su llegada a la Ciudad de México, en vísperas del estreno de La Granja VIP, reaviva esas especulaciones.

La participación del influencer sólo podrá confirmarse si TV Azteca, la producción de La Granja VIP o Adrián Marcelo emiten un anuncio directo.

Temas Relacionados

La Granja VIPAdrián MarceloLa Casa de los Famosos Méxicomexico-noticiasmexico-entretenimientoCDMX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Familiar de Jonathan Meléndez lo despide al destacar su labor en Camilo Séptimo y como padre: “Nunca es un adiós”

Diego Meléndez, quien se identificó como primo del tecladista y cofundador de la banda, aseguró que no dejará de escuchar sus canciones para aferrarse a la idea de que existe otra realidad en la que podrán encontrarse

Familiar de Jonathan Meléndez lo despide al destacar su labor en Camilo Séptimo y como padre: “Nunca es un adiós”

México prehispánico también “está de moda”: Exposiciones del INAH en el extranjero abarrotaron salas con 3.8 millones de personas

Las seis muestras reunieron piezas de las culturas olmeca, teotihuacana, maya y mexica en recintos de España, Francia y distintas ciudades de China

México prehispánico también “está de moda”: Exposiciones del INAH en el extranjero abarrotaron salas con 3.8 millones de personas

Qué fue de Aleska Génesis tras ser acusada de robo e incluso llegar a presión: la historia de la supermodelo

El expediente se originó por una denuncia relacionada con tres relojes de alta gama

Qué fue de Aleska Génesis tras ser acusada de robo e incluso llegar a presión: la historia de la supermodelo

Hoy No Circula: evita multas este 7 de septiembre en CDMX y Edomex

Cuáles son los automóviles que no circulan este lunes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula: evita multas este 7 de septiembre en CDMX y Edomex

Eduardo Ramírez presenta en Ciudad de México el PRF 2027 y la Carrera Panamericana 2026

Chiapas será sede de ambos eventos internacionales de café y automovilismo

Eduardo Ramírez presenta en Ciudad de México el PRF 2027 y la Carrera Panamericana 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Van a funeral de “El Chilaquil”, de la Unión Tepito, y balean su camioneta a la salida: hieren a un hombre y muere una mujer en la Alcaldía Cuauhtémoc

Van a funeral de “El Chilaquil”, de la Unión Tepito, y balean su camioneta a la salida: hieren a un hombre y muere una mujer en la Alcaldía Cuauhtémoc

Familiar de Jonathan Meléndez lo despide al destacar su labor en Camilo Séptimo y como padre: “Nunca es un adiós”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

Capturan a implicado en el feminicidio de la colombiana Tatiana Vanessa en San Luis Potosí

De la amapola a los laboratorios: así cambió el mapa de la producción de drogas en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Qué fue de Aleska Génesis tras ser acusada de robo e incluso llegar a presión: la historia de la supermodelo

Qué fue de Aleska Génesis tras ser acusada de robo e incluso llegar a presión: la historia de la supermodelo

Always LALISA en México: fecha de estreno y preventa del documental de Lisa

Violeta: la obra de teatro que confronta los secretos y la violencia dentro de una familia

Fuerza Regida llega al concierto de BTS y desata rumores de una colaboración que ya ilusiona a los fans

La Casa de los Famosos México en vivo: quién será el sexto eliminado y el habitante sorpresa que ingresará hoy

DEPORTES

Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana: fechas y horarios para ver la Serie del Rey

Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana: fechas y horarios para ver la Serie del Rey

Piojo Alvarado podría irse a Rusia junto a Montes y Chávez: Chivas responde a la primera oferta

Canelo Álvarez en el Estadio Azteca: esto dijo Eddy Reynoso sobre la posible pelea

Cómo quedaron las posiciones del Mundial Sub 20 Femenino en el grupo de México tras resultados de la jornada 1

El extraño caso de Leighanne Robe: jugadora que firmó con Pumas este semestre y fue presentada el fin de semana por un equipo en Inglaterra