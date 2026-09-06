Vivienda, tren y pensiones: los anuncios clave de Sheinbaum en su informe desde Nuevo León

La mandataria informa que la medida beneficia a más de medio millón de personas y busca resolver adeudos que crecían con el tiempo, además de facilitar la entrega de escrituras a familias que ya pagaron

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el informe de gobierno correspondiente a Nuevo León, como parte de la gira que su administración realiza por las 32 entidades del país durante septiembre. Durante el evento, la mandataria estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, entre ellos el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto. Durante su mensaje, la presidenta detalló avances en materia de vivienda, infraestructura y programas de bienestar para la entidad.

Infonavit: condonación de deudas y nuevas viviendas

Uno de los anuncios centrales fue la reestructuración de créditos del Infonavit en Nuevo León. Sheinbaum explicó que, durante años, el instituto otorgó créditos que, en lugar de disminuir con el tiempo, generaban deudas mayores a las originales para las familias trabajadoras. De acuerdo con las cifras presentadas:

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616 mil créditos de vivienda fueron reestructurados en la entidad.

Más de medio millón de personas resultaron beneficiadas.

Se construyen actualmente 79,800 viviendas para trabajadores de bajos recursos, con un avance reportado del 14%.

La mandataria señaló que la medida busca beneficiar a quienes ya habían liquidado su vivienda, permitiéndoles recibir las escrituras correspondientes, y precisó que las nuevas viviendas se desarrollan a través del Infonavit, el Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda.

Cuatro jóvenes ríen y se abrazan en un apartamento nuevo de México, junto a cajas de mudanza y el logo de Infonavit, que representa el acceso a la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tren México-Monterrey-Nuevo Laredo, entre las obras destacadas

En materia de infraestructura, la presidenta mencionó el avance del tren de pasajeros que conectará Monterrey con la Ciudad de México y Nuevo Laredo, proyecto que, según dijo, podría estar operando antes de que concluya el sexenio. También se refirió a:

Un nuevo libramiento en Matehuala .

Trabajos de conservación en la red federal de carreteras .

La construcción de cinco nuevas preparatorias en el estado, luego de que, según explicó, el crecimiento poblacional de la entidad —tanto natural como por migración interna— generó una mayor demanda de espacios educativos.

Cifras de programas de bienestar en la entidad

La mandataria detalló, uno por uno, la cobertura de los principales programas sociales federales en Nuevo León:

583 mil adultos mayores reciben la pensión para el bienestar.

49,415 personas con discapacidad reciben un apoyo económico.

140,421 estudiantes de preparatoria pública reciben beca.

6,428 jóvenes están incorporados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

11,495 pequeños productores agrícolas reciben apoyo, de los cuales 9,723 reciben fertilizante gratuito producido por Pemex.

Cerca de 80 mil familias reciben leche subsidiada a través del programa Leche para el Bienestar.

Más de 8 millones de niñas y niños de primaria a nivel nacional recibieron apoyo para útiles y uniformes escolares, según mencionó la presidenta durante su recorrido por distintas entidades.

En conjunto, Sheinbaum afirmó que 1.5 millones de personas en Nuevo León reciben algún apoyo directo de programas federales de bienestar.

Una joven sonriente muestra un sobre del programa Becas Bienestar del Gobierno de México, acompañada por el logo de un birrete dorado y un escudo con figura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Programas dirigidos a mujeres y jóvenes

La presidenta también destacó la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, y la beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria. Además, mencionó la operación de 24 centros LIBRE en el estado, espacios de atención a mujeres que ofrecen acompañamiento legal, psicológico y actividades diversas.

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Salud y seguridad

Entre las obras de salud mencionadas para la entidad están el Hospital General Regional en Santa Catarina (IMSS), una nueva unidad de medicina familiar en Juárez, la sustitución de la unidad de medicina familiar en Monterrey y la ampliación de la clínica-hospital Constitución del ISSSTE. La presidenta también señaló que, de acuerdo con datos del gabinete de seguridad, el homicidio doloso ha registrado una disminución en la entidad desde 2024, sin ofrecer una cifra porcentual específica durante su intervención.

Contexto de la gira nacional

El informe en Nuevo León forma parte del recorrido que la presidenta realiza por las entidades del país durante septiembre, tras pasar por Morelos, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima y Jalisco. De acuerdo con lo anunciado, la gira continuará con una parada en Saltillo, Coahuila.

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¿Le agrego también el dato de los créditos para el campo (fertilizantes de Pemex) con más contexto sobre la escasez internacional que mencionó, o la dejamos así de compacta?