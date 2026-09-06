¿Plan para el puente? Milpa Alta tendrá feria con pozole, elotes, pulque y chiles en nogada

Milpa Alta celebrará la Feria Gastronómica y del Elote del 11 al 20 de septiembre con entrada libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Feria Gastronómica y del Elote regresará a Santa Ana Tlacotenco, en Milpa Alta, del 11 al 20 de septiembre, con entrada libre, comida tradicional, pulque, artesanías y actividades culturales.

El encuentro busca reunir a productores de la comunidad durante las celebraciones patrias y ofrecer platillos preparados con maíz cultivado en la zona.

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El plan se realizará durante 10 días en la Plaza Cívica de Santa Ana Tlacotenco, ubicada en el kilómetro 26 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec.

La propuesta incluye desde elotes y esquites hasta pozole, chiles en nogada, tamales, postres de maíz y bebidas como atole, aguas frescas y pulque.

La feria de Santa Ana Tlacotenco se realizará del 11 al 20 de septiembre

La XXIV Feria Gastronómica y del Elote 2026 se celebrará entre el viernes 11 y el domingo 20 de septiembre. Las fechas abarcan dos fines de semana y coinciden con el feriado por el Día de la Independencia.

La cita será en la Plaza Cívica de Santa Ana Tlacotenco, comunidad de la alcaldía Milpa Alta reconocida por su producción agrícola, en especial de maíz y nopales.

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La feria cumple 24 años de tradición y reunirá alimentos de temporada, antojitos elaborados con maíz, artesanías y espectáculos para los visitantes.

El acceso no tendrá costo. La información difundida sobre el encuentro establece que el objetivo es acercar al público a los productos y preparaciones que realizan las familias productoras de la comunidad.

La alcaldía Milpa Alta invitó a asistir a la celebración con un mensaje en el que destacó la oferta de platillos preparados con elote y la programación artística y cultural prevista para la edición de este año.

“No te pierdas nuestra XXIV Feria Gastronómica y del Elote 2026”, señaló la alcaldía Milpa Alta en la convocatoria oficial del evento.

El maíz de Milpa Alta será la base de los platillos y los productos artesanales

Santa Ana Tlacotenco se encuentra en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Las y los productores de la comunidad siembran y cosechan maíz y nopales, que después transforman en alimentos, postres y otros productos artesanales.

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La Feria Gastronómica y del Elote pondrá el foco en esa producción local. La oferta estará integrada por recetas basadas en maíz criollo y en ingredientes obtenidos en la zona.

El encuentro también representa una opción para respaldar directamente la actividad de los agricultores y cocineras tradicionales de Milpa Alta.

Los visitantes encontrarán preparaciones hechas al momento con grano fresco. La variedad contempla opciones sencillas y otras con ingredientes adicionales, según el puesto y la receta elegida.

La feria contará con productos locales como mermeladas caseras, miel, mole de la región y tejidos hechos por artesanos de Milpa Alta.

La venta de artesanías complementará el recorrido gastronómico. De ese modo, el evento combinará la cocina tradicional con la comercialización de productos elaborados por habitantes de Santa Ana Tlacotenco y comunidades cercanas.

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Los elotes y los esquites tendrán versiones con queso, tuétano, birria y longaniza

El elote será uno de los protagonistas de la feria. Los asistentes podrán pedirlo hervido o asado, con opciones de chile picante o sin picante.

Los esquites también formarán parte central de la oferta. Habrá versiones sencillas y otras preparadas con queso, tuétano, suadero, birria o longaniza.

El chileatole se sumará a los platillos elaborados con maíz. Esta preparación se ofrecerá junto con otros antojitos que forman parte de la cocina cotidiana de la capital y de los pueblos originarios del sur de la ciudad.

Los tamales estarán disponibles durante los 10 días de feria. La lista también incluye tlaxcales y quesadillas, alternativas para quienes busquen una comida rápida dentro del recinto.

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La variedad permitirá recorrer puestos con propuestas distintas sin limitarse al elote tradicional. La programación gastronómica reúne alimentos que se sirven de forma cotidiana y recetas que suelen ganar presencia durante septiembre.

También habrá una selección de postres preparados con maíz. Entre ellos figuran el pan de elote, los flanes, las gelatinas, los pasteles y los hot cakes.

El elote será uno de los protagonistas de la feria. Los asistentes podrán pedirlo hervido o asado, con opciones de chile picante o sin picante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pozole y los chiles en nogada se sumarán a las fiestas patrias en Milpa Alta

La feria incluirá dos de los platillos asociados con septiembre: el pozole y los chiles en nogada. Ambas recetas estarán disponibles dentro de la oferta preparada para las celebraciones patrias.

El pozole se ofrecerá en versiones rojo, blanco y verde. Los comensales podrán encontrar opciones con pollo o cerdo, además de preparaciones de maciza o surtido.

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Los chiles en nogada formarán parte del menú de temporada. El platillo se integrará a una oferta que reúne antojitos, alimentos hechos con maíz y recetas tradicionales de las fiestas nacionales.

La presencia de estos alimentos amplía el alcance de la feria más allá de los elotes y los esquites. El encuentro concentrará en un mismo lugar comidas habituales de los mercados, recetas campesinas y platos vinculados con las fechas patrias.

La organización prevé que el público pueda comer dentro de la Plaza Cívica y recorrer los puestos durante el día. La duración del evento abre la posibilidad de visitarlo tanto entre semana como durante los días de descanso.

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El pulque de Santa Ana Tlacotenco acompañará los antojitos y postres de maíz

Las bebidas tendrán un espacio propio en la feria. Además de aguas frescas y atole caliente, participarán productores de pulque de Santa Ana Tlacotenco.

La comunidad es conocida por la labor de sus tlachiqueros, quienes raspan los magueyes para obtener el aguamiel que se utiliza en la elaboración de esa bebida.

El pulque podrá encontrarse en presentaciones naturales y curadas, según la información disponible sobre la feria. Esta oferta acompañará los platillos salados y los postres que se venderán en el recinto.

El atole será otra de las opciones para quienes busquen bebidas calientes. Las aguas frescas completarán las alternativas para acompañar el recorrido gastronómico durante septiembre.

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La presencia de bebidas artesanales permite incorporar productos ligados al trabajo agrícola de la zona. El maíz y el maguey aparecerán así en diferentes preparaciones dentro de la misma celebración.

La feria incluirá dos de los platillos asociados con septiembre: el pozole y los chiles en nogada. (Gob. Edomex)

Grupo Rayito de Sol y las actividades culturales acompañarán la feria

Además de los puestos de comida, la Feria Gastronómica y del Elote contará con presentaciones musicales y artísticas. El primer artista confirmado para la edición de 2026 es Grupo Rayito de Sol.

La cartelera también contempla música en vivo, bailes folclóricos y presentaciones teatrales. Estas actividades buscarán acompañar las jornadas de venta gastronómica.

La programación cultural estará dirigida a visitantes de distintas edades. El encuentro combina un recorrido por sabores locales con actividades para quienes acudan en familia, en pareja o con amigos.

Los espacios de artesanías se integrarán a esa propuesta. Allí podrán encontrarse productos alimentarios y piezas textiles elaboradas por manos de la comunidad milpaltense.

La feria reunirá así tres componentes: la cocina basada en maíz, la venta de artículos locales y los espectáculos culturales. La combinación convierte a Santa Ana Tlacotenco en una alternativa para aprovechar el puente patrio sin salir de la Ciudad de México.

La Feria Gastronómica y del Elote contará con presentaciones musicales y artísticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Plaza Cívica de Santa Ana Tlacotenco está en el kilómetro 26 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec

Para llegar en automóvil, la ruta indicada es tomar la Calzada de Tlalpan o la avenida Xochimilco-Otepepan y continuar hacia la carretera Xochimilco-Oaxtepec hasta el kilómetro 26.

El destino es la Plaza Cívica de Santa Ana Tlacotenco, en la alcaldía Milpa Alta. La ubicación será el punto de encuentro de los puestos gastronómicos, los productores, los artesanos y las presentaciones artísticas.

Quienes viajen en transporte público pueden dirigirse a la estación Tláhuac de la Línea 12 del Metro. Desde el paradero hay transporte que se dirige hacia Santa Ana Tlacotenco.

La recomendación para los visitantes es considerar el tiempo de traslado, debido a que la comunidad se encuentra al sur de la capital. La llegada forma parte de un recorrido hacia una zona agrícola de la Ciudad de México.

Con entrada libre, 10 días de actividades y una oferta que incluye elotes, esquites, pozole, chiles en nogada, pulque y postres, la Feria Gastronómica y del Elote se perfila como una de las opciones para las celebraciones de septiembre en Milpa Alta.