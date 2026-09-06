Línea 3 del Metro CDMX suspende servicio Indios Verdes - La Raza: qué provocó la falla este 6 de septiembre

Suspendieron el servicio en la Línea 3 del Metro CDMX (X/ captura redes sociales)

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Usuarios de la Línea 3 del Metro CDMX quedaron varados luego de que el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) anunció la suspensión del servicio en el tramo de Indios Verdes a la Raza. Esta situación obligó a las personas a buscar alternativas de transporte.

El incidente ocurrió la tarde del domingo 6 de septiembre, alrededor de las 15:00 horas policías auxiliares informaron a las personas sobre la suspensión del servicio. De inmediato los afectados empezaron a reportar en redes sociales la situación en la línea verde de la red del Metro CDMX.

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De acuerdo con los testimonios en redes, el personal del Metro CDMX no explicó la razón por la que los desalojaron; posteriormente al paradero Indios Verdes llegaron unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para auxiliar con el traslado de las personas afectadas.

Estaciones de la Línea 3 del Metro CDMX que suspendieron temporalmente su servicio

La operación de la Línea 3 operó de La Raza a Universidad, es decir que los trenes no hicieron paradas en las siguientes estaciones durante el periodo de trabajos para restablecer la circulación de las unidades:

Indios Verdes

Deportivo 18 de Marzo

Potrero

La Raza

A través de redes sociales, usuarios denunciaron que los desalojaron luego de la interrupción del servicio en la Línea 3 del Metro CDMX en el tramo Indios Verdes - La Raza (X/ @mafavargas92)

¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro CDMX?

La cuenta oficial del Metro CDMX informó que la suspensión del servicio en la Línea 3 se debió a una falla que obligó la revisión en la zona de vías, razón por la que el servicio únicamente opera de La Raza a Universidad.

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“Buena tarde. Debido a una revisión en la zona de vías de la Línea 3, se implementa servicio provisional de La Raza a Universidad en ambos sentidos. No se ofrece servicio de trenes entre Indios Verdes y La Raza. Personal del Sistema trabaja para restablecer el servicio en su totalidad. Toma previsiones”.

Desde que reportaron este incidente, personal del STC Metro mantiene un servicio parcial en la línea verde, posteriormente informaron que trabajan para agilizar la operación de los trenes en todo el servicio.

Una revisión en la zona de vías afectó el servicio de la Línea 3 del Metro CDMX (X/ @Elrromanov)

Hasta el corte de información de las 17:00 horas, personal del Metro CDMX informó sobre el restablecimiento del servicio en todas las estaciones. Indicaron que los convoys ya reanudaron operaciones en todas las estaciones.

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¿Cuándo inicia la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX?

La remodelación integral de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México comenzará hasta 2027. El Gobierno de la Ciudad de México ya presentó un plan para renovar vías, sistemas, estaciones y trenes, con una inversión estimada en 40 mil millones de pesos.

El proyecto busca evitar cierres de estaciones o una suspensión prolongada del servicio durante 2026 en el tramo que va de Indios Verdes a Universidad. También contempla la compra de 45 trenes nuevos para sustituir toda la flota actual de la ruta.

La intervención sería la segunda renovación total de una línea del Sistema de Transporte Colectivo. La administración de Clara Brugada retrasa el inicio de las obras porque primero debe concluir el proceso para seleccionar a la empresa que participará en el esquema de coinversión. Después elaborará el plan técnico de intervención estación por estación.

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Clara Brugada aseguró que no habrá cierres que afecten a usuarios de la Línea 3 (Jefatura Gobierno CDMX)

La jefa de Gobierno asegura que durante el resto de 2026 no habrá maniobras que afecten a los usuarios de la Línea 3. También pide a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Las autoridades capitalinas iniciaron en julio la revisión de las empresas interesadas en participar en la invitación a la coinversión para la remodelación. El modelo plantea un financiamiento compartido entre el Gobierno de la Ciudad de México y la empresa seleccionada.

Los lineamientos del proyecto se publicaron el 14 de julio y el fallo final está programado para el 14 de septiembre de 2026. Ese día se conocerá qué empresa participará en las obras de renovación integral de la Línea 3.

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Tras la definición de la coinversión, las autoridades diseñarán el plan de intervención. Esta etapa establecerá en qué estaciones comenzarán los trabajos y cómo se realizarán las maniobras para sustituir vías, equipos de comunicación y atender los hundimientos vinculados con fallas geológicas.