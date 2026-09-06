¿No revisas tu Buzón Tributario? El SAT podría imponerte una multa de más de 11 mil pesos

Mantenerlo habilitado y registrar correctamente el correo electrónico y número celular es una obligación para determinados contribuyentes

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El Buzón Tributario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es uno de los principales canales de comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. A través de esta herramienta digital se envían notificaciones, avisos, resoluciones administrativas, solicitudes de información y otros documentos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Aunque comúnmente se habla de multas por “no revisar” esta plataforma, es importante hacer una precisión: la sanción prevista en el Código Fiscal de la Federación no se genera únicamente por dejar de consultar los mensajes, sino por no habilitar el Buzón Tributario, no registrar los medios de contacto o proporcionar información incorrecta o desactualizada.

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De acuerdo con los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación, las personas que incumplan con esta obligación pueden recibir una multa que va de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos. El monto aplicable dependerá de las circunstancias de cada caso y de la determinación de la autoridad fiscal.

¿En qué casos aplica la multa por el Buzón Tributario?

El SAT puede imponer una sanción cuando el contribuyente no cumple con los requisitos necesarios para mantener operativo este canal de comunicación. Entre los principales supuestos se encuentran:

No haber habilitado el Buzón Tributario.

No registrar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular.

Proporcionar medios de contacto incorrectos, inexistentes o ajenos.

No mantener actualizada la información registrada.

Estas omisiones pueden impedir que la autoridad establezca comunicación con el contribuyente. Por ello, el Código Fiscal de la Federación considera que registrar datos erróneos o no auténticos puede tener consecuencias similares a no habilitar la plataforma.

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El SAT puede imponer una multa de hasta 11 mil 540 pesos a quienes no habiliten su Buzón Tributario o mantengan desactualizados sus medios de contacto

Además de la posible multa, ignorar las notificaciones depositadas en el Buzón Tributario puede ocasionar que una persona pierda plazos para presentar aclaraciones, responder requerimientos o atender algún procedimiento fiscal. En determinadas actuaciones, los plazos legales pueden comenzar a correr aunque el contribuyente no haya abierto personalmente el documento.

¿Cómo habilitar el Buzón Tributario del SAT?

El procedimiento se realiza en línea desde el portal oficial del SAT. El contribuyente debe ingresar con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), contraseña o e.firma y localizar la opción para habilitar o actualizar el Buzón Tributario.

Posteriormente, deberá registrar sus mecanismos de comunicación. Generalmente se solicita una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular. El sistema enviará un enlace al correo proporcionado y un código mediante mensaje SMS.

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Ambos medios deben confirmarse dentro de un plazo máximo de 72 horas después del registro. Si la validación no se completa durante ese periodo, el trámite puede quedar inconcluso y será necesario realizar nuevamente el procedimiento, según las indicaciones del SAT para habilitar y actualizar el Buzón Tributario.

Una vez confirmados los datos, el sistema genera el Acuse de registro o actualización de mecanismos de comunicación como medios de contacto. Este documento debe descargarse y conservarse, pues funciona como comprobante de que el contribuyente realizó el proceso.

¿Por qué es importante revisar los mensajes del SAT?

Aunque no abrir un mensaje no constituye por sí solo la infracción establecida en el artículo 86-C, revisar periódicamente el Buzón Tributario es fundamental. Las comunicaciones depositadas en esta plataforma pueden estar relacionadas con devoluciones, requerimientos, créditos fiscales, invitaciones para corregir inconsistencias o actos administrativos que deben atenderse dentro de un plazo determinado.

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Los avisos enviados por correo electrónico o mensaje de texto únicamente informan que existe una nueva comunicación. Para conocer su contenido y efectos legales es necesario ingresar directamente al portal oficial.

El SAT puede imponer una multa de hasta 11 mil 540 pesos a quienes no habiliten su Buzón Tributario o mantengan desactualizados sus medios de contacto

También es recomendable verificar periódicamente que el correo y el número celular registrados sigan activos. Si alguno cambia, debe actualizarse cuanto antes para evitar problemas de comunicación con la autoridad.

Mantener habilitado y consultar el Buzón Tributario no solo reduce el riesgo de recibir una multa de hasta 11 mil 540 pesos, sino que permite responder oportunamente a los requerimientos del SAT y llevar un mayor control de la situación fiscal. Ante cualquier mensaje cuya autenticidad genere dudas, lo más seguro es ingresar directamente al sitio oficial y evitar abrir enlaces enviados desde direcciones desconocidas.

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