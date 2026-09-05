México

Cae presunto implicado en el homicidio del músico y locutor Sergio “Checo” Padilla en Ecatepec

David “N” habría conducido el vehículo en el que llegaron los asesinos, según la Fiscalía mexiquense

El crimen contra el hombre ocurrió el pasado 23 de julio en el municipio de Ecatepec. Crédito: Facebook- Jonathan Padilla
El crimen contra el hombre ocurrió el pasado 23 de julio en el municipio de Ecatepec. Crédito: Facebook- Jonathan Padilla
Guardar

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión contra David “N”, señalado como uno de los responsables del homicidio de Sergio “Checo” Padilla, cantante de música regional mexicana y locutor de radio de 72 años.

El crimen ocurrió el 23 de julio en el municipio de Ecatepec, cuando Checo se dirigía a cumplir con sus compromisos laborales y le dispararon.

PUBLICIDAD

El nieto de la víctima, Jonathan Padilla, había señalado desde julio que los agresores se movilizaban en motocicleta al momento del ataque. La Fiscalía, en cambio, únicamente refirió este 5 de septiembre que el detenido conducía un vehículo en el que viajaban dos sujetos más, sin especificar el tipo de unidad.

Hasta el momento hay tres personas ligadas al crimen, quienes presuntamente interceptaron a Padilla cuando circulaba a bordo de su propio auto, con el objetivo de robarle sus pertenencias.

Los agresores dispararon contra Padilla y huyeron del lugar

De acuerdo con la FGJEM, los presuntos agresores cerraron el paso al vehículo de Padilla para obligarlo a detenerse. Dos de los sujetos descendieron de la unidad en la que viajaban y accionaron un arma de fuego contra el músico, quien perdió la vida en el lugar del ataque.

PUBLICIDAD

David "N" fue presentado ante un juez. Crédito: FGJEM
David "N" fue presentado ante un juez. Crédito: FGJEM

Los tres hombres escaparon inmediatamente después de la agresión armada. La Fiscalía estatal inició las investigaciones correspondientes al tomar conocimiento del homicidio y, mediante las diligencias realizadas durante las semanas posteriores, identificó a David “N” como uno de los probables criminales. Él habría manejado el vehículo involucrado con la agresión.

Con esa información, la dependencia solicitó ante un juez de control la orden de aprehensión que después fue ejecutada por los elementos de la Fiscalía estatal. David “N” ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde permanece recluido mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La autoridad estatal no precisó si los otros dos sujetos señalados como partícipes ya fueron identificados o si continúan prófugos.

El nieto de Padilla pidió justicia en un video difundido el 27 de julio

Cuatro días después del homicidio, Jonathan Padilla subió un video a Facebook en el que pidió apoyo para difundir el caso. “La inseguridad y la violencia, pues ya golpeó a mi familia de alguna forma”, afirmó al inicio de su mensaje, antes de recordar que su abuelo trabajó por años en Grupo Radio Centro.

Cuatro días después del crimen, el nieto de Sergio "Checo" Padilla compartió un video para exigir justicia por el asesinato. Crédito: Redes Sociales

Jonathan relató que Padilla “iba a trabajar” cuando “unos sujetos se le acercaron en motocicleta y le dispararon”. Según el joven, la Fiscalía manejaba entonces la hipótesis de “un asalto directo” y versiones sobre un posible nerviosismo de los agresores al momento de disparar. “La verdad es que no hay nada claro”, sostuvo en el video.

El nieto pidió a la Fiscalía y a la gobernadora del Estado de México actuar de inmediato para dar con los responsables. “Exijo justicia con toda mi familia para que la Fiscalía General del Estado de México y la gobernadora se pongan con su equipo de trabajo a realizar las diligencias correspondientes”, declaró, y añadió que la familia estaba muy afectada.

La despedida al músico se realizó en la Casa Funeraria JMC, según reportó el periodista Alex Káffie, cumpliendo la voluntad de Padilla de ser sepultado en Ecatepec.

El detenido enfrenta un proceso que podría alcanzar 70 años de prisión

David “N” quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará en las próximas audiencias su situación legal. En caso de resultar culpable, podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión por el delito de homicidio.

La dependencia estatal subrayó que David “N” debe considerarse inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia firme. Además, puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 7028770 en caso de que el detenido sea reconocido como probable responsable de algún otro hecho delictivo.

Temas Relacionados

EcatepecDetenciónAsesinatosEdomexmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chiapas registra sismo de 4.0 de intensidad en Cd Hidalgo

El movimiento sísmico pasó a las 20:14 horas, a una distancia de 129 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 12.9 km

Chiapas registra sismo de 4.0 de intensidad en Cd Hidalgo

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El temblor aconteció a las 00:36 horas, a una distancia de 133 km de Cihuatlán y tuvo una profundidad de 16.1 km

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Guerrero

Antonio Mohamed estalla contra la Leagues Cup previo a la final contra Monterrey: “Inaceptable de mi parte”

El técnico de Toluca explotó en conferencia de prensa previa a la gran final del torneo en Estados Unidos

Antonio Mohamed estalla contra la Leagues Cup previo a la final contra Monterrey: “Inaceptable de mi parte”

Morena se fractura en Morelos: acusan a la exdirigente, Mirsa Suárez, de aprovechar cargo para ser la candidata rumbo al 2027

La exlíder estatal buscará ser la candidata para la presidencia municipal de Jojutla

Morena se fractura en Morelos: acusan a la exdirigente, Mirsa Suárez, de aprovechar cargo para ser la candidata rumbo al 2027
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: caen cuatro presuntos integrantes de La Unión Tepito

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: caen cuatro presuntos integrantes de La Unión Tepito

Ronald Johnson lamenta la muerte de dos agentes de la SSPC en Veracruz: “Su sacrificio es un solemne recordatorio”

Violencia en Sinaloa dispara la ansiedad entre jóvenes: cifras rivalizan con el consumo de drogas

Liberan a dos víctimas de secuestro tras operativo en Veracruz en el que dos agentes federales murieron, informa Harfuch

La Marina llega a sus 25 años de Fuerzas Especiales con 4 mil 123 mujeres en sus filas operativas

ENTRETENIMIENTO

Así era la personalidad de Elías N, el escolta de Farath Coronel detenido por su asesinato: “Se le detonaba la cabeza”

Así era la personalidad de Elías N, el escolta de Farath Coronel detenido por su asesinato: “Se le detonaba la cabeza”

El video de Farath Coronel donde afirmaba que viviría 30 años más antes de su asesinato

Gabito Ballesteros, La Maquinaria Norteña y Lucha libre durante tres días de festejos patrios bélicos en Coahuila: fechas y horarios

Christian Nodal destapa el secreto musical que comparte con Ángela Aguilar

Rockdrigo, del “Metro Balderas” a víctima del sismo del 85: a 41 años de su muerte, el “profeta del nopal” tendrá homenajes

DEPORTES

Atlético de San Luis vs Chivas EN VIVO: el rebaño sagrado busca sacar los tres puntos de visita

Atlético de San Luis vs Chivas EN VIVO: el rebaño sagrado busca sacar los tres puntos de visita

Antonio Mohamed estalla contra la Leagues Cup previo a la final contra Monterrey: “Inaceptable de mi parte”

Carlos Álvarez, nueva joya española del América, revela que Fidalgo lo convenció de llegar al club

Cuál es la probabilidad de que la Hormiga González sea el titular con Olympiacos tras la aparatosa lesión de Ayoub El Kaabi

Cruz azul: Erik Lira reaparece en redes y deja una pista tras el fichaje caído con el AS Mónaco