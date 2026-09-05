Cae presunto implicado en el homicidio del músico y locutor Sergio “Checo” Padilla en Ecatepec

El crimen contra el hombre ocurrió el pasado 23 de julio en el municipio de Ecatepec. Crédito: Facebook- Jonathan Padilla

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Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión contra David “N”, señalado como uno de los responsables del homicidio de Sergio “Checo” Padilla, cantante de música regional mexicana y locutor de radio de 72 años.

El crimen ocurrió el 23 de julio en el municipio de Ecatepec, cuando Checo se dirigía a cumplir con sus compromisos laborales y le dispararon.

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El nieto de la víctima, Jonathan Padilla, había señalado desde julio que los agresores se movilizaban en motocicleta al momento del ataque. La Fiscalía, en cambio, únicamente refirió este 5 de septiembre que el detenido conducía un vehículo en el que viajaban dos sujetos más, sin especificar el tipo de unidad.

Hasta el momento hay tres personas ligadas al crimen, quienes presuntamente interceptaron a Padilla cuando circulaba a bordo de su propio auto, con el objetivo de robarle sus pertenencias.

Los agresores dispararon contra Padilla y huyeron del lugar

De acuerdo con la FGJEM, los presuntos agresores cerraron el paso al vehículo de Padilla para obligarlo a detenerse. Dos de los sujetos descendieron de la unidad en la que viajaban y accionaron un arma de fuego contra el músico, quien perdió la vida en el lugar del ataque.

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David "N" fue presentado ante un juez. Crédito: FGJEM

Los tres hombres escaparon inmediatamente después de la agresión armada. La Fiscalía estatal inició las investigaciones correspondientes al tomar conocimiento del homicidio y, mediante las diligencias realizadas durante las semanas posteriores, identificó a David “N” como uno de los probables criminales. Él habría manejado el vehículo involucrado con la agresión.

Con esa información, la dependencia solicitó ante un juez de control la orden de aprehensión que después fue ejecutada por los elementos de la Fiscalía estatal. David “N” ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde permanece recluido mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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La autoridad estatal no precisó si los otros dos sujetos señalados como partícipes ya fueron identificados o si continúan prófugos.

El nieto de Padilla pidió justicia en un video difundido el 27 de julio

Cuatro días después del homicidio, Jonathan Padilla subió un video a Facebook en el que pidió apoyo para difundir el caso. “La inseguridad y la violencia, pues ya golpeó a mi familia de alguna forma”, afirmó al inicio de su mensaje, antes de recordar que su abuelo trabajó por años en Grupo Radio Centro.

Cuatro días después del crimen, el nieto de Sergio "Checo" Padilla compartió un video para exigir justicia por el asesinato. Crédito: Redes Sociales

Jonathan relató que Padilla “iba a trabajar” cuando “unos sujetos se le acercaron en motocicleta y le dispararon”. Según el joven, la Fiscalía manejaba entonces la hipótesis de “un asalto directo” y versiones sobre un posible nerviosismo de los agresores al momento de disparar. “La verdad es que no hay nada claro”, sostuvo en el video.

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El nieto pidió a la Fiscalía y a la gobernadora del Estado de México actuar de inmediato para dar con los responsables. “Exijo justicia con toda mi familia para que la Fiscalía General del Estado de México y la gobernadora se pongan con su equipo de trabajo a realizar las diligencias correspondientes”, declaró, y añadió que la familia estaba muy afectada.

La despedida al músico se realizó en la Casa Funeraria JMC, según reportó el periodista Alex Káffie, cumpliendo la voluntad de Padilla de ser sepultado en Ecatepec.

El detenido enfrenta un proceso que podría alcanzar 70 años de prisión

David “N” quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará en las próximas audiencias su situación legal. En caso de resultar culpable, podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión por el delito de homicidio.

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La dependencia estatal subrayó que David “N” debe considerarse inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia firme. Además, puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 7028770 en caso de que el detenido sea reconocido como probable responsable de algún otro hecho delictivo.