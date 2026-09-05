México

Muere Felipe Souza, exguitarrista de El Tri y El Haragán, a los 61 años

Hasta el momento, las causas del deceso del músico no han sido reveladas por su entorno familiar

Dos hombres con cabello largo tocan guitarras eléctricas sobre un escenario oscuro
Felipe Souza fue miembro de El Tri a inicios de los años 90. (El Tri)
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Felipe Souza, productor musical y uno de los guitarristas más talentosos de su generación, murió a los 61 años de edad. La noticia fue confirmada el viernes por las cuentas oficiales de El Tri y El Haragán, agrupaciones de las que formó parte en diferentes etapas.

Hasta el momento, las causas del deceso del músico no han sido reveladas por su entorno familiar.

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El Tri despide a Felipe Souza

El grupo liderado por Alex Lora compartió un emotivo mensaje en memoria de Souza, donde destaca su aportación musical al proyecto.

“Con tristeza te despedimos, lamentando profundamente tu partida. Poseedor de un gran talento, compañero de tantos rocanroles, viajes, risas y aventuras. Gracias por tu aportación en rolas como Pobre Soñador y Mis rolas”.

Sus excompañeros destacaron su calidez humana durante la etapa en la que coincidieron a inicios de los años 90. “Descansa en paz, querido Felipe. Siempre estarás en nuestros corazones”.

Captura de pantalla de un mensaje publicado en la cuenta oficial de Facebook de la banda El Tri dedicado a Felipe
La banda mexicana de rock El Tri expresa su pésame por el fallecimiento del músico Felipe, destacado por su colaboración en canciones como Pobre soñador. (Facebook)

Por su parte, El Haragán y Cia destacó su talento y recordó momentos clave durante su etapa en la banda. “Compartimos escenarios, canciones, caminos, noches y momentos que quedaron para siempre en la memoria. Gracias por cada acorde y tu pasión. Tu guitarra ya no sonará aquí, pero seguirá sonando en nuestra memoria”.

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Además de sus etapas en el Tri y El Haragán, Felipe Souza colaboró con los artistas pop Erin Rubin y Cristian Castro. Respecto a esa etapa, en 2014, durante una charla para el canal Artistmx, compartió los motivos por los que a mediados de la década de los 90 tomó la decisión de dedicarse solo a proyectos personales.

“Los artistas no tienen respeto para con los músicos. Por eso me retiré del hueso en 1996. Mis últimos dos artistas fueron Eric Rubín y Cristian Castro. Decido seguir con las sesiones. Prefiero que me llame el artista, llegar, grabarle lo que él quiera, terminar, irme y olvidarme”.
Publicación en redes sociales con un mensaje de despedida y una imagen del músico Felipe Souza tocando la guitarra
La banda de rock El Haragán y Cía comunicó a través de redes sociales el fallecimiento de su exguitarrista Felipe Souza. (Facebook)

¿Quién fue Felipe Souza y cuál fue su relevancia en el rock en México?

Felipe Souza comenzó a tocar guitarra a los nueve años. Suspendió el instrumento durante dos años y lo retomó a los 13. Desde entonces construyó una carrera que no quedó limitada a una sola escena ni a un grupo fijo.

El músico se formó con Carlos Fuentes Davidson, Pepe Mussel, Octavio Cervantes, Enrique Arrón, Franco Eti, César Cal y Miguel Peña. También tomó un curso de verano en el Berklee College of Music en 1981 y fue alumno del taller de composición de Humberto Hernández Medrano.

Antes de integrarse a proyectos con mayor presencia nacional, Souza tocó con Unknown, Starlight, Divine People of Expresión y Sandalwood. Esos primeros grupos abrieron una ruta que más tarde lo llevó a colaborar con figuras de distintas generaciones y géneros.

Su nombre aparece en los créditos y las alineaciones de Haragán y Cía, Betsy Pecanins, El Tri, Guillermo Briseño, Wells Fargo, Flamingo Rock, Viva Voz y Naftalina.

Su paso por El Tri ocurrió entre 1991 y 1993, durante una etapa en la que la agrupación mantenía una actividad constante en discos y conciertos. Souza figura como guitarrista en materiales como 25 años, Hoyos en la bolsa y Un cuarto de siglo.

La Sociedad de Autores y Compositores de México acredita a Souza como coautor de “Pobre soñador”, una de las canciones del repertorio de Alex Lora. El dato coloca su trabajo más allá de la ejecución en vivo: también participó en la construcción de canciones que permanecieron dentro del cancionero de El Tri.

Un hombre sentado frente a varios cuadros en una pared y un círculo superpuesto que lo muestra tocando una guitarra eléctrica azul
Su vínculo con El Haragán y Cía lo acercó a otra vertiente del rock mexicano, ligada a los barrios, las tocadas y las letras de vida cotidiana. (Faceook: Felipe Souza)

Su vínculo con El Haragán y Cía lo acercó a otra vertiente del rock mexicano, ligada a los barrios, las tocadas y las letras de vida cotidiana. En esa escena, el guitarrista formó parte de una generación que sostuvo al rock nacional fuera de los circuitos comerciales.

La carrera de Souza también tuvo una relación estrecha con el blues. Tocó con Betsy Pecanins, una de las voces que llevó ese género a escenarios mexicanos durante varias décadas, y con Guillermo Briseño, compositor, pianista y promotor de músicos jóvenes.

En entrevistas publicadas por Cultura Blues, Souza se definía a partir de una doble actividad: el trabajo de sesión y los proyectos personales. Entre estos últimos estuvieron Bla Bla Bla, Paleta Souza, Los OG-3 y Souza, nombre con el que impulsó su propio repertorio.

Esa combinación explica parte de su lugar en el rock mexicano. No fue únicamente el guitarrista de una banda reconocida. Se movió entre agrupaciones de rock, músicos de blues, cantantes pop, compositores y estudios de grabación.

También grabó con artistas como Mijares, Ricardo Arjona, Pepe Aguilar, Wilfrido Vargas, Raúl Vale, Reyli y Sr. González. Hizo arreglos para Jorge Martínez, Chantal Andere y Betsy Pecanins.

Su guitarra aparece en bandas sonoras de películas como Hasta morir, Cilantro y perejil, Todo el poder, Atlético San Pancho, Ladies’ Night, Al otro lado, American Visa y Eros una vez María.

La actividad docente fue otra parte de su carrera. Dio clínicas y conferencias en Casa Veerkamp, Veerkamp Palacio de la Música, Casa Wagner, Desarrollo Integral Musical, el Sindicato Único de Trabajadores de la Música del Distrito Federal y espacios de Ecuador y Puerto Rico.

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