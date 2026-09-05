¿Qué es una “caja fría” de criptomonedas? Así era el artefacto que buscaba el asesino del tecladista de Camilo Sétimo

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 04SEPTIEMBRE2026.- Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos implicados en el multihomicidio de Atizapán, donde perdieron la vida Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su pequeña hija de 3 años, una joven trabajadora y su mascota, fueron trasladados del Complejo Central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) al Centro de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Diego Sebastián “N” y a Gerardo “N” por el homicidio múltiple de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar, ocurrido el 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza.

La autoridades sostienen que el supuesto autor material entró en el departamento familiar con la intención de localizar un dispositivo conocido como caja fría, donde presuntamente se resguardaban claves de acceso a una cantidad millonaria en bitcoins.

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De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Diego Sebastián “N” habría ofrecido a su cómplice 2 millones de pesos por ayudarlo a dar con esos recursos.

El intervalo de muerte de las víctimas se ubicó entre las 17:30 y las 20:00 horas, lapso que coincide con el tiempo que ambos permanecieron dentro del fraccionamiento Grand Viure.

Qué es exactamente una caja fría de criptomonedas

Ambos detenidos fueron imputados por homicidio calificado en agravio de dos o más personas y maltrato animal. Crédito: Especial

Una caja fría, también llamada cold wallet o cartera fría, no es un contenedor físico de monedas digitales. Es un mecanismo de almacenamiento —puede ser un dispositivo del tamaño de una memoria USB o incluso una hoja de papel— que guarda las claves privadas necesarias para autorizar movimientos de criptomonedas en la cadena de bloques.

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La diferencia con las llamadas hot wallets es la desconexión total de internet. Mientras las billeteras calientes permanecen conectadas a la red y quedan expuestas a hackeos remotos, la cold wallet firma las transacciones en un entorno aislado. La operación se completa fuera de línea y solo la firma, no la clave, viaja de vuelta al dispositivo conectado para transmitirse a la blockchain.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El propietario de una caja fría recibe, al configurarla, una frase semilla de entre 12 y 24 palabras que funciona como llave maestra. Sin esa frase, o sin acceso físico al dispositivo, nadie puede mover los fondos, aunque conozca la dirección pública de la cuenta.

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Esto explica por qué tener el aparato en las manos no garantiza de inmediato el control del dinero. Los propios criterios de seguridad de este tipo de billeteras están pensados para resistir justamente el escenario que la Fiscalía describe: alguien que busca el dispositivo físico sin contar con las credenciales completas para operarlo.

El plan incluyó instrucciones para maniatar a las víctimas un día antes

Los investigadores documentaron que el 31 de agosto, un día antes del ataque, Diego Sebastián “N” instruyó a Gerardo “N” para conseguir desarmadores planos y de cruz, guantes de tatuaje, cubrebocas y cinchos grandes. Estos objetos, junto con un rollo de cinta adhesiva industrial gris, coinciden con los utilizados para maniatar a las cuatro víctimas localizadas en el departamento.

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TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 04SEPTIEMBRE2026.- Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos implicados en el multihomicidio de Atizapán, donde perdieron la vida Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su pequeña hija de 3 años, una joven trabajadora y su mascota, fueron trasladados del Complejo Central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) al Centro de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Las cámaras de seguridad del fraccionamiento registraron el ingreso de Gerardo “N” al volante de un Kia gris a las 17:23 horas, con Diego Sebastián “N” como acompañante. Éste subió al departamento un minuto después, tras una autorización telefónica de la esposa de Meléndez, quien confiaba en él por su relación con el músico.

El arma con silenciador terminó en una barranca

Los detenidos fueron ingresados al penal de Barrientos en Tlalnepantla donde fueron recibidos con rechiflas por parte de otros internos Foto: fuscalìa Edomex

Jonathan Meléndez llegó al domicilio a las 19:28 horas acompañado de un amigo, quien permaneció esperando abajo tras notar cierto temor en el músico. A las 19:41 horas, una cámara captó a Diego Sebastián “N” en el estacionamiento sin que se le viera previamente salir por el elevador, y dos minutos después el vehículo abandonó el fraccionamiento con ambos detenidos a bordo.

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El arma utilizada contra las víctimas estaba provista de silenciador. “La desensamblé y la aventé a una barranca”, reconoció el activo del delito ante los investigadores, según consta en la indagatoria. La ausencia de detonaciones escuchadas por los vecinos coincide con esa versión.

Las penas que enfrentan los detenidos

Este sábado 5 de septiembre de llevó a cabo la audiencia inicial del caso. Crédito: FGJEM

Los dos hombres ingresaron al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde la audiencia inicial para formular imputación quedó programada para las 12:30 horas de este sábado. Por el homicidio calificado de cada una de las cuatro víctimas podrían recibir de 25 a 70 años de prisión.

La Fiscalía también les atribuye el delito de interrupción del embarazo, en agravio del producto de la gestación de la esposa de Meléndez, con una pena posible de 5 a 10 años. El caso incluye además cargos por maltrato y crueldad contra un canino hembra de raza golden retriever, hallado en el domicilio con impacto de arma de fuego, delito sancionado con hasta 6 años de cárcel.

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