Asesinato del tecladista de Camilo Séptimo: detienen a los hijos de Gerardo “N” por intento de huida del chofer de Diego Sebastián “N”

El músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, posa en un retrato en blanco y negro. (Instagram: @honasmelendez)

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Alberto “N” y Luis “N”, hijos de Gerardo “N”, señalado como el chofer de Diego Sebastián “N”, fueron detenidos el mismo día que su padre por presuntamente intentar frenar su captura en Tecámac. El periodista Antonio Nieto reveló este 4 de septiembre que ambos insisten en la inocencia de su progenitor, señalado por su probable participación en el homicidio del tecladista de Camilo Séptimo y su familia.

La información sobre los arrestos fue revelada el mismo día que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron trasladados al Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla, con cargos por homicidio, cohecho y maltrato animal, luego del multihomicidio de la noche del 1 de septiembre en un departamento ubicado en Atizapán de Zaragoza, Edomex.

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La detención de los dos hijos, ocurrida en el mismo operativo del 2 de septiembre, se conoció públicamente hasta dos días después.

Alberto y Luis “N” trabajaban como conductor de Uber y gerente de pizzería

Antonio Nieto detalló en su cuenta de X que Alberto “N” se desempeña como conductor de la aplicación Uber, mientras que Luis “N” trabaja como gerente en una pizzería. Ninguna de las dos detenciones ha sido mencionada en algún comunicado oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sobre el caso.

El periodista precisó que ambos hermanos intentaron frenar el operativo en el momento en que la policía ministerial llegó a detener a su padre. Nieto agregó que Alberto y Luis “N” insisten en la inocencia de Gerardo “N”, pese a que la fiscalía mexiquense lo señala como probable partícipe en el homicidio múltiple.

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El documento oficial tras la detención respalda el parentesco con el hombre señalado como chofer del supuesto multihomicida. Crédito: RND

Infobae México tuvo acceso a la ficha de detención de Alberto “N” en el Registro Nacional de Detenciones, donde aparece con apellido coincidente con el de Gerardo “N”. El documento identifica al detenido con el alias “Beto” y ubica su captura a las 07:47 horas del miércoles 2 de septiembre de 2026.

El registro consultado por este medio señala que Alberto “N” fue detenido en la colonia Los Héroes Tecámac, sobre la calle Bosque de los Cipreses, en vía pública, el mismo punto exacto donde, de acuerdo con la ficha oficial de su padre, fue capturado Gerardo “N”. Ambas detenciones quedaron registradas con idéntico horario.

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Gerardo "N" fue el primer detenido por el multihomicidio. Crédito: FGJEM

La ficha describe a Alberto “N” con una estatura aproximada de 1.70 metros, pelo ondulado color negro y frente mediana. El documento agrega cejas semipobladas, ojos medianos de color café y nariz aguileña, además de boca mediana con labios delgados y ausencia de barba y bigote.

El registro precisa también que Alberto “N” tiene complexión delgada y tez morena clara. La autoridad que efectuó la detención fue la policía ministerial de investigación, y el detenido quedó a disposición del Ministerio Público en calidad de traslado hacia la Fiscalía de Asuntos Especiales, la misma dependencia que recibió a Gerardo “N” y a Diego Sebastián “N” el 2 de septiembre.

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La coincidencia en el apellido, el lugar y la hora de detención entre ambos registros respalda la versión de Antonio Nieto sobre el parentesco entre los detenidos. El documento consultado por Infobae México no precisa si Luis “N” fue procesado bajo el mismo criterio administrativo ni si existe una ficha oficial con su descripción física.

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