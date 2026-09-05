Hijo de tecladista de Camilo Séptimo será valorado psicológicamente para ser entrevistado por la Fiscalía Edomex

Sobreviviente en el multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza será entrevistado por la Fiscalía Edomex (REUTERS/Luis Cortes)

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El niño de aproximadamente cinco años de edad que fue rescatado dentro del inmueble donde ocurrió el multihomicidio en el que perdió la vida su padre Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, junto a su madre Ana Paula (con un embarazo de 4 meses), hermana y una empleada, está con familiares y en espera para que sea entrevistado por personal de la Fiscalía del Edomex.

El caso del menor se ha convertido en uno de los puntos que forman parte de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), luego de que el primer respondiente reportara su presencia dentro de la vivienda.

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De acuerdo con el informe policial citado por la Fiscalía, al realizar la intervención en el inmueble fueron ubicadas dos habitaciones más. En una de ellas se encontraba el menor, quien tenía aproximadamente cinco años y que, a simple vista, no presentaba lesiones visibles.

La presencia del niño fue reportada al Ministerio Público, que posteriormente cuestionó a los elementos policiacos sobre su paradero.

Los agentes informaron que el menor fue entregado a sus abuelos, mientras continuaban las diligencias relacionadas con los hechos violentos registrados en el inmueble.

Fiscalía busca valorar al niño tras el multihomicidio

La FGJEM buscará realizar valoraciones psicológicas y de trabajo social al hijo de Jonathan Meléndez (especial)

Ante las circunstancias en las que fue localizado, la Fiscalía mexiquense señaló que la atención del menor deberá realizarse bajo los protocolos establecidos para niñas, niños y adolescentes.

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La institución informó que actuará conforme al Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren a Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de privilegiar en todo momento el interés superior de la niñez.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía buscará recabar la entrevista del menor en el momento oportuno, siguiendo las medidas especiales previstas para evitar afectaciones adicionales.

Hasta ahora, “el niño no ha sido presentado ante el personal especializado de la Fiscalía para realizar valoraciones psicológicas y de trabajo social”, se lee en su comunicado.

Estas evaluaciones podrían formar parte de las diligencias encaminadas a determinar las condiciones en las que se encontraba el menor y establecer la atención especializada después de los hechos ocurridos en el inmueble.

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Niño estaba en el inmueble donde ocurrió el crimen

El menor fue encontrado en una de las primeras recámaras del lujoso departamento REUTERS/Luis Cortes

El hallazgo del menor ocurrió mientras las autoridades investigaban el asesinato de Jonathan Meléndez y de las otras víctimas.

Además de los homicidios, la carpeta de investigación contempla otros delitos presuntamente relacionados con los hechos, entre ellos la interrupción del embarazo de una mujer con cuatro meses de gestación y la muerte de una perrita, considerada por la Fiscalía como un acto de crueldad contra un ser sintiente.

Por estos hechos, elementos de la Fiscalía del Estado de México cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados por su probable intervención.

La investigación logró establecer que el intervalo de muerte de las víctimas oscila de las 17:30 a las 20:00 horas, lapso que coincide con el tiempo en que los detenidos permanecieron al interior del Fraccionamiento Residencial Grand Viure, acorde con los registros de entradas y salidas de este lugar.

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Sin embargo, mientras avanza la investigación contra los dos sujetos, las autoridades también deberán esclarecer qué ocurrió con el menor y cuáles fueron las circunstancias que hicieron que permaneciera dentro del primer cuarto durante el episodio violento.

La Fiscalía ha señalado que cualquier actuación relacionada con el niño deberá realizarse bajo el principio del interés superior de la niñez, por lo que su entrevista y las posibles valoraciones serán realizadas por personal especializado y en el momento procesal correspondiente.

El caso mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar con precisión cómo ocurrieron los asesinatos y establecer la responsabilidad de quienes pudieron participar en los hechos.

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