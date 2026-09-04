Fraude inmobiliario en Baja California: así vendieron terrenos sin certeza legal a más de 200 familias

Trabajadores de Inmobiliaria HASED ofrecieron lotes en Tecate con enganches de USD 6.500 y planes de pago en oficinas de la Zona Río de Tijuana desde 2023. Crédito: Especial

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Un presunto fraude inmobiliario afectó a más de 200 familias que adquirieron terrenos en el desarrollo Paraíso Jurásico, ubicado en Tecate, Baja California. La empresa Inmobiliaria HASED ofreció los predios desde 2023 mediante publicidad, eventos y contratos de promesa de compraventa, pese a que los terrenos carecían de títulos legítimos a nombre de la compañía, según informó Zeta.

El caso involucra a compradores, a la representante legal de HASED, Angélica Guadalupe Osuna, y a los propietarios reconocidos de las hectáreas. Las familias denunciaron que la inmobiliaria promovió lotes con pagos iniciales y mensualidades, mientras los predios enfrentaban disputas de propiedad que derivaron en desalojos y restricciones de acceso.

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Inmobiliaria HASED ofreció predios en Tecate desde 2023

La inmobiliaria HASED mantuvo oficinas físicas en la Zona Río de Tijuana y promovió lotes rústicos y urbanos en la zona rural de Tecate. La empresa presentó facilidades de pago que atrajeron a compradores interesados en construir viviendas de descanso.

Los trabajadores de la compañía difundieron los proyectos mediante publicidad digital y eventos públicos de promoción. Las ventas incluyeron supuestas entregas inmediatas de lotes a cambio de enganches de menor monto y planes de pago posteriores.

Una familia observa un terreno cerrado con candado y resguardado por un guardia en Baja California, México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los contratos de promesa de compraventa incluyeron más de 120 pagarés en moneda estadounidense, de acuerdo con la investigación publicada por Zeta. Un notario con residencia en Sonora respaldó ese esquema documental, según el reporte.

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Los afectados señalaron que la empresa no contaba con los títulos de propiedad de las hectáreas que fraccionaba. Las tierras pertenecían a particulares que no autorizaron su venta, de acuerdo con la información reunida por el medio.

La representante legal Angélica Guadalupe Osuna figuraba como una de las cuidadoras de los terrenos. Los denunciantes sostuvieron que esa posesión física permitió la creación de una cadena irregular de derechos de propiedad.

La empresa instaló oficinas, organizó una estructura laboral y utilizó documentos que, según el reporte, contaban con firmas de funcionarios. Las familias adquirieron los lotes bajo la expectativa de recibir certeza jurídica y servicios para sus futuras viviendas.

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Una asesora inmobiliaria muestra folletos informativos y un contrato a una pareja en una oficina de bienes raíces en Tijuana, México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paraíso Jurásico dejó a compradores frente a desalojos y accesos cerrados

El desarrollo Paraíso Jurásico acumuló compradores que invirtieron sus ahorros en predios del municipio de Tecate. Una orden judicial de desalojo alcanzó a personas que habían construido en los lotes las casas que planeaban utilizar como espacios de descanso.

Otros compradores confirmaron la pérdida de acceso cuando encontraron la entrada encadenada. Los propietarios reconocidos contrataron personal de seguridad privada armado para resguardar el lugar, según los testimonios citados.

Un afectado afirmó que el grupo de compradores incluye a 233 personas. El mismo denunciante indicó que solo una parte de ellos conoce la situación, porque varios residen fuera de la región y continúan con sus pagos mensuales.

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Las familias reportaron pagos superiores a USD 400 cada mes en las oficinas de HASED ubicadas en la avenida Diego Rivera de Tijuana. Los compradores señalaron que la empresa siguió recibiendo esos recursos pese a las denuncias colectivas e individuales ante la Fiscalía General del Estado.

Una familia mexicana permanece junto a una casa en construcción con un aviso oficial en una zona rural de Tecate, Baja California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lotes se comercializaron en extensiones de 500 y 1.000 metros cuadrados. La empresa solicitaba un enganche de USD 6.500 y planteaba un esquema que contemplaba 37 pagos de USD 454, según los testimonios de las víctimas.

Una compradora aseguró que había entregado USD 25.000 cuando descubrió el presunto fraude. La víctima indicó que su contrato establecía un pago total de USD 62.000 por el terreno.

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Otra afectada relató que visitó el desarrollo al cumplirse tres años de su contrato y encontró una falta total de avances. El personal jurídico de la empresa le informó sobre el desalojo, según su declaración.

Los compradores afirmaron que HASED les aseguró que los documentos estaban en trámite ante el Gobierno de Tecate. Una madre de familia señaló que la empresa prometió entregar claves catastrales para iniciar el pago del impuesto predial.

Un grupo de personas se manifiesta con carteles en Tijuana cerca del muro fronterizo para exigir respuestas y derechos humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiscalía General del Estado recibió denuncias por otros desarrollos de Baja California

Las denuncias de los afectados señalaron que HASED utilizó un esquema similar en otros complejos residenciales de la región. Los casos mencionados incluyen Residencial Jacarandas, Praderas Tijuana-Tecate y Paraíso del Mar 1 y 2, cerca del centro de convenciones de Playas de Rosarito.

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El conjunto de operaciones denunciadas supera 1.300 predios vendidos de forma irregular, de acuerdo con las personas afectadas. Los denunciantes calcularon que el posible daño económico alcanza decenas de millones de dólares.

Investigadores de la Fiscalía General del Estado confirmaron que la inmobiliaria enfrentaba desde hacía un año problemas de legitimidad en el fraccionamiento Jacarandas, en el ejido Francisco Villa de Tijuana. Cerca de 40 lotes de ese proyecto habían sido adquiridos antes de que los compradores recibieran notificaciones sobre la pérdida de propiedad.

Los afectados cuestionaron que las autoridades no impulsaran una campaña de advertencia para quienes podían adquirir lotes de la empresa. Las víctimas señalaron que la publicidad en Facebook, Instagram y un canal de televisión de San Diego reforzó la apariencia de legitimidad del proyecto.

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Una mujer consulta en un teléfono inteligente una oferta publicitaria de un desarrollo residencial en Baja California Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los compradores identificaron como socios de la empresa a Roberto Osuna, Francisco Paco Palani, Alejandro Serrano Quiroga y una persona a la que reconocen solo como Víctor. Palani fue candidato a la presidencia municipal de Tecate en 2021, según el reporte.

Las familias denunciaron una falta de respuesta de la fiscalía y de la Procuraduría Federal del Consumidor. Los afectados temen perder el dinero invertido y sostienen que la operación puede responder a un patrón repetido en distintos fraccionamientos.

El Registro Público de la Propiedad no contiene documentos a nombre de Travel Dymond, HASED o Angélica Guadalupe sobre los predios referidos en la investigación. La inmobiliaria promociona otros desarrollos, entre ellos Colorado Residencial, asentado en terrenos nacionales que no pueden convertirse legalmente en propiedad privada.

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Las víctimas atribuyeron el crecimiento de Paraíso Jurásico a la omisión, complacencia o posible colusión de instancias municipales y estatales. Los denunciantes indicaron que la empresa realizó movimientos de tierra, trazó caminos y levantó infraestructura sin las licencias, subdivisiones ni autorizaciones ambientales que exige la ley.