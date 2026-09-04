Sheinbaum lleva de gira su Segundo Informe de Gobierno: Morelos y Durango, las primeras paradas

Claudia Sheinbaum inicia gira por Segundo Informe de Gobierno, inicia en Morelos y Durango. (Foto: presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició la gira por estados con la finalidad de presentar los avances de sus primeros dos años de gobierno, con Morelos y Durango como las primeras entidades visitadas. En ambos recorridos, la mandataria rindió un balance de los programas sociales, al tiempo que adelantó nuevas obras en salud, educación, vivienda, carreteras y atención a comunidades indígenas.

El recorrido comenzó en Cuernavaca, donde Sheinbaum destacó la cobertura de los apoyos sociales y anunció nuevos proyectos para Morelos. Después, en el municipio duranguense de Mezquital, puso el acento en las comunidades indígenas, la electrificación y la construcción de caminos artesanales.

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Sheinbaum destaca programas sociales y salud en Morelos

Desde Cuernavaca, Sheinbaum aseguró que su gobierno mantiene una estrategia de trabajo cercana a la población y destacó el alcance de los Programas para el Bienestar en Morelos.

Entre los principales datos que presentó se encuentra la atención a 246 mil 476 adultos mayores, además de 61 mil 65 mujeres de entre 60 y 64 años que reciben la Pensión Mujeres Bienestar. También se benefician 27 mil 102 personas con discapacidad y 20 mil 403 jóvenes mediante Jóvenes Construyendo el Futuro.

Los apoyos educativos llegan a estudiantes de distintos niveles: más de 92 mil alumnos de primaria, 75 mil de secundaria, 57 mil de bachillerato y alrededor de 4 mil 600 de educación superior.

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Claudia Sheinbaum inicia gira por Segundo Informe de Gobierno, inicia en Morelos y Durango. (Foto: presidencia)

En el campo, 14 mil 781 productores forman parte de Producción para el Bienestar y otros 17 mil 682 reciben fertilizantes gratuitos. Además, más de 157 mil familias tienen acceso a Leche para el Bienestar a bajo costo.

Gobierno federal anuncia construcción en Salud y Educación

El gobierno federal prevé construir 253 consultorios médicos y de atención primaria entre septiembre y los primeros meses de 2027, con farmacias que ofrecerán 60 medicamentos esenciales de manera gratuita.

Sheinbaum informó sobre dos reconversiones de secundarias, una ampliación y dos nuevas preparatorias, además del compromiso de construir 10 preparatorias “Margarita Maza” en Cuautla.

A esto se suman 24 mil nuevas viviendas contempladas dentro de Vivienda para el Bienestar y la reestructuración de créditos de Infonavit para 62 mil personas.

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La agenda para Morelos incluye además la intervención de cientos de planteles mediante La Escuela es Nuestra, presupuesto directo para 82 comunidades indígenas, 20 Centros Libre para las Mujeres y trabajos en la carretera Cuautla-Tlapa.

Claudia Sheinbaum inicia gira por Segundo Informe de Gobierno, inicia en Morelos y Durango. (Foto: presidencia)

Durango: caminos, electrificación y apoyos para comunidades indígenas

En Durango, Sheinbaum centró su mensaje en las comunidades indígenas y en las obras que buscan mejorar su conectividad y acceso a servicios. Durante su visita al Mezquital inauguró la primera etapa del camino artesanal Pata de Gallo-Santiago Teneraca, con 5 kilómetros ya terminados y una meta de 30 kilómetros.

La entidad acumula 52.55 kilómetros de caminos artesanales, con una inversión de 301.77 millones de pesos. Además, será una de las primeras en recibir el programa “Bachetón” para atender las condiciones de sus carreteras.

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Otro de los compromisos fue llevar electricidad a comunidades indígenas como parte de los planes de justicia. Sheinbaum adelantó que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajará con el gobierno estatal para avanzar en la electrificación.

La presidenta también destacó la ampliación de los programas de bienestar, entre ellos la pensión para mujeres de 60 a 64 años, las becas para estudiantes de escuelas públicas y Salud Casa por Casa, con los que su administración busca ampliar la atención social en la entidad.

Dos estados y una gira con anuncios hacia 2027

(Presidencia)

En ambos estados, Sheinbaum presentó cifras de los programas que ya están en marcha, pero también compromisos que tendrán continuidad durante los próximos meses. En Morelos, varios de los proyectos anunciados tienen como horizonte 2027; en Durango, la apuesta está apunta en conectar comunidades y mejorar sus condiciones de acceso a servicios básicos.

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Con estas dos visitas comenzó una gira en la que la presidenta busca llevar el balance de sus primeros dos años de gobierno directamente a las entidades, combinando los resultados de los programas sociales con los proyectos que, según lo anunciado, marcarán la siguiente etapa de su administración.