Imágenes de la tormenta que colapsó Ecatepec y provocó impresionantes corrientes de agua

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La tarde de este jueves 3 de septiembre, una intensa tormenta convirtió distintas calles de Ecatepec, Estado de México, en auténticos ríos, dejando a su paso inundaciones, fuertes corrientes de agua y vehículos arrastrados.

Las imágenes difundidas durante las últimas horas muestran la magnitud de la emergencia, con automóviles atrapados en medio del agua y vialidades prácticamente intransitables.

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La lluvia, acompañada de granizo y ráfagas de viento, provocó complicaciones principalmente en zonas como Tulpetlac y Nuevo Laredo, además de importantes afectaciones en vialidades como la Vía Morelos y la México-Pachuca.

Tulpetlac y Nuevo Laredo: los puntos más críticos

Uno de los puntos donde la tormenta dejó escenas más impresionantes fue Santa María Tulpetlac, donde la cantidad de agua acumulada generó corrientes de gran fuerza capaces de desplazar vehículos.

Videos compartidos durante la tarde muestran cómo el agua avanzó por las calles mientras automóviles intentaban permanecer estacionados o circular en medio de la inundación.

En algunas zonas, los conductores quedaron prácticamente imposibilitados para continuar su recorrido debido a la fuerza de la corriente.

Ecatepec quedó bajo el agua este jueves 3 de septiembre (captura de pantalla)

La situación también generó momentos de tensión en el Puente El Jorobado, donde una camioneta quedó varada en medio de la inundación.

De acuerdo con reportes, los tripulantes tuvieron que salir del vehículo y nadar para ponerse a salvo, debido a que el nivel del agua y la corriente impedían continuar a bordo.

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En Nuevo Laredo, las imágenes también dejaron ver calles cubiertas por el agua, con acumulaciones que alcanzaron las banquetas y afectaron establecimientos de la zona. La intensidad de la precipitación provocó además filtraciones en algunos inmuebles.

La tormenta no solamente dejó afectaciones en las calles, sino que complicó considerablemente la movilidad.

La México-Pachuca registró importantes encharcamientos, mientras que en diferentes tramos de la Vía Morelos el agua ocupó parte de los carriles y provocó tránsito lento.

Vía Morelos y México-Pachuca, entre las zonas más afectadas

La intensidad de la lluvia provocó que algunas de las principales vialidades de Ecatepec quedaran prácticamente colapsadas durante varios momentos de la tarde.

En la Vía Morelos, el agua afectó tanto la circulación de automóviles como el servicio del Mexibús, complicando los traslados hacia puntos como el Puente de Fierro y la autopista México-Pachuca.

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La acumulación de agua obligó a los conductores a avanzar con extrema precaución o buscar alternativas para evitar las zonas más inundadas.

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Las imágenes de la jornada muestran la dimensión del problema: calles cubiertas por agua, vehículos parcialmente atrapados y corrientes que avanzaban por las vialidades. En algunos puntos, vecinos tuvieron que colocar tablas y otros objetos para poder ingresar o salir de sus viviendas ante la cantidad de agua acumulada.

El fenómeno también estuvo acompañado de granizo, además de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento, condiciones que incrementaron las dificultades para quienes se encontraban en las calles.

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La situación puso nuevamente bajo presión a un municipio que tiene identificados diversos puntos susceptibles a inundaciones. De acuerdo con información del gobierno municipal, entre las zonas consideradas vulnerables se encuentran Nuevo Laredo y Santa María Tulpetlac, precisamente dos de los sectores que registraron afectaciones durante esta jornada.

Hallan cavernas bajo Ecatepec

La emergencia ocurrió además el mismo día en que autoridades informaron sobre el hallazgo de aproximadamente dos kilómetros de cavernas bajo la avenida R-1, algunas relacionadas con infraestructura de drenaje deteriorada.

El descubrimiento fue considerado un riesgo para la población y obligó a ampliar los trabajos previstos en la vialidad.

Por ahora, las imágenes de la tormenta en Ecatepec reflejan una de las jornadas más complicadas de lluvia para el municipio en las últimas semanas.

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Las autoridades mantienen recomendaciones para extremar precauciones, evitar atravesar zonas inundadas y mantenerse alejados de corrientes de agua, mientras continúan las labores para atender los puntos afectados y recuperar la circulación.