México

Bloquean carretera Picacho-Ajusco en alcaldía Tlalpan tras presunto secuestro de joven de 17 años

Vecinos y familiares cerraron ambos sentidos para exigir la localización de Jimena, quien habría sido privada de su libertad al salir de su domicilio

El video documenta un bloqueo vehicular nocturno en la carretera Picacho-Ajusco, ubicada en la alcaldía Tlalpan. La movilización es resultado de un presunto secuestro de Jimena, joven de 17 años (Video: TlalpanVecinos/FB)

Guardar

La Carretera Picacho Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, fue bloqueada durante la noche de este jueves 3 de septiembre por vecinos y familiares de una joven de 17 años, identificada como Jimena, cuya localización es solicitada luego de que presuntamente fue privada de su libertad cuando salió de su domicilio.

El cierre vial se registró a la altura de la colonia Primavera, donde habitantes de la zona utilizaron vehículos particulares y motocicletas para impedir el paso en ambos sentidos de esta importante vialidad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por vecinos, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:30 horas de este jueves, cuando la adolescente salió de su domicilio.

Desde entonces, sus familiares y personas cercanas comenzaron a solicitar apoyo para localizarla, ya que familiares señalaron que podría haber sido sustraída por otros familiares que tienen orden de restricción.

Vecinos bloquean Picacho Ajusco para exigir respuestas

Bloqueo carretera Picacho-Ajusco alcaldía Tlalpan CDMX secuestro Jimena
Bloqueo carretera Picacho-Ajusco alcaldía Tlalpan CDMX secuestro Jimena (especial)

Ante la preocupación por el paradero de la joven, habitantes de la colonia Primavera decidieron manifestarse sobre la carretera Picacho Ajusco y exigieron a las autoridades atender el caso.

Los manifestantes señalaron que buscan que las autoridades actúen de manera inmediata para esclarecer lo ocurrido y localizar a Jimena, por lo que mantuvieron cerrado el paso vehicular en ambos sentidos.

PUBLICIDAD

El bloqueo generó afectaciones a la circulación en la zona, mientras familiares, vecinos y personas cercanas permanecieron en el lugar a la espera de información sobre las acciones emprendidas para dar con el paradero de la adolescente.

Piden ayuda para localizar a Jimena

Bloqueo carretera Picacho-Ajusco alcaldía Tlalpan CDMX secuestro Jimena
Posible secuestro de Jimena, de 17 años en la alcaldía Tlalpan (especial)

Familiares y personas cercanas a Jimena solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier información que pueda contribuir a localizarla.

A través de mensajes difundidos entre vecinos y redes sociales, pidieron que cualquier dato relacionado con su posible paradero sea comunicado de inmediato a sus familiares o directamente a las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, los datos disponibles corresponden a los primeros reportes sobre la movilización vecinal y la búsqueda de la adolescente, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.

Autoridades deberán investigar la desaparición

Mientras continúan las acciones para tratar de localizar a Jimena, sus familiares mantienen la esperanza de encontrarla y pidieron a la población mantenerse atenta ante cualquier información que pueda ayudar.

El bloqueo de la Carretera Picacho Ajusco en Tlalpan refleja la preocupación de los familiares de la joven, quienes demandaron una respuesta rápida y acciones concretas para garantizar la seguridad de la menor.

Cualquier persona que cuente con información que permita establecer el paradero de Jimena debe comunicarla a sus familiares o a las autoridades, evitando compartir información sin verificar.

La prioridad en este momento es lograr la localización con vida de la joven de 17 años y esclarecer las circunstancias en las que desapareció.

Temas Relacionados

BloqueoSecuestroCarretera Picacho-AjuscoAlcaldía TlalpanCDMXmexico-noticiasmexico-seguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Christian Nodal asegura que la tercera boda con Ángela Aguilar sigue en sus planes: “Me caso las veces que haya que casarse”

El cantante reveló que la ceremonia religiosa depende de la reparación de un espacio en Zacatecas

Christian Nodal asegura que la tercera boda con Ángela Aguilar sigue en sus planes: “Me caso las veces que haya que casarse”

Revisarán todos los anexos de Baja California tras muerte de interno y localizar a seis personas con órdenes de aprehensión

Tres de los detenidos eran buscados por el delito de homicidio

Revisarán todos los anexos de Baja California tras muerte de interno y localizar a seis personas con órdenes de aprehensión

Entre mentiras y recuerdos borrosos, Julio César Chávez afronta sus demonios en nueva serie documental ‘Chávez vs Chávez’

El campeón mundial se arrepintió de su pasado y celebró su vida que construyó después de afrontar su problema de adicciones

Entre mentiras y recuerdos borrosos, Julio César Chávez afronta sus demonios en nueva serie documental ‘Chávez vs Chávez’

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 4 de septiembre: SMN pronostica lluvias intensas por Marie

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 4 de septiembre: SMN pronostica lluvias intensas por Marie

Muere Francisco Reséndez, icónica voz de Scooby-Doo y Los Simpson, a los 85 años

Actores y toda una generación de personas que crecieron escuchando su voz en personajes animados lamentaron el deceso

Muere Francisco Reséndez, icónica voz de Scooby-Doo y Los Simpson, a los 85 años
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae influencer Azlan por incendio del ring de Noche Suprema en Hermosillo: así regalaba y vendía droga a fans en TikTok

Cae influencer Azlan por incendio del ring de Noche Suprema en Hermosillo: así regalaba y vendía droga a fans en TikTok

Operativo Enjambre: caen 71 falsos policías en Guerrero tras no poder acreditar que eran agentes

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

Escuinapa cancela festejos del 111 aniversario por “fuerza mayor”, horas después del asesinato de una trabajadora del Ayuntamiento

Caen dos integrantes de "Los Mezcales" con más de 200 dosis de droga en Colima

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar explica que no escribiría canciones para lanzar negatividad contra alguien

Ángela Aguilar explica que no escribiría canciones para lanzar negatividad contra alguien

Christian Nodal asegura que la tercera boda con Ángela Aguilar sigue en sus planes: “Me caso las veces que haya que casarse”

Muere Francisco Reséndez, icónica voz de Scooby-Doo y Los Simpson, a los 85 años

¿Quién es Óscar Adrián, “Oscorp”, el influencer detenido por pornografía infantil en Guadalajara?

Premios Juventud 2026: internautas cuestionan triunfo de Ángela Aguilar tras ganar La Mezcla Perfecta con Marc Anthony

DEPORTES

Entre mentiras y recuerdos borrosos, Julio César Chávez afronta sus demonios en nueva serie documental ‘Chávez vs Chávez’

Entre mentiras y recuerdos borrosos, Julio César Chávez afronta sus demonios en nueva serie documental ‘Chávez vs Chávez’

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: cuál será su nuevo rol tras anunciar su retiro en el futbol

Antonio Mohamed adelanta el regreso de Paulinho con Toluca: “Está para 20 minutos”

Cruz Azul vs Santos cambia de horario: Liga MX confirma la modificación para el partido en el Azteca

El desgarrador mensaje de Alan Cervantes tras fallar el penal que eliminó al América