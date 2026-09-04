Bloquean carretera Picacho-Ajusco en alcaldía Tlalpan tras presunto secuestro de joven de 17 años

El video documenta un bloqueo vehicular nocturno en la carretera Picacho-Ajusco, ubicada en la alcaldía Tlalpan. La movilización es resultado de un presunto secuestro de Jimena, joven de 17 años (Video: TlalpanVecinos/FB)

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La Carretera Picacho Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, fue bloqueada durante la noche de este jueves 3 de septiembre por vecinos y familiares de una joven de 17 años, identificada como Jimena, cuya localización es solicitada luego de que presuntamente fue privada de su libertad cuando salió de su domicilio.

El cierre vial se registró a la altura de la colonia Primavera, donde habitantes de la zona utilizaron vehículos particulares y motocicletas para impedir el paso en ambos sentidos de esta importante vialidad.

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De acuerdo con los primeros reportes difundidos por vecinos, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:30 horas de este jueves, cuando la adolescente salió de su domicilio.

Desde entonces, sus familiares y personas cercanas comenzaron a solicitar apoyo para localizarla, ya que familiares señalaron que podría haber sido sustraída por otros familiares que tienen orden de restricción.

Vecinos bloquean Picacho Ajusco para exigir respuestas

Bloqueo carretera Picacho-Ajusco alcaldía Tlalpan CDMX secuestro Jimena (especial)

Ante la preocupación por el paradero de la joven, habitantes de la colonia Primavera decidieron manifestarse sobre la carretera Picacho Ajusco y exigieron a las autoridades atender el caso.

Los manifestantes señalaron que buscan que las autoridades actúen de manera inmediata para esclarecer lo ocurrido y localizar a Jimena, por lo que mantuvieron cerrado el paso vehicular en ambos sentidos.

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El bloqueo generó afectaciones a la circulación en la zona, mientras familiares, vecinos y personas cercanas permanecieron en el lugar a la espera de información sobre las acciones emprendidas para dar con el paradero de la adolescente.

Piden ayuda para localizar a Jimena

Posible secuestro de Jimena, de 17 años en la alcaldía Tlalpan (especial)

Familiares y personas cercanas a Jimena solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier información que pueda contribuir a localizarla.

A través de mensajes difundidos entre vecinos y redes sociales, pidieron que cualquier dato relacionado con su posible paradero sea comunicado de inmediato a sus familiares o directamente a las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, los datos disponibles corresponden a los primeros reportes sobre la movilización vecinal y la búsqueda de la adolescente, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.

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Autoridades deberán investigar la desaparición

Mientras continúan las acciones para tratar de localizar a Jimena, sus familiares mantienen la esperanza de encontrarla y pidieron a la población mantenerse atenta ante cualquier información que pueda ayudar.

El bloqueo de la Carretera Picacho Ajusco en Tlalpan refleja la preocupación de los familiares de la joven, quienes demandaron una respuesta rápida y acciones concretas para garantizar la seguridad de la menor.

Cualquier persona que cuente con información que permita establecer el paradero de Jimena debe comunicarla a sus familiares o a las autoridades, evitando compartir información sin verificar.

La prioridad en este momento es lograr la localización con vida de la joven de 17 años y esclarecer las circunstancias en las que desapareció.

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