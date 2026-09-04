Christian Nodal asegura que la tercera boda con Ángela Aguilar sigue en sus planes: “Me caso las veces que haya que casarse”

El sonorense explica que buscan un destino alternativo para la tercera unión. (IG: @angela_aguilar_)

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Christian Nodal aseguró que la tercera boda con Ángela Aguilar continúa entre sus planes, a pesar de que el enlace religioso previsto para mayo de este año se pospuso por la inseguridad en Zacatecas. El cantante habló del tema en una entrevista con Alex Rodríguez durante los Premios Juventud 2026, celebrados en Marbella.

“Yo me caso las veces que haya que casarse. Ya llevamos tres, dos. Estamos esperando la tercera”, declaró Nodal al ser consultado sobre la fecha del nuevo enlace. El intérprete explicó que la ceremonia depende de la reparación de un espacio específico en Zacatecas: “Están arreglando la cúpula de ahí, de Tayagua”.

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El artista vinculó el retraso con un episodio de violencia ocurrido meses atrás en la entidad. “No sé si te enteraste, pero nos tocó como un bombardeo por ahí. Entonces no está en su momento más seguro Zacatecas y queremos que sea una experiencia linda para todos los invitados, sobre todo que sea seguro para todos”, indicó.

La pareja evalúa un nuevo destino tras el incidente armado

El cantante reveló que la ceremonia religiosa depende de la reparación de un espacio en Zacatecas y descarta cancelar el enlace tras el episodio armado que vivió con Ángela Aguilar. (RS)

En febrero de 2026, un operativo derivó en la detención de cuatro personas, entre ellas Flavio Alberto “N”, alias “El Braca”, sobre la carretera federal 54 en Villanueva, Zacatecas. La captura generó una respuesta armada con disparos y explosivos mientras Nodal y Aguilar circulaban por la zona.

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Ese antecedente motivó la búsqueda de una alternativa. “También estamos esperando un mejor lugar. Ahorita estamos en una etapa, es como un cierre de ciclo. Estamos tratando de arreglar todas las broncas por ahí”, precisó el cantante durante la charla en Marbella.

Nodal no descartó extender los festejos más allá de una tercera unión. “Cuando sea el momento indicado, estoy seguro que va a llegar la tercer boda y ahí los invito para la cuarta y la quinta y la sexta”, bromeó, entre risas, frente al entrevistador.

Zacatecas se volvió un refugio personal para el cantante

Más allá del enlace pendiente, Nodal describió a Zacatecas como un espacio de descanso que comparte con Ángela Aguilar desde hace dos años. “Se volvió un lugar de mucha paz para mí, mucha tranquilidad”, afirmó sobre la entidad donde la pareja monta a caballo y compone música.

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Nodal asegura que la prioridad es garantizar condiciones seguras para todos los invitados al evento. (Captura de pantalla)

Ahí recibió un regalo particular de su pareja: un caballo llamado “Viejo”. “Él es joven, tiene ocho años apenas, pero para mí siento como que es de esas almas bonachonas y se le ve como si ya tuviera mucha experiencia”, explicó Nodal sobre el origen del nombre.

El cantante también mencionó los cambios en su alimentación durante las temporadas en el rancho. “Todos los kilos que he subido de más son gracias a las señoras que cocinan en la casa”, comentó, entre risas, y destacó el asado de boda y los sopes como sus platillos favoritos del lugar.

Nodal describió el trabajo compartido con Aguilar en la composición de nuevo material. “Llevamos dos años y fue una plática pequeña que tuvimos hasta hace poquito”, relató sobre el proceso de retroalimentación mutua en la selección de canciones para el álbum de la cantante.

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El sonorense atribuyó parte de ese acercamiento al descanso reciente de ambos. “Todo este descanso que hemos tenido nos ha unido también mucho la música, el amor por nuestra cultura, el amor por el regional mexicano”, sostuvo durante la conversación en Marbella.

Al cierre de la entrevista, el cantante agradeció a su público por el acompañamiento durante este periodo. “Quiero que sepan que estoy aquí gracias a ustedes, pero sobre todo estoy aquí por ustedes”, dijo Nodal antes de finalizar su participación en los Premios Juventud 2026.