Ssa reporta estables a residentes internados por salmonella: médicos exhiben fotos de otra realidad en Hospital General

El secretario de Salud encabeza una visita de supervisión a los médicos hospitalizados por salmonela. (X: SSa)

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Tras la confirmación de un brote de gastroenteritis infecciosa aguda que afectó a 135 médicos residentes y de alta especialidad del Hospital General de México, la Secretaría de Salud rechazó que existan casos de gravedad.

La noche del jueves, mediante una tarjeta informativa conjunta, la dependencia federal informó que la institución médica identificó los casos iniciales el 31 de agosto, los cuales estaban asociados temporalmente al consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional.

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Asimismo, subrayó que los estudios de laboratorio confirmaron una asociación temporal entre el brote y la comida servida en las instalaciones. En los pacientes afectados se detectó la bacteria Salmonella spp. y, en al menos dos casos, una coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica, conocida como ETEC.

Respecto a reportes que indican que 15 de 41 médicos permanecen en terapia intensiva por problemas de insuficiencia renal y shock hipovolémico derivados de una atención tardía, la SSa subrayó que quienes recibieron atención médica ya se encuentran estables.

Una tarjeta informativa del Hospital General de México reporta 135 médicos con gastroenteritis por la bacteria Salmonella spp. tras consumir alimentos en el comedor del recinto. ( Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga)

Caso atrae al Secretario de Salud

El jueves, el secretario de Salud, David Kershenobich; el subsecretario, Eduardo Clark, y el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Carlos Hinojosa, acompañados por la directora general del Hospital “Dr. Eduardo Liceaga”, Alma Rosa Sánchez Conejo, recorrieron el nosocomio para constatar el estado de salud de los residentes.

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En su informe, la SSa sostuvo que los pacientes no tenían síntomas de gravedad y presentaban una evolución favorable.

No obstante, en la red social X, antes Twitter, surgieron reportes que contradicen la versión de la secretaría. Isaac Chávez Díaz, médico de la UNAM y creador digital, difundió fotografías tomadas en un albergue improvisado en el centro médico donde decenas de residentes con salmonelosis son atendidos.

“Aquí la otra realidad de la atención médica en México”, escribió. Los videos y fotografías expuestos del albergue contrastan con las áreas visitadas por funcionarios de la SSa. “Ni camillas, ni sillas; en bancos tienen a médicos residentes del Hospital General de México. Sufrieron intoxicación por salmonella en el comedor del hospital; algunos han llegado a cuidados intensivos”, afirmó el especialista.

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La Secretaría de Salud de México informó que funcionarios de la dependencia recorrieron el Hospital General para verificar el estado de los residentes internados por salmonela. (Secretaría de Salud México)

El médico Isaac Chávez Díaz difunde imágenes del albergue de residentes en el marco de la polémica por gastroenteritis en el Hospital General de México. (X: Isaac Chávez Díaz)

Otras personas respondieron a la dependencia exponiendo situaciones personales. “El HGM diciendo que todos están estables, y mi novio con TAM de 58 en sala de choque”, escribió la usuaria @NitziaCond.

Al margen, el Diario de Chihuahua publicó testimonios que se alinean con denuncias de residentes contra directivos del Hospital General de México. “Se fueron complicando y hay residentes que ya están en terapia intensiva y una de ellas, la más grave, está embarazada”, declaró de forma anónima a un miembro del personal de salud.

Riesgos de la salmonelosis

La salmonella suele controlarse cuando se atiende desde los primeros síntomas, aunque puede agravarse si no hay tratamiento oportuno. La diarrea y el vómito pueden causar deshidratación intensa.

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La falta de líquidos puede provocar poca orina, sed extrema, boca seca, mareo, debilidad e incluso desmayo. En niñas y niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, el deterioro puede ser más rápido.

Publicaciones en la red social X señalan que varios médicos residentes del Hospital General de México se encuentran en estado grave tras un brote de salmonelosis. (X)

En algunos casos, la bacteria sale del intestino y llega a la sangre u otros órganos. Puede causar infecciones en las vías urinarias, huesos, articulaciones o cerebro. Estos cuadros requieren valoración y tratamiento médico, pues pueden ser mortales si no se atienden a tiempo, según la Organización Mundial de la Salud.

La mayoría de las personas se recupera en unos días con hidratación y vigilancia. El riesgo aumenta ante una deshidratación grave o cuando la infección se extiende fuera del intestino.

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