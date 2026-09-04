México

Ssa reporta estables a residentes internados por salmonella: médicos exhiben fotos de otra realidad en Hospital General

El secretario de Salud, David Kershenobich, dio un recorrido por el nosocomio para constatar personalmente el estado de salud de las y los residentes

Un paciente acostado en una cama de hospital con suero intravenoso mientras varios hombres vestidos de traje y bata lo observan
El secretario de Salud encabeza una visita de supervisión a los médicos hospitalizados por salmonela. (X: SSa)
Guardar

Tras la confirmación de un brote de gastroenteritis infecciosa aguda que afectó a 135 médicos residentes y de alta especialidad del Hospital General de México, la Secretaría de Salud rechazó que existan casos de gravedad.

La noche del jueves, mediante una tarjeta informativa conjunta, la dependencia federal informó que la institución médica identificó los casos iniciales el 31 de agosto, los cuales estaban asociados temporalmente al consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional.

PUBLICIDAD

Asimismo, subrayó que los estudios de laboratorio confirmaron una asociación temporal entre el brote y la comida servida en las instalaciones. En los pacientes afectados se detectó la bacteria Salmonella spp. y, en al menos dos casos, una coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica, conocida como ETEC.

Respecto a reportes que indican que 15 de 41 médicos permanecen en terapia intensiva por problemas de insuficiencia renal y shock hipovolémico derivados de una atención tardía, la SSa subrayó que quienes recibieron atención médica ya se encuentran estables.

Un documento oficial membretado de la Secretaría de Salud y del Hospital General de México titulado Tarjeta Informativa
Una tarjeta informativa del Hospital General de México reporta 135 médicos con gastroenteritis por la bacteria Salmonella spp. tras consumir alimentos en el comedor del recinto. ( Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga)

Caso atrae al Secretario de Salud

El jueves, el secretario de Salud, David Kershenobich; el subsecretario, Eduardo Clark, y el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Carlos Hinojosa, acompañados por la directora general del Hospital “Dr. Eduardo Liceaga”, Alma Rosa Sánchez Conejo, recorrieron el nosocomio para constatar el estado de salud de los residentes.

PUBLICIDAD

En su informe, la SSa sostuvo que los pacientes no tenían síntomas de gravedad y presentaban una evolución favorable.

No obstante, en la red social X, antes Twitter, surgieron reportes que contradicen la versión de la secretaría. Isaac Chávez Díaz, médico de la UNAM y creador digital, difundió fotografías tomadas en un albergue improvisado en el centro médico donde decenas de residentes con salmonelosis son atendidos.

“Aquí la otra realidad de la atención médica en México”, escribió. Los videos y fotografías expuestos del albergue contrastan con las áreas visitadas por funcionarios de la SSa. “Ni camillas, ni sillas; en bancos tienen a médicos residentes del Hospital General de México. Sufrieron intoxicación por salmonella en el comedor del hospital; algunos han llegado a cuidados intensivos”, afirmó el especialista.

Captura de pantalla de un mensaje en redes sociales con texto informativo y fotografías de autoridades en un pasillo de hospital
La Secretaría de Salud de México informó que funcionarios de la dependencia recorrieron el Hospital General para verificar el estado de los residentes internados por salmonela. (Secretaría de Salud México)
Captura de pantalla de una red social con texto y una fotografía de una sala con literas metálicas, bolsas de suero y material médico
El médico Isaac Chávez Díaz difunde imágenes del albergue de residentes en el marco de la polémica por gastroenteritis en el Hospital General de México. (X: Isaac Chávez Díaz)

Otras personas respondieron a la dependencia exponiendo situaciones personales. “El HGM diciendo que todos están estables, y mi novio con TAM de 58 en sala de choque”, escribió la usuaria @NitziaCond.

Al margen, el Diario de Chihuahua publicó testimonios que se alinean con denuncias de residentes contra directivos del Hospital General de México. “Se fueron complicando y hay residentes que ya están en terapia intensiva y una de ellas, la más grave, está embarazada”, declaró de forma anónima a un miembro del personal de salud.

Riesgos de la salmonelosis

La salmonella suele controlarse cuando se atiende desde los primeros síntomas, aunque puede agravarse si no hay tratamiento oportuno. La diarrea y el vómito pueden causar deshidratación intensa.

La falta de líquidos puede provocar poca orina, sed extrema, boca seca, mareo, debilidad e incluso desmayo. En niñas y niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, el deterioro puede ser más rápido.

Captura de pantalla con dos mensajes de texto en la red social X emitidos por las cuentas Matilda y Nitzia conde
Publicaciones en la red social X señalan que varios médicos residentes del Hospital General de México se encuentran en estado grave tras un brote de salmonelosis. (X)

En algunos casos, la bacteria sale del intestino y llega a la sangre u otros órganos. Puede causar infecciones en las vías urinarias, huesos, articulaciones o cerebro. Estos cuadros requieren valoración y tratamiento médico, pues pueden ser mortales si no se atienden a tiempo, según la Organización Mundial de la Salud.

La mayoría de las personas se recupera en unos días con hidratación y vigilancia. El riesgo aumenta ante una deshidratación grave o cuando la infección se extiende fuera del intestino.

Temas Relacionados

CDMXSalmonellaSecretaría de SaludÚltima horamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de septiembre?

Siddhartha en el Palacio de los Deportes: setlist, artistas invitados y a qué hora terminan sus conciertos en CDMX

El músico jalisciense anticipó que aunque las presentaciones girarán en torno a Radio Nostalgia, los asistentes también podrán escuchar clásicos de su discografía

Siddhartha en el Palacio de los Deportes: setlist, artistas invitados y a qué hora terminan sus conciertos en CDMX

La Casa de los Famosos México 2026: lista completa de eliminados

El reality acumula bajas desde su estreno, participantes que salieron por decisión de la audiencia, uno cumplió su papel de infiltrado y otro abandonó el programa para recibir tratamiento médico

La Casa de los Famosos México 2026: lista completa de eliminados

Diego Sebastián “N”: la cronología de su vida en México hasta el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia

Antes de ser detenido por el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, Diego Sebastián “N” construyó durante 25 años una vida empresarial en México

Diego Sebastián “N”: la cronología de su vida en México hasta el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia

SEP busca acuerdo nacional para regular celulares y pantallas en escuelas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, insistió en que el uso excesivo de dispositivos digitales puede ocasionar afectaciones en la salud mental de menores de edad

SEP busca acuerdo nacional para regular celulares y pantallas en escuelas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae influencer Azlan por incendio del ring de Noche Suprema en Hermosillo: así regalaba y vendía droga a fans en TikTok

Cae influencer Azlan por incendio del ring de Noche Suprema en Hermosillo: así regalaba y vendía droga a fans en TikTok

Operativo Enjambre: caen 71 falsos policías en Guerrero tras no poder acreditar que eran agentes

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

Escuinapa cancela festejos del 111 aniversario por “fuerza mayor”, horas después del asesinato de una trabajadora del Ayuntamiento

Caen dos integrantes de "Los Mezcales" con más de 200 dosis de droga en Colima

ENTRETENIMIENTO

Siddhartha en el Palacio de los Deportes: setlist, artistas invitados y a qué hora terminan sus conciertos en CDMX

Siddhartha en el Palacio de los Deportes: setlist, artistas invitados y a qué hora terminan sus conciertos en CDMX

La Casa de los Famosos México 2026: lista completa de eliminados

Ángela Aguilar explica que no escribiría canciones para lanzar negatividad contra alguien

Christian Nodal asegura que la tercera boda con Ángela Aguilar sigue en sus planes: “Me caso las veces que haya que casarse”

Muere Francisco Reséndez, icónica voz de Scooby-Doo y Los Simpson, a los 85 años

DEPORTES

Entre mentiras y recuerdos borrosos, Julio César Chávez afronta sus demonios en nueva serie documental ‘Chávez vs Chávez’

Entre mentiras y recuerdos borrosos, Julio César Chávez afronta sus demonios en nueva serie documental ‘Chávez vs Chávez’

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: cuál será su nuevo rol tras anunciar su retiro en el futbol

Antonio Mohamed adelanta el regreso de Paulinho con Toluca: “Está para 20 minutos”

Cruz Azul vs Santos cambia de horario: Liga MX confirma la modificación para el partido en el Azteca

El desgarrador mensaje de Alan Cervantes tras fallar el penal que eliminó al América