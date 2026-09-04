México

Ángela Aguilar explica que no escribiría canciones para lanzar negatividad contra alguien

La cantante adelantó que su nuevo álbum ya está terminado y reveló los detalles de su primer tema de amor

Aguilar enfrenta una ola de críticas en México que escalaron a peticiones para impedir que se presente próximamente en Guadalajara.
La cantante adelantó que su nuevo álbum ya está terminado y reveló los detalles de su primer tema de amor, (@angela_aguiolar, Instagram)
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Ángela Aguilar reveló que nunca se sentiría cómoda al escribir una canción inspirada en algo negativo de otra persona, durante una charla con Alex Rodríguez para el programa Siéntese Quien Pueda, grabada antes de los Premios Juventud 2026 en Marbella, España.

La hija de Pepe Aguilar llegó a la ceremonia con tres nominaciones. Compitiendo en Mejor Canción de Música Mexicana, Mejor Álbum de Música Mexicana categoría en la que también figuran su esposo, Christian Nodal, su padre, Pepe Aguilar, y su hermano. Obteniendo el galardón por La Mezcla Perfecta, junto a Marc Anthony con el tema “No quiero hablar”.

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La cantante adelantó que su nuevo álbum, el segundo que produce por completo, ya quedó listo. “Yo no sé si para mi cumpleaños voy a sacar una sorpresa. Este es mi segundo disco produciéndolo yo”, señaló al conductor. Se encargó de los arreglos y de escoger los temas, un proceso en el que reconoció la influencia musical de su esposo. “Mi marido tiene muy buen gusto musical frente al mío. Es que yo soy bien tradicional, entonces Christian es como: ‘No seas viejita, ponte a escuchar esto nuevo’”, contó. Por primera vez compuso una canción de amor, dedicada a él.

La cantante habló sobre su postura frente a la música que apunta contra otras personas, en una entrevista previa a los Premios Juventud 2026 en Marbella. (Instagram: teamangelita_aguilar)
La cantante habló sobre su postura frente a la música que apunta contra otras personas, en una entrevista previa a los Premios Juventud 2026 en Marbella. (Instagram: teamangelita_aguilar)
“Por primera vez compuse algo de amor a mi marido”.

La música es sagrada, dice Ángela Aguilar sobre evitar canciones negativas

Al hablar sobre la posibilidad de componer desde experiencias personales dolorosas, como lo hizo Shakira, Ángela Aguilar marcó distancia. “Yo no podría hacer nada como Shakira porque ella es ‘she is too good’ demasiado buena. Shakira para mí es de verdad una de las artistas más completas”, afirmó. Después explicó su postura de fondo: “Para mí, en particular, nunca me sentiría cómoda como, no sé, una canción tirándole a alguien o inspirado en algo negativo de alguien”. Agregó que “la música es supersagrada” y que busca cuidarla, incluida la energía que le exige repetirla en un escenario. “Como que no va con mi personalidad”, concluyó sobre ese tipo de composiciones.

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Durante los ensayos previos a la gala, Ángela Aguilar interpretó una versión sinfónica de “Cielito Lindo”, tema que integra su disco reciente grabado en el Hollywood Bowl. El proyecto surgió de una conversación informal con el director Gustavo Dudamel. “Cuando nos fuimos a cenar después, entre plática y charla de amigos, le dije: ‘Tienes que hacer un concierto con mi familia’”, relató. Sobre cantar esa canción en España, explicó: “Si estamos tan lejos de casa, qué mejor que cantar algo que nos haga sentir”.

Ángela Aguilar
La intérprete explicó por qué considera "sagrada" a la música y evita composiciones inspiradas en conflictos personales, a diferencia de otras artistas. (@nodal / Ángela Aguilar)

Para la alfombra roja, Ángela Aguilar diseñó su atuendo junto a su estilista, Queta, y su madre. “Tratamos de llevar un poquito un toque español, pero más que nada trayendo un bordado mexicano de una nueva forma”, explicó. La idea se extendió también al vestuario de Christian Nodal, quien se probaba la prenda diseñada para él durante la entrevista. “Es una responsabilidad que, aunque no es nuestra, es bonita tener: el poder enseñar lo mejor de tu país”, dijo la cantante.

Sobre su estadía en Marbella, Ángela Aguilar contó que salió a caminar por Puerto Banús junto a Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, aunque evitó excesos en la comida para mantener la garganta lista para las presentaciones.

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