México

¿Quién es Jenny Kalindy Bolívar? Buscan a estudiante del CIESAS desaparecida en Coyoacán

La falta de avances en el caso motivó un pronunciamiento del centro de investigación

Carteles pegados en una pared con la frase SE BUSCA y el retrato en blanco y negro de una mujer que lleva una gorra
Carteles de búsqueda difunden la imagen de Jenny Kalindy Bolívar, estudiante del CIESAS reportada como desaparecida en la alcaldía Coyoacán. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)
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La estudiante ecuatoriana Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, de 40 años, permanece desaparecida desde el pasado 26 de agosto, cuando fue vista por última vez en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Bolívar cursa el Doctorado en Historia en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y forma parte de la Unidad Peninsular de la institución. Su desaparición motivó un pronunciamiento del centro de investigación ante la falta de noticias sobre su paradero.

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Ficha de búsqueda oficial con la foto de Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, datos personales, fechas y números telefónicos de contacto
La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México emite una ficha de búsqueda para localizar a Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, desaparecida en Coyoacán. (FGJCDMX)

¿Quién es Jenny Kalindy Bolívar?

Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo es una estudiante de origen ecuatoriano que realiza estudios doctorales en Historia en el CIESAS. Tiene 40 años y, según la información difundida por la institución, su familia se encuentra fuera de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió una ficha de búsqueda con datos para facilitar su identificación. La dependencia señala que Jenny mide 1.57 metros y presenta melasma principalmente en las mejillas.

La ficha establece que fue vista por última vez en Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, el 26 de agosto. Al momento de su desaparición vestía un vestido negro.

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CIESAS exige buscarla con vida

Al cumplirse ocho días sin noticias sobre Jenny, el CIESAS difundió este 3 de septiembre un pronunciamiento dirigido a las autoridades de los gobiernos de la Ciudad de México y federal.

La institución exigió una búsqueda inmediata y exhaustiva, con prioridad en la localización con vida de la estudiante.

“Hacemos un llamado enérgico y urgente a las autoridades competentes para que se activen y agoten de inmediato todos los protocolos especializados de investigación y búsqueda en vida, con perspectiva de género y en estricto apego a la Ley General en Materia de Desaparición de Personas”.
Un comunicado oficial del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social sobre una estudiante desaparecida
El CIESAS emitió un comunicado público para exigir la búsqueda en vida de la estudiante de doctorado Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, desaparecida en la Ciudad de México. (CIESAS)

Ante la ausencia de familiares de Jenny en el país, el CIESAS informó que asumirá “el acompañamiento solidario y la exigencia de celeridad en las actuaciones ministeriales”.

El centro también pidió apoyo a la sociedad civil, la comunidad académica y los medios de comunicación para difundir el fotoboletín oficial de búsqueda.

Hasta ahora, la información proporcionada por las autoridades y el CIESAS no establece qué ocurrió con la estudiante después de su última ubicación conocida ni confirma alguna hipótesis sobre su desaparición.

Desaparición de mujeres aumenta en 26 estados de México

El caso de Jenny se suma a una crisis de desapariciones con un impacto particular entre mujeres y niñas. Un informe de Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) reportó un aumento de este fenómeno en buena parte del territorio nacional.

El documento contabilizó 134 mil 257 personas desaparecidas en México con corte al 16 de mayo de 2026. De esa cifra, 104 mil 833 corresponden a hombres y 29 mil 27 a mujeres, mientras que en 397 casos se desconoce la identidad de género.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, 26 de las 32 entidades del país registraron un incremento en el número de mujeres y niñas desaparecidas. En ese periodo, el total de personas desaparecidas aumentó 4.33 por ciento, según el informe.

Gráfico de barras que muestra el porcentaje de aumento en casos de mujeres desaparecidas por estado en México, de mayo de 2025 a mayo de 2026, con cuatro recuadros de texto explicativos
El gráfico muestra el porcentaje de aumento de mujeres desaparecidas en México entre mayo de 2025 y mayo de 2026, revelando un incremento en 26 estados y disminuciones significativas en Jalisco y Tabasco. ( Red Lupa e IMDHD )

Los casos tampoco presentan una distribución uniforme. El análisis señala que 48 por ciento de las desapariciones de niñas y mujeres se concentra en cinco entidades.

Coahuila fue la única entidad que mantuvo el mismo número de casos de mujeres desaparecidas respecto a 2025. Tabasco, que figuraba entre los cinco estados con más casos en el informe anterior, descendió al décimo lugar.

La población más joven concentra una parte importante de las desapariciones de mujeres. El grupo de 15 a 19 años representa 20.7 por ciento del total de mujeres y niñas desaparecidas, aunque registró una ligera reducción frente al 21 por ciento reportado en 2025.

En el caso de Jenny Kalindy Bolívar, la búsqueda continúa en la Ciudad de México. El CIESAS mantiene su llamado a las autoridades para que agoten los protocolos especializados y prioricen su localización con vida.

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