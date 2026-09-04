México

Muere Francisco Reséndez, icónica voz de Scooby-Doo y Los Simpson, a los 85 años

Actores y toda una generación de personas que crecieron escuchando su voz en personajes animados lamentaron el deceso

Un hombre mayor con gafas, bigote y camisa azul posa junto a dos imágenes circulares con personajes de animación
El actor de doblaje Francisco Reséndez falleció a los 85 años, reconocido por sus trabajos en series animadas como Los Simpson y Scooby-Doo. (X: @WDN_Topic)
Guardar

El mundo del doblaje mexicano está de luto por la muerte de Francisco Reséndez, actor y director cuya voz formó parte de series animadas que acompañaron a varias generaciones. El intérprete, recordado por dar voz a Scooby-Doo y por su trabajo como director en una exitosa etapa de Los Simpson, murió a los 85 años.

La noticia se dio a conocer el jueves 3 de septiembre, aunque reportes de grupos de doblaje ubican el fallecimiento el miércoles 2 de septiembre de 2026. Hasta el momento, la familia de Reséndez no ha informado de manera pública la causa de su muerte.

PUBLICIDAD

Conocido por colegas y seguidores como “Don Paco”, Francisco Reséndez construyó una carrera de más de seis décadas. Su trabajo abarcó actuación de voz, dirección, traducción y adaptación de doblaje para televisión, cine y animación.

Imagen en blanco y negro de Francisco Reséndez rodeada de círculos con personajes de animación como Scooby-Doo y el comandante Pixis
Una publicación de redes sociales informa la muerte del actor de doblaje Francisco Reséndez junto a las imágenes de los personajes que interpretó. (Facebook)

¿De qué murió Francisco Reséndez?

La causa de muerte de Francisco Reséndez no ha sido confirmada por su familia ni por una fuente oficial.

Tras difundirse la noticia, algunas publicaciones y comentarios de personas relacionadas con el medio del doblaje plantearon la posibilidad de que se tratara de causas naturales debido a su edad. Lo confirmado hasta ahora es que el actor murió a los 85 años, después de una trayectoria que se extendió por más de seis décadas.

PUBLICIDAD

¿Quién fue Francisco Reséndez?

Francisco Reséndez nació el 10 de julio de 1941 y comenzó su carrera en el doblaje durante la década de 1950. Con el paso de los años se convirtió en uno de los intérpretes y directores vinculados con algunas producciones animadas reconocidas en México y Latinoamérica.

Uno de sus trabajos más recordados fue Scooby-Doo. Registros especializados lo ubican como una de las voces del famoso perro detective en episodios de El show de Scooby-Doo y El show de Scooby-Doo y Scrappy-Doo, además de otras producciones relacionadas con la franquicia.

Reséndez también dejó huella detrás del micrófono. Su nombre aparece relacionado con la dirección de las primeras temporadas de Los Simpson en español latino, una etapa fundamental para la adaptación de la serie al público de la región. Durante ese periodo, prestó su voz a personajes secundarios.

Su carrera incluyó otros títulos de animación como Los Halcones Galácticos y Donkey Kong. En años recientes, nuevas generaciones de espectadores reconocieron su voz por personajes como Dot Pixis, comandante del Cuerpo de Guarnición en Attack on Titan.

También participó en Desencanto, donde interpretó a Pops, además de intervenir en otros proyectos de animación, televisión, cine y anime.

Captura de una publicación digital con un mensaje de condolencias y una foto en blanco y negro del actor Francisco Reséndez
World Dubbing News lamentó el fallecimiento y recordó su trayectoria. (X)

Más allá de sus personajes, Reséndez destacó por participar en distintas etapas del proceso de doblaje. Como actor, director, traductor y adaptador, contribuyó a construir las versiones en español latino de producciones extranjeras que se incorporaron al consumo televisivo de varias generaciones.

Tras conocerse su muerte, cuentas especializadas y seguidores del doblaje expresaron sus condolencias. World Dubbing News lamentó el fallecimiento y recordó su trayectoria, mientras que otros mensajes destacaron sus interpretaciones de Scooby-Doo y el comandante Pixis.

La partida de Francisco Reséndez deja así el recuerdo de una voz que pasó de las producciones animadas clásicas a títulos contemporáneos y que permaneció vigente durante más de 60 años en el doblaje mexicano.

Temas Relacionados

Los SimpsonScooby DooÚltima horamexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ángela Aguilar y Christian Nodal rinden homenaje a Marc Anthony en Premios Juventud 2026 y sepultan rumores de tensiones

El cantante estadounidense recibió la distinción Agente de Cambio por ayudar a los niños y a la comunidad latina

Ángela Aguilar y Christian Nodal rinden homenaje a Marc Anthony en Premios Juventud 2026 y sepultan rumores de tensiones

Operativo Enjambre: caen 71 falsos policías en Guerrero tras no poder acreditar que eran agentes

Operativo Enjambre en los municipios de Tlapa de Comonfort, Chilapa y Atlixtac; fue arrestado Simitrio “N”, Director de Movilidad de Tlapa

Operativo Enjambre: caen 71 falsos policías en Guerrero tras no poder acreditar que eran agentes

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en bar de Mazatlán, intercepta a la presidenta Claudia Sheinbaum

Brenda Valenzuela le entregó una carta a la mandataria durante su visita a Durango y le pide actuar con la urgencia que exige la vida de su hijo, desaparecido desde hace once meses

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en bar de Mazatlán, intercepta a la presidenta Claudia Sheinbaum

Omar García Harfuch reconoce que el Cártel de Sinaloa está afectado, pero aún tiene poder económico y de fuego

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana admitió que la baja en homicidios no equivale a un debilitamiento generalizado del crimen organizado

Omar García Harfuch reconoce que el Cártel de Sinaloa está afectado, pero aún tiene poder económico y de fuego

Dónde ver los números ganadores del Gana Gato este 3 de septiembre

Como todos los jueves, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

Dónde ver los números ganadores del Gana Gato este 3 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo Enjambre: caen 71 falsos policías en Guerrero tras no poder acreditar que eran agentes

Operativo Enjambre: caen 71 falsos policías en Guerrero tras no poder acreditar que eran agentes

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

Escuinapa cancela festejos del 111 aniversario por “fuerza mayor”, horas después del asesinato de una trabajadora del Ayuntamiento

Caen dos integrantes de "Los Mezcales" con más de 200 dosis de droga en Colima

Solamente en agosto, EEUU derribó cerca de 100 drones del narco en la frontera con México, según Fox News

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Óscar Adrián, “Oscorp”, el influencer detenido por pornografía infantil en Guadalajara?

¿Quién es Óscar Adrián, “Oscorp”, el influencer detenido por pornografía infantil en Guadalajara?

Premios Juventud 2026: internautas cuestionan triunfo de Ángela Aguilar tras ganar La Mezcla Perfecta con Marc Anthony

Ángela Aguilar y Christian Nodal rinden homenaje a Marc Anthony en Premios Juventud 2026 y sepultan rumores de tensiones

Rey Grupero, expareja de Cynthia Klitbo, ventila el padecimiento que provoca los ronquidos de la actriz

Silvana Estrada lanza desgarrador mensaje tras el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

DEPORTES

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: cuál será su nuevo rol tras anunciar su retiro en el futbol

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: cuál será su nuevo rol tras anunciar su retiro en el futbol

Antonio Mohamed adelanta el regreso de Paulinho con Toluca: “Está para 20 minutos”

Cruz Azul vs Santos cambia de horario: Liga MX confirma la modificación para el partido en el Azteca

El desgarrador mensaje de Alan Cervantes tras fallar el penal que eliminó al América

Quiñones sigue en plan grande: otro gol en Arabia que México celebra tras el Mundial 2026