Muere Francisco Reséndez, icónica voz de Scooby-Doo y Los Simpson, a los 85 años

El actor de doblaje Francisco Reséndez falleció a los 85 años, reconocido por sus trabajos en series animadas como Los Simpson y Scooby-Doo. (X: @WDN_Topic)

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El mundo del doblaje mexicano está de luto por la muerte de Francisco Reséndez, actor y director cuya voz formó parte de series animadas que acompañaron a varias generaciones. El intérprete, recordado por dar voz a Scooby-Doo y por su trabajo como director en una exitosa etapa de Los Simpson, murió a los 85 años.

La noticia se dio a conocer el jueves 3 de septiembre, aunque reportes de grupos de doblaje ubican el fallecimiento el miércoles 2 de septiembre de 2026. Hasta el momento, la familia de Reséndez no ha informado de manera pública la causa de su muerte.

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Conocido por colegas y seguidores como “Don Paco”, Francisco Reséndez construyó una carrera de más de seis décadas. Su trabajo abarcó actuación de voz, dirección, traducción y adaptación de doblaje para televisión, cine y animación.

Una publicación de redes sociales informa la muerte del actor de doblaje Francisco Reséndez junto a las imágenes de los personajes que interpretó. (Facebook)

¿De qué murió Francisco Reséndez?

La causa de muerte de Francisco Reséndez no ha sido confirmada por su familia ni por una fuente oficial.

Tras difundirse la noticia, algunas publicaciones y comentarios de personas relacionadas con el medio del doblaje plantearon la posibilidad de que se tratara de causas naturales debido a su edad. Lo confirmado hasta ahora es que el actor murió a los 85 años, después de una trayectoria que se extendió por más de seis décadas.

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¿Quién fue Francisco Reséndez?

Francisco Reséndez nació el 10 de julio de 1941 y comenzó su carrera en el doblaje durante la década de 1950. Con el paso de los años se convirtió en uno de los intérpretes y directores vinculados con algunas producciones animadas reconocidas en México y Latinoamérica.

Uno de sus trabajos más recordados fue Scooby-Doo. Registros especializados lo ubican como una de las voces del famoso perro detective en episodios de El show de Scooby-Doo y El show de Scooby-Doo y Scrappy-Doo, además de otras producciones relacionadas con la franquicia.

Reséndez también dejó huella detrás del micrófono. Su nombre aparece relacionado con la dirección de las primeras temporadas de Los Simpson en español latino, una etapa fundamental para la adaptación de la serie al público de la región. Durante ese periodo, prestó su voz a personajes secundarios.

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Su carrera incluyó otros títulos de animación como Los Halcones Galácticos y Donkey Kong. En años recientes, nuevas generaciones de espectadores reconocieron su voz por personajes como Dot Pixis, comandante del Cuerpo de Guarnición en Attack on Titan.

También participó en Desencanto, donde interpretó a Pops, además de intervenir en otros proyectos de animación, televisión, cine y anime.

World Dubbing News lamentó el fallecimiento y recordó su trayectoria. (X)

Más allá de sus personajes, Reséndez destacó por participar en distintas etapas del proceso de doblaje. Como actor, director, traductor y adaptador, contribuyó a construir las versiones en español latino de producciones extranjeras que se incorporaron al consumo televisivo de varias generaciones.

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Tras conocerse su muerte, cuentas especializadas y seguidores del doblaje expresaron sus condolencias. World Dubbing News lamentó el fallecimiento y recordó su trayectoria, mientras que otros mensajes destacaron sus interpretaciones de Scooby-Doo y el comandante Pixis.

La partida de Francisco Reséndez deja así el recuerdo de una voz que pasó de las producciones animadas clásicas a títulos contemporáneos y que permaneció vigente durante más de 60 años en el doblaje mexicano.