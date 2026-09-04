El peso desafía al dólar: cierra por debajo de los 17 pesos y la BMV se dispara

El peso cierra por debajo de los 17 pesos

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El peso mexicano y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registraron una jornada positiva este jueves, ante una mayor expectativa entre los inversionistas de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga una postura monetaria menos restrictiva.

En el mercado cambiario, la moneda mexicana registró una apreciación de 0.30 por ciento frente al dólar, al cerrar en 16.9278 pesos por unidad en operaciones al mayoreo, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

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Con este resultado, el tipo de cambio hiló su segunda jornada por debajo de la barrera de los 17 pesos por dólar. Durante la sesión operó entre un máximo de 16.9278 unidades y un mínimo de 16.9180 pesos.

El comportamiento estuvo acompañado por una pérdida de fuerza del dólar frente a otras divisas internacionales. El índice DXY, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de seis divisas, retrocedió 0.58 por ciento, para ubicarse en 98.98 unidades.

De acuerdo con el área de análisis de Monex, la divisa estadounidense fue afectada principalmente por el fortalecimiento del yen y por la reconfiguración de las expectativas de los inversionistas sobre el rumbo de la política monetaria del Banco de Japón (BoJ).

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Este escenario favoreció el desempeño de otras monedas internacionales y permitió al mercado mexicano mantener una tendencia positiva.

Nóminas de Estados Unidos marcarán la próxima sesión

Inversionistas esperan el reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos

Los inversionistas mantienen ahora la atención en el reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos correspondiente a agosto, que será publicado este viernes.

El dato será relevante para evaluar la fortaleza del mercado laboral estadounidense y las posibles decisiones de la Reserva Federal en materia de tasas de interés.

Una señal de enfriamiento del empleo podría reforzar las expectativas de una política monetaria menos restrictiva, mientras que un resultado más sólido de lo previsto podría modificar las apuestas del mercado.

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BMV avanza 0.85% y alcanza 65 mil 436 puntos

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 0.85 por ciento (EFE/ Mario Guzmán)

En el mercado accionario mexicano también predominó el optimismo.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 0.85 por ciento, para cerrar en 65 mil 436.16 puntos.

Entre las emisoras que registraron los mayores incrementos estuvieron Peñoles, con una ganancia de 3.72 por ciento; Grupo Carso, con 3.67 por ciento; Alsea, que avanzó 2.78 por ciento, y Cemex, con un aumento de 2.39 por ciento.

El desempeño de la BMV ocurrió en sintonía con una jornada favorable en Wall Street, donde los principales mercados accionarios registraron su mayor avance en aproximadamente un mes.

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SpaceX llegará al mercado mexicano

SpaceX, empresa aeroespacial entraría en el mercado mexicano a mediados de septiembre (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic)

Otro de los acontecimientos destacados de la jornada fue el próximo debut de SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, en el mercado mexicano.

Los títulos de la compañía comenzarán a negociarse en México a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) a partir del 14 de septiembre, ofreciendo a los inversionistas una nueva alternativa para acceder a acciones de empresas internacionales.

Este jueves, las acciones de SpaceX avanzaron 6.42 por ciento, en medio del interés de los mercados por la compañía dedicada al desarrollo de tecnología aeroespacial y servicios de transporte espacial.

La incorporación de SpaceX al SIC ampliará las opciones disponibles para los inversionistas mexicanos que buscan diversificar sus portafolios con activos internacionales.

Así, la sesión concluyó con ganancias para los principales indicadores mexicanos, en una jornada marcada por la debilidad global del dólar, el avance de Wall Street y las expectativas sobre el futuro de las tasas de interés en Estados Unidos.

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