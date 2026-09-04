México

Dónde ver los números ganadores del Gana Gato este 3 de septiembre

Como todos los jueves, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

Con 10 pesos puedes ganar cientos de miles de pesos en Gana Gato. (Infobae/Jovani Pérez)
Con 10 pesos puedes ganar cientos de miles de pesos en Gana Gato. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Lotería Nacional, divulgó los resultados del último sorteo Gana Gato de este jueves 3 de septiembre, dados a conocer por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Resultados del Gana Gato

Fecha: jueves 3 de septiembre de 2026.

Sorteo: 3057.

Premio mayor: 04 03 01 01 02 03 03 02.

El Gana Gato se celebra tres veces cada semana, todos los martes, jueves y sábados, los ganadores del sorteo se difunden el mismo día después de las 9:15horas de la noche.Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Qué estrategias seguir para tener más posibilidades de ganar

Los ganadores de los sorteos de Gana Gato. (Lotería Nacional)
Los ganadores de los sorteos de Gana Gato. (Lotería Nacional)

Las estrategias que usan los jugadores para aumentar sus chances en Gana Gato, aunque es un juego de azar, incluyen varias tácticas basadas en la selección y disposición de números, así como en la cantidad de apuestas:

Elegir combinaciones equilibradas y menos obvias: Evitar combinaciones comunes o populares puede reducir las chances de compartir el premio y aumentar la exclusividad en caso de ganar. Algunos prefieren números más altos o equilibrar entre números pares e impares.

Aprovechar la posición de los números en el tablero:

Colocar números en las esquinas y bordes es estratégico porque esas casillas pueden formar más líneas ganadoras (verticales, horizontales, diagonales). El centro actúa como comodín y ayuda a formar líneas, por lo que la ubicación juega un papel importante.

Estudiar estadísticas de números más frecuentes: Analizar los números que más han salido en sorteos anteriores, como el número 1 y 3 que son los más frecuentes, para incluirlos en la selección, aunque esto no garantiza ganancia, ayuda a tomar decisiones informadas.

Jugar con regularidad y varias combinaciones: Comprar más boletos con combinaciones diferentes o participar con más frecuencia aumenta las oportunidades, al costo económico que el jugador decida asumir. También se pueden formar grupos para comprar más combinaciones y compartir gastos.

Aplicar métodos de pares y nones: Hay jugadores que usan estrategias como jugar con ciertas combinaciones de números pares o impares para cubrir más probabilidades de formar líneas ganadoras, aunque este método es para optimizar la probabilidad más que garantizar premio.

Uso del "Gatomático": Para quienes prefieren dejarlo al azar, usar la selección automática puede evitar sesgos personales que lleven a elecciones no óptimas.

En resumen, las estrategias para Gana Gato giran en torno a elegir números equilibrados en posiciones con mayor impacto (esquinas y bordes), aprovechar el comodín central, jugar varias combinaciones y analizar tendencias históricas, aunque siempre dentro del marco del azar.

Temas Relacionados

Gana GatoGana Gato MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

Sigue las noticias más importantes sobre narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

Ante el nuevo periodo legislativo, Coparmex llama a proteger inversión, empleo y competitividad

La Confederación Patronal de la República Mexicana instó al Congreso de la Unión a evaluar el impacto de las iniciativas en el sector empresarial

Ante el nuevo periodo legislativo, Coparmex llama a proteger inversión, empleo y competitividad

Autoridades dan golpe a la piratería y decomisan casi 12 mil tenis clonados en la aduana de Manzanillo

La mercancía provenía de China y estaba distribuida en tres cargamentos

Autoridades dan golpe a la piratería y decomisan casi 12 mil tenis clonados en la aduana de Manzanillo

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Resultados del sorteo Chispazo del 3 de septiembre

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Resultados del sorteo Chispazo del 3 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

Escuinapa cancela festejos del 111 aniversario por “fuerza mayor”, horas después del asesinato de una trabajadora del Ayuntamiento

Caen dos integrantes de "Los Mezcales" con más de 200 dosis de droga en Colima

Solamente en agosto, EEUU derribó cerca de 100 drones del narco en la frontera con México, según Fox News

Juez otorga medida que frena la extradición de El Jardinero a EEUU: estos son los cargos que enfrenta el líder del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Rey Grupero, expareja de Cynthia Klitbo, ventila el padecimiento que provoca los ronquidos de la actriz

Rey Grupero, expareja de Cynthia Klitbo, ventila el padecimiento que provoca los ronquidos de la actriz

Silvana Estrada lanza desgarrador mensaje tras el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

Festival de Cine Alemán celebra 50 años de punk: fechas, sedes y películas que podrán verse en México

Julio César Chávez contradice a los médicos de Yolanda Andrade tras pronóstico de vida por ELA: “Nos va durar más años”

Así fue la estancia de Luis de Llano en prisión del Torito por no cumplir sentencia de Sasha Sokol: su hijo da detalles

DEPORTES

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: cuál será su nuevo rol tras anunciar su retiro en el futbol

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: cuál será su nuevo rol tras anunciar su retiro en el futbol

Antonio Mohamed adelanta el regreso de Paulinho con Toluca: “Está para 20 minutos”

Cruz Azul vs Santos cambia de horario: Liga MX confirma la modificación para el partido en el Azteca

El desgarrador mensaje de Alan Cervantes tras fallar el penal que eliminó al América

Quiñones sigue en plan grande: otro gol en Arabia que México celebra tras el Mundial 2026