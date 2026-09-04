Omar García Harfuch reconoce que el Cártel de Sinaloa está afectado, pero aún tiene poder económico y de fuego

Omar García Harfuch habla del cártel de Sinaloa. (Jesús A. Aviles/ Infobae México)

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció que el Cártel de Sinaloa está afectado por los operativos del Gobierno federal, pero conserva capacidad de fuego (armas) y económica pese a la reducción de 51% en homicidios registrada en el país en los últimos dos años.

En entrevista con Gabriela Warkentin, conductora de Así las Cosas en W Radio, el funcionario detalló que la caída en homicidios no equivale a un debilitamiento generalizado de las organizaciones criminales que operan en el territorio nacional.

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García Harfuch puso como referencia el cambio visible en Culiacán, donde al inicio de la administración de Claudia Sheinbaum era común ver convoyes de camionetas armadas que hoy, a su decir, ya no circulan. La ausencia de esas escenas, aclaró, no significa que la organización haya perdido capacidad operativa.

Cártel de Sinaloa tiene poder económico y de fuego. (Anayeli Tapia/Infobae)

“No podemos decir que el Cártel de Sinaloa esté disminuido. Está afectado, sí, pero definitivamente tienen un poder económico importante y un poder de fuego que necesitamos continuar mermando”, agregó el secretario, quien precisó que de las 32,000 armas de fuego aseguradas durante la administración, el 20% se decomisó únicamente en Sinaloa. El funcionario mencionó además un cargamento reciente de más de 200 armas interceptado antes de llegar a organizaciones criminales mexicanas, procedente de territorio estadounidense.

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El secretario citó también el operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional del 22 de febrero, que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera, el Mencho, como evidencia de la capacidad de reacción y del poder de fuego que aún conservan estas estructuras criminales, recordando que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantuvo bloqueos y enfrentamientos.

Los homicidios bajan 51% pero persisten focos rojos en siete estados

El país pasó de 86 homicidios diarios al inicio del sexenio a 42 en la actualidad, una reducción que García Harfuch describió como inédita en la historia reciente de México. “Esto nunca había ocurrido en nuestro país”, afirmó el secretario, quien insistió en que la cifra no se presenta “de una manera triunfalista”.

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Baja en la cifra de homicidios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julio de 2026 registró la cifra más baja de homicidios en once años a nivel nacional. Como ejemplo de mejora sostenida, el funcionario citó el caso de Guanajuato, entidad que pasó de 13 a 3 homicidios diarios en julio de 2026, pese a gobernar con una fuerza política distinta a la del Gobierno federal.

El funcionario advirtió que la mitad de los homicidios del país se concentra en siete entidades: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos. Sinaloa y Tijuana, puntualizó, permanecen bajo “atención prioritaria todos los días”, incluso donde ya hay avances medibles.

Como parte de los resultados atribuidos a la estrategia de coordinación con los 32 estados, el secretario mencionó la destrucción de 2,700 laboratorios de droga y 66,000 detenciones por delitos de alto impacto, cifra que representa un incremento de 14% en la población penitenciaria en menos de dos años.

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La extorsión y desapariciones, ausentes del informe presidencial

Cobro de piso y extorsión. (Crédito: Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Warkentin señaló que la palabra extorsión no apareció en el mensaje de Claudia Sheinbaum durante su informe de gobierno, pese a ser uno de los delitos que más afecta el patrimonio de las familias mexicanas. García Harfuch admitió el vacío sin justificarlo directamente.

“Definitivamente, la extorsión es la prioridad ahorita en el Gabinete de Seguridad”, señaló el secretario, quien reportó más de 2,000 extorsionadores detenidos en 24 estados desde julio de 2025.

El funcionario describió el alcance del delito “desde negocios grandes hasta un puesto de dulces” y atribuyó parte del avance en la contención al fortalecimiento de la línea 089, que según él ha ido “avanzando” en la recepción de denuncias ciudadanas.

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El funcionario comparó la progresión de la extorsión con la del feminicidio: sostuvo que ambos delitos escalan cuando las fiscalías locales no atienden las primeras denuncias, y que el fortalecimiento de esas instituciones estatales es la única vía para una reducción sostenida.

Marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en CDMX. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Al igual que con la extorsión, la palabra desaparición estuvo ausente del informe presidencial. García Harfuch negó que exista un aumento en el número de personas desaparecidas en el país, pese a las alertas de especialistas y colectivos de búsqueda, sin embargo, reconoció que hay personas desaparecidas por la delincuencia organizada y que “todos los casos son terribles”.

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Como ejemplo de resultados, citó la detención en Jalisco del “principal reclutador” y responsable de los ranchos utilizados para el enganche forzado de víctimas.

México y Estados Unidos operan bajo responsabilidad compartida, dice García Harfuch

Sobre la presión creciente de Washington en materia de seguridad, el secretario insistió en el concepto de responsabilidad compartida entre ambos países, tanto en el consumo de drogas como en el tráfico de armas hacia territorio mexicano.

García Harfuch descartó que agentes estadounidenses armados operen en territorio nacional y atribuyó ese límite a la Constitución mexicana, no a una decisión política. “El gabinete de seguridad no trabaja para Estados Unidos, trabajamos para el pueblo de México”, sostuvo el secretario.

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El jefe de la DEA Terry Cole fue directo contra los cárteles de la droga que operan en ambos lados de la frontera. Crédito: Captura de video

Cuestionado sobre la declaración de la presidenta Sheinbaum, quien afirmó que Estados Unidos “quiere dividir al gobierno” tras los elogios públicos del titular de la DEA, Terry Cole, hacia el propio secretario, García Harfuch evitó una respuesta directa.

Warkentin recordó que existen audios donde Cole destaca que García Harfuch “viene de abajo, de la policía”, y se refirió a “las grandes porras” que el funcionario estadounidense le dedica en público.

“Hay ciertos grupos que buscan división”, respondió García Harfuch, y añadió que ese tipo de señalamientos se intensifica “cerca de las elecciones y cerca de varios momentos importantes”, sin precisar si se refería a comicios en México o en Estados Unidos.

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El secretario explicó que buena parte de las menciones públicas hacia su persona ocurren porque funge como “la cara visible del Gabinete de Seguridad”, pese a que muchos operativos son resultado de información generada por la Sedena o la Marina.

García Harfuch confirmó buena comunicación con la DEA y con el FBI, cuyo titular, Kash Patel, agradeció públicamente este año las detenciones realizadas por autoridades mexicanas.