México

Ángela Aguilar y Christian Nodal rinden homenaje a Marc Anthony en Premios Juventud 2026 y sepultan rumores de tensiones

El cantante estadounidense recibió la distinción Agente de Cambio por ayudar a los niños y a la comunidad latina

Christian Nodal sostiene un micrófono cerca de Marc Anthony mientras Ángela Aguilar permanece junto a ellos sobre el escenario
Ángela Aguilar y Christian Nodal rinden homenaje al cantante Marc Anthony en el escenario de los Premios Juventud. (X: Univision)
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La 38.ª edición de los Premio Juventud 2026 reunió en el escenario a Ángela Aguilar y Christian Nodal con Marc Anthony, una figura clave en su vida.

Los cantantes de regional mexicano fueron los encargados de entregar el reconocimiento Agente de Cambio por la labor altruista que Anthony hace desde hace varios años en favor de los niños y la comunidad latina.

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El encuentro se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales sobre la ceremonia llevada a cabo este jueves en Starlite de Marbella, España.

El emotivo discurso de Nodal y Ángela Aguilar

Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira apadrinaron a la pareja en su enlace matrimonial en Morelos. Dos años después, Nodal expresó ante la audiencia el cariño y admiración que siente por él en lo personal y profesional.

“Compadre bello, millones de personas han escuchado tu voz y nosotros tenemos el honor y el orgullo de conocer este gran corazón que te caracteriza”, externó.

Ángela tomó el micrófono y recordó la conexión que tienen: “Fuiste el padrino de nuestra boda, nos conoces como nadie, te admiramos como nadie, te mereces y muchas veces más”.

Ángela Aguilar habla por micrófono junto a Christian Nodal ante Marc Anthony, quien sostiene un trofeo en un escenario con fondo azul
Ángela Aguilar y Nodal fueron los encargados de entregar el reconocimiento Agente de Cambio por la labor altruista que Anthony hace desde hace varios años en favor de los niños y la comunidad latina. (X: Univision)

Ángela Aguilar y Marc Anthony ganar un premio

No sería el único momento que los reuniría. Más adelante, Ángela y Marc ganaron el premio a “La Mejor Mezcla”. Los cantantes subieron al escenario para agradecer el reconocimiento, y entre el público se apreció que Nadia y Nodal estaban juntos, celebrando la victoria de sus respectivas parejas.

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Acallan rumores de tensiones

El emotivo encuentro en Premios Juventud reafirmó una amistad que fue puesta en duda dos años antes. A finales de 2024, especulaciones de creadores digitales sobre una supuesta enemistad entre Ángela Aguilar y Marc Anthony se volvieron populares en X y TikTok.

La controversia surgió cuando el tiktoker Noel García cuestionó si entre Christian Nodal y Marc Anthony podría haber más que una amistad. En un video que acumuló cientos de miles de reproducciones, el creador digital destacó las frecuentes muestras de cariño públicas entre los cantantes, quienes también compartían un tatuaje en el cuello.

“A lo mejor muchos no lo notaron, pero este tipo de acercamientos entre ellos dos (Nodal y Marc Anthony) el día de su boda (Christian y Ángela), hicieron como que Ángela estuviera un poco molesta. Como que ella no tolera que ellos bromeen mucho”, dijo el tiktoker.

En Instagram se ha viralizado un video que registra un supuesto momento incómodo entre Ángela Aguilar y Marc Anthony en los Latin Grammy. Crédito: victoralfonso.oficial, Instagram

Ese mes, Nodal y Ángela Aguilar coincidieron con Marc Anthony en los Latin Grammy, donde una breve interacción de la cantante se convirtió en uno de los clips más virales de la ceremonia.

De acuerdo con usuarios de TikTok, Ángela Aguilar ignoró deliberadamente a Marc Anthony. A pesar de que las especulaciones fueron tema de conversación digital, los cantantes se mantuvieron al margen de hacer comentarios al respecto.

Desde entonces, Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira han estado presentes en eventos familiares importantes de Ángela y Nodal.

El activismo de Marc Anthony en favor de la niñez se canaliza principalmente a través de la Fundación Maestro Cares. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES
El activismo de Marc Anthony en favor de la niñez se canaliza principalmente a través de la Fundación Maestro Cares. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

El activismo de Marc Anthony

El activismo de Marc Anthony en favor de la niñez se canaliza principalmente a través de la Fundación Maestro Cares, una organización sin fines de lucro que cofundó en enero de 2012 junto al empresario colombiano Henry Cárdenas.

La misión principal de la fundación es mejorar la calidad de vida de los niños huérfanos, desamparados y vulnerables en América Latina y Estados Unidos. El cantante ha mencionado que su motivación nació tras visitar un orfanato con condiciones muy precarias en la República Dominicana, lo que transformó su vida y lo impulsó a actuar.

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