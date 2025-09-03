México

Norma Piña quedará inhabilitada para cargos públicos hasta 2027 tras dejar la SCJN

La Constitución impone un periodo de dos años sin ocupar puestos en el gobierno; durante su presidencia, la jurista destacó por bloquear reformas clave y asumir un papel de oposición

Por Andrés García S.

Guardar
El pasado 26 de agosto,
El pasado 26 de agosto, Norma Piña, ministra presidenta saliente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ofreció su Informe de Gestión 2023-2025. (Crédito: Cuartoscuro)

Después de más de dos años al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña dejó el cargo de ministra presidenta. Su salida ocurre tras enfrentamientos con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria Claudia Sheinbaum, así como por diferencias en la interpretación de reformas clave en el Congreso.

Durante su presidencia, Piña se convirtió en un referente de la oposición dentro del Poder Judicial, bloqueando iniciativas que contaban con aprobación legislativa. Entre los casos más destacados se encuentra la reforma electoral impulsada por López Obrador, cuyos avances fueron frenados por decisiones de la Corte bajo su liderazgo. La tensión con el Ejecutivo se reflejó en eventos públicos, como la falta de aplausos durante el Día de la Constitución en 2023 y la ausencia de representantes de la Corte en la toma de posesión de Sheinbaum en 2024.

La salida de Piña coincide con la llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia de la SCJN, quien anunció una reducción en las pensiones de exministros y la eliminación de algunos beneficios otorgados a quienes dejaron el cargo en años recientes. Estas modificaciones buscan ajustar el régimen de prestaciones para los integrantes retirados del máximo tribunal, afectando tanto a Piña como a otros exministros.

¿Qué restricciones impone la Constitución?

En cuanto a su futuro, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone restricciones a quienes dejan la presidencia de la Corte. Según el artículo 101, los exministros no pueden ocupar cargos en el gobierno federal, estatal o municipal, ni en organismos autónomos, por un periodo de dos años. La normativa también prohíbe a los expresidentes participar como abogados, patronos o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Esto implica que Norma Piña no podrá desempeñarse como secretaria de Estado, fiscal general, legisladora federal, gobernadora u ocupar otro cargo público remunerado hasta 2027. La legislación también contempla limitaciones para trabajar en el sector privado, aunque estas restricciones se han ajustado con el tiempo; hasta 2022 existía un bloqueo de hasta diez años para que los exministros asumieran cargos privados relacionados con la justicia.

El 1 de octubre de
El 1 de octubre de 2024, la presidenta entrante Claudia Sheinbaum saludó a Norma Lucía Piña, entonces presidenta de la SCJN, durante su arribo a la sesión solemne en la Cámara de Diputados. (Crédito: Cuartoscuro)

En declaraciones previas, Piña ha señalado que su interés principal se mantendrá en el ámbito judicial y en la defensa del Estado de Derecho. No obstante, no ha confirmado aspiraciones políticas concretas tras dejar la presidencia de la Corte. Su trayectoria indica un compromiso con la justicia, dejando abierta la posibilidad de continuar su labor en áreas académicas, docentes o de investigación legal, conforme a lo permitido por la ley.

La salida de Norma Piña marca un cambio significativo en la SCJN, tanto en su liderazgo como en la orientación de sus decisiones. Los ajustes recientes a pensiones y beneficios, junto con las restricciones legales para los exministros, reconfiguran el panorama para los integrantes retirados del máximo tribunal, generando un precedente sobre los límites y derechos de quienes han ocupado la presidencia de la Corte en México.

Temas Relacionados

Norma PiñaSCJNmexico-noticias

Más Noticias

Reconocen liderazgo de Sheinbaum: así fue su reacción al Premio a Funcionarios Públicos de la WEF

Desde Palacio Nacional, la mandataria expresó su agradecimiento a la institución por tomar en cuenta los esfuerzos de su gobierno en materia hídrica

Reconocen liderazgo de Sheinbaum: así

El eficaz aceite hecho con hierbas medicinales que ayuda a ocultar o eliminar varices, arañitas y venas varicosas

Frente a los tratamientos médicos convencionales, muchas personas buscan alternativas basadas en la medicina tradicional para aliviar molestias y mejorar el aspecto de su piel

El eficaz aceite hecho con

Sheinbaum exige respeto a la ley tras resistencia el cambio en el Poder Judicial

La mandataria fue contundente al responder sobre la oposición a la reforma judicial

Sheinbaum exige respeto a la

Mariana Botas confiesa lo más duro de La Casa de los Famosos México 3: “Nunca traicioné a mis valores y no tuve máscaras” | Entrevista

La actriz y comediante reveló a INFOBAE MÉXICO las consecuencias de su eliminación

Mariana Botas confiesa lo más

Vinculan a proceso a seis personas por ataque armado contra policías en Michoacán, hay un menor de edad entre los detenidos

El operativo judicial avanza mientras las autoridades exploran posibles conexiones de los implicados con otros delitos en la región

Vinculan a proceso a seis
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Frontera Norte 2025: Informe

Operación Frontera Norte 2025: Informe de detenidos y aseguramientos hasta septiembre

Detienen a menor tras lesionar a mujer con un arma punzocortante por riña vecinal de Tijuana

Marco Rubio señaló que “Trump va a pasar a la ofensiva” contra cárteles del narco antes de llegar a México

Sheinbaum evade hablar sobre el asesinato de Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar en Guerrero

Ataque con ponchallantas inmoviliza la camioneta blindada del secretario de Seguridad de Culiacán, no hay detenidos

ENTRETENIMIENTO

El eficaz aceite hecho con

El eficaz aceite hecho con hierbas medicinales que ayuda a ocultar o eliminar varices, arañitas y venas varicosas

Mariana Botas confiesa lo más duro de La Casa de los Famosos México 3: “Nunca traicioné a mis valores y no tuve máscaras” | Entrevista

Lady Gaga estrena el videoclip de ‘The Dead Dance’ que grabó en la Isla de las Muñecas de Xochimilco con Tim Burton |Memes

Thalía confiesa que arrojó jabón a la Diana Cazadora en CDMX junto con Yolanda Andrade: “Me arrepiento”

Pepe Aguilar sorprende al imponer una estricta regla económica a sus hijos tras la polémica con Emiliano

DEPORTES

Mundial 2026 en México: estas

Mundial 2026 en México: estas son las fechas oficiales para la compra de boletos confirmados por la FIFA y los costos

Bandido regresa a la Arena México y arranca la Copa Independencia 2025 del CMLL

Argentina vs Venezuela: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de la penúltima jornada de eliminatorias mundialistas?

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta