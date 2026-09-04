Ricardo Casares recuerda a Inés Gómez Mont y define la etapa que compartieron en Ventaneando

Infobae México charló con el presentador de Venga La Alegría sobre sus ex compañeros de Ventaneando. Crédito: Infobae México

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Ricardo Casares recordó a Inés Gómez Mont como parte de una generación de conductores que marcó una etapa en Ventaneando. En entrevista con Infobae México, el presentador habló de los años que compartieron en TV Azteca, de la enseñanza que recibió de Daniel Bisogno y Pati Chapoy, así como de su estado de salud tras el infarto que sufrió en febrero de 2024.

Casares se encontró en actividades de promoción de La Granja VIP 2, proyecto al que fue invitado como presentador. El conductor explicó que rechazó integrarse de tiempo completo al reality porque debe mantener una rutina médica, alimenticia y física para cuidar su corazón.

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“Fíjate, te voy a contar una cosa. Yo no soy parte del proyecto en esta ocasión, me toca nada más presentarlo. Me invitaron a formar parte de La Granja. Eso no lo había dicho”, contó el comunicador a Infobae México.

El también integrante de Venga la alegría relató que la propuesta le representaba una oportunidad profesional, aunque decidió priorizar las recomendaciones que siguió luego de atravesar un infarto. Casares sostuvo que su estado actual dependió de una disciplina diaria.

El conductor de Venga la Alegría cometió un error en vivo que estaría siendo analizado por TV Azteca. Fotos: Venga la Alegría - La Granja VIP

“Lamentablemente yo tengo que tener una vida muy relajada, tengo que tener una alimentación muy específica, medicamentos, hago mi rehabilitación cardíaca para encontrarme tan bien como me encuentro. Entonces, con dolor en el alma les dije que no”, dijo.

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Ricardo Casares recuerda a Inés Gómez Mont y Bisogno

La conversación tomó un giro hacia los años de Ricardo Casares en Ventaneando, espacio donde coincidió con figuras como Inés Gómez Mont, Jimena La Choco, Atala Sarmiento, Pedro Sola, Pati Chapoy y Daniel Bisogno.

El conductor no abundó en detalles sobre la relación personal que sostuvo con Gómez Mont. Aun así, la mencionó al recordar al equipo que conformó una de las etapas del programa de espectáculos de TV Azteca.

Aún año y cinco meses, no se sabe nada sobr ela ubicación de la conductora y su esposo (Instagram/@inesgomezmont)

“Estaba Inés, estaba la Choco, me tocó con la Garza, me tocó con Atala, evidentemente Peter, Pati. Sí creo que fue un buen momento del programa”, expresó Casares en entrevista con Infobae México.

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La referencia a Inés Gómez Mont ocurrió mientras su caso judicial volvió a colocarse en la conversación pública. La exconductora permaneció fuera de los reflectores desde 2021, cuando autoridades mexicanas emitieron órdenes de aprehensión en su contra y contra su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

Casares centró su respuesta en el ambiente de trabajo que encontró al llegar a Ventaneando. El presentador afirmó que tuvo la oportunidad de aprender junto a comunicadores con experiencia y señaló a Pati Chapoy como una de las figuras que formó a distintas generaciones dentro del periodismo de espectáculos.

“Yo la verdad es que digo que soy muy afortunado. Yo tenía ganas de aprender y llegué a un lugar donde querían enseñar”, relató.

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Para Casares, el legado de Chapoy no se limitó a los años al frente de Ventaneando. El conductor aseguró que la periodista abrió espacio para que nuevas figuras aprendieran las dinámicas de la televisión, la conducción y la información de espectáculos.

“Ese es el gran legado de Pati Chapoy. Mucha gente va a ver 30 años de Ventaneando y la manera en la que cambió el periodismo de espectáculos. Sí, pero el gran legado de Pati es que le ha enseñado a trabajar a muchísima gente”, sostuvo.

(Instagram)

Ricardo Casares coincidió con Inés Gómez Mont en Suéltalo y Ventaneando

Ricardo Casares e Inés Gómez Mont compartieron pantalla en proyectos de TV Azteca antes de consolidarse como conductores reconocidos en programas de entretenimiento. Uno de esos espacios fue Suéltalo, emisión transmitida por Azteca 7 en 2006.

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El programa reunió a Casares, Gómez Mont y Romina Aranzola en una propuesta enfocada en noticias de espectáculos. La producción tuvo una duración corta, aunque representó uno de los primeros trabajos televisivos que ambos realizaron juntos.

Más adelante, los dos coincidieron en Ventaneando, programa encabezado por Pati Chapoy. Gómez Mont permaneció en la emisión hasta 2009, mientras Casares desarrolló una trayectoria posterior en TV Azteca y en otros formatos de entretenimiento.

La relación profesional entre ambos quedó asociada a ese periodo de cobertura de espectáculos. En la entrevista con Infobae México, Casares no hizo referencias a la situación jurídica de la exconductora ni compartió información sobre un eventual contacto entre ambos en años recientes.

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Pati Chapoy rompe el silencio sobre Inés Gómez Mont. (Captura de pantalla/Instagram)

Su comentario se limitó a recordar la integración que tuvo el programa en aquellos años. El conductor mencionó a Gómez Mont dentro de una lista de compañeros con quienes coincidió durante una etapa que, desde su perspectiva, fue positiva para la emisión.

El presentador también recordó a Daniel Bisogno, quien murió el 20 de febrero de 2025. Casares lo describió como una figura que influyó en su formación frente a las cámaras y aseguró que mantuvo presentes varias de sus enseñanzas en su trabajo cotidiano.

“Permanentemente. No solamente fui su amigo, fui su alumno. A Daniel lo recuerdo como mi maestro. Todos los días digo, hago o pienso algo que me enseñó Daniel cuando estoy conduciendo”, dijo Casares.

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El conductor insistió en que el aprendizaje que obtuvo de Bisogno siguió presente en su forma de desempeñarse. “Todos los días”, respondió cuando se le preguntó si todavía recordaba las enseñanzas de quien fue una de las voces centrales de Ventaneando.

Ricardo Casares mantiene una rutina médica luego del infarto que sufrió en 2024

Durante la entrevista, Ricardo Casares habló también de la atención que mantuvo sobre su salud. El conductor recordó un episodio que cambió sus hábitos y su disponibilidad para asumir proyectos de alta exigencia.

Estado de salud Ricardo Casares. Crédito: IG, ricardocasares

“Se van a cumplir tres años, en febrero, que me dio un infarto. Afortunadamente estamos a todo dar”, señaló el conductor.

Casares explicó que su bienestar no dependió de una recuperación definitiva, sino de cumplir con las indicaciones médicas todos los días. En ese sentido, detalló que la alimentación, los medicamentos y el ejercicio formaron parte de su rutina.

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“Cómo estoy hoy, hoy me siento perfecto, pero hoy he comido bien o me tomé mis medicinas y al rato voy a hacer ejercicio. Y mañana tengo que comer bien, tomarme mis medicinas y hacer mi ejercicio”, explicó.

El conductor aseguró que TV Azteca le dio facilidades para atender las necesidades que surgieron a partir de su padecimiento cardíaco. Casares reconoció que Venga la alegría fue un trabajo demandante, aunque sostuvo que recibió respaldo cuando requirió ausentarse o ajustar sus actividades.

“Han sido a toda madre conmigo, así lo tengo que decir. Cuando no puedo por temas del corazón y les digo: ‘No puedo’, no hay bronca”, comentó.

Ricardo Casares hospitalizado de urgencia tras sufrir infarto (Ricardo Casares TV)

Su decisión de no ingresar como participante a La Granja VIP 2 respondió a esa misma lógica. Casares dejó claro que su participación se concentraría en la presentación del programa, sin involucrarse en las dinámicas que podrían alterar su descanso, alimentación o rehabilitación.

El caso de Inés Gómez Mont permaneció bajo seguimiento de autoridades mexicanas

Mientras Ricardo Casares recordó la época que compartió con Inés Gómez Mont en TV Azteca, el proceso legal de la exconductora continuó bajo seguimiento.

Gómez Mont y su esposo enfrentan acusaciones por delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en 2025, en Miami, Florida, por presuntas irregularidades migratorias. El empresario enfrentaba entonces un proceso en territorio estadounidense mientras México buscaba su extradición.

Inés Gómez Mont tiene una orden de aprehensión en su contra (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

El mismo reporte indicó que Gómez Mont no fue detenida durante ese operativo. La información sobre su ubicación se manejó con versiones sin confirmación oficial, por lo que su paradero no quedó establecido por las autoridades mexicanas.

El 9 de julio de 2026, Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel y cuñado de Gómez Mont, fue detenido en Cancún, Quintana Roo. La aprehensión ocurrió en el Bulevar Kukulcán de la zona hotelera.

El reporte señaló que Alejandro Álvarez Puga quedó a disposición de un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en Ciudad de México.