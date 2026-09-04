Piloto mexicano le dice adiós a la Fórmula 1: Pato O’Ward ya tiene fecha para su despedida

(Pato O’Ward / Instagram)

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Pato O’Ward tiene claro dónde quiere concentrar sus esfuerzos. El piloto mexicano dejará atrás su etapa como reserva de McLaren en Fórmula 1 para enfocarse completamente en la IndyCar, aunque todavía tendrá una última cita relacionada con la Máxima Categoría.

El regiomontano confirmó que el próximo 3 de octubre viajará a Grecia para participar en un Showrun con un monoplaza de 2024. Será su última actividad vinculada con la categoría antes de cerrar definitivamente esa etapa de su carrera.

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Pato O’Ward prepara su despedida de la Fórmula 1

(REUTERS/Jakub Porzycki)

La temporada de IndyCar terminará el 6 de septiembre en Laguna Seca, pero O’Ward descartó que eso represente el inicio de unas vacaciones prolongadas. Su agenda continuará con compromisos relacionados con IndyCar y una visita a Europa para realizar el Showrun.

El mexicano explicó para ESPN que no tiene intención de regresar al paddock de Fórmula 1 como parte de un programa de pruebas o como piloto reserva. Su participación en Grecia será, en cambio, una oportunidad para reencontrarse con personas con las que trabajó durante su etapa en McLaren.

“No, no, no. Yo no quiero pisar un paddock de Fórmula 1, sí todo es con el equipo de Indy, sí voy a ir a Europa a hacer un Showrun con un Fórmula 1 2024, el TPC (Test en Coche de años Pasados), en Grecia, pero es lo único que voy a hacer y me va a dar mucho gusto ver a muchos de los ingenieros y los que hacíamos el programa de TPC y ya darle como su ‘bye, bye’ a eso”, explicó.

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(REUTERS/Amr Alfiky)

O’Ward fue reserva de McLaren F1 durante cuatro años, periodo en el que participó en pruebas con monoplazas de temporadas anteriores y también tuvo presencia en sesiones de Prácticas Libres de Grandes Premios, incluidas dos participaciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin embargo, el mexicano tomó la decisión de no continuar con esa función. Entre los motivos que expuso está su falta de interés por conducir los monoplazas de la nueva generación con unidades de potencia híbridas 50/50, además del desgaste de permanecer dentro del paddock sin competir de manera habitual.

Por encima de todo, O’Ward aseguró que su prioridad está en IndyCar, categoría en la que se siente plenamente satisfecho.

“A esa etapa vivida que tanto agradezco, pues que tanto me voy a acordar de eso, porque ha sido las mejores experiencias que he tenido al manejar un auto, pero IndyCar es donde yo quiero estar y yo estoy contentísimo”, señaló el piloto de 27 años.

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¿Cómo será el último Showrun de Pato O’Ward?

(REUTERS/Amr Alfiky)

La despedida de O’Ward de la Fórmula 1 tendrá lugar en las calles de Atenas, Grecia, el sábado 3 de octubre. El evento contará con algunos autos históricos y figuras destacadas del automovilismo.

Entre los monoplazas que estarán presentes se encuentra el MP4/6 de Ayrton Senna, mientras que el bicampeón de Fórmula 1 Mika Häkkinen también participará en la exhibición.

O’Ward compartirá pista con el expiloto finlandés en un evento pensado para los aficionados, que también marcará el cierre de su vínculo con el programa de pruebas de F1 que desarrolló durante sus años con McLaren.

Pato O’Ward habló con Adrián Fernández tras superar su récord

(Pato O’Ward / Instagram)

El piloto mexicano también atraviesa un momento especial en IndyCar. Después de conseguir la victoria en las dos carreras de Milwaukee, O’Ward llegó a 12 triunfos en la categoría y superó las 11 victorias que consiguió el legendario Adrián Fernández.

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El resultado convirtió al regiomontano en el mexicano con más triunfos en la historia de IndyCar. Tras conseguirlo, O’Ward recibió la felicitación de Fernández a través de redes sociales y ambos tuvieron una conversación.

“Me escribí de hecho con él tantito, hace unos días que me mandó a felicitar y me dio mucho gusto oír de él”, dijo.

El regiomontano destacó lo que representa para él recibir el reconocimiento de un piloto que marcó una época en el automovilismo mexicano, particularmente durante los años de la CART, cuando la categoría tenía una importante presencia entre los aficionados del país.

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“Para mí es un honor, obviamente Adrián y lo que fue la CART cuando él estaba, más que nada tenía mucha presencia en México, era una euforia, que mucho del amor al automovilismo en México, que existe es gracias a esa época, a esa etapa.

“Para mí ha sido emocionante, pero también importante de poder forjar mi propia historia, cada quien lleva sus subidas, sus bajadas, sus cambios y la verdad que me da gusto que esté orgullos de lo que su paisano hace dentro de IndyCar, que él conoce bastante bien.

“Él sabe lo que es estar en esta situación. Él sabe el trabajo y la dedicación que se requiere para sacar estas cosas adelante, seguir sumando, seguir talachándole al sueño que uno lleva desde bebé, ¿no?”, agregó.

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