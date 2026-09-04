El multihomicida de familia de músico de Camilo Séptimo y su cómplice llegaron a penal de Barrientos

Este video documenta el traslado de dos hombres con rostros difuminados, escoltados por agentes de la Fiscalía del Estado de México. Los individuos aparecen esposados mientras son subidos a un vehículo y posteriormente se les ve dentro de una oficina. La secuencia incluye logos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El evento corresponde al traslado de Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" desde la Fiscalía del Estado de México al Centro de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla, vinculados al asesinato del músico Jonathán Meléndez y su familia en Atizapán de Zaragoza.

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Poco después de las 8 de la mañana las autoridades del Estado de México informaron que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, fueron trasladados desde el Complejo Central de la Fiscalía del Estado de México al Centro de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla tras imputarles los delitos de homicidio, cohecho (ofercer dinero a policías para dejarlo libre) y maltrato animal, tras el vencimiento del el plazo constitucional de 48 hrs para resolver su situación jurídica. Llegaron a esta cárcel poco antes de las 10 am y fueron ingresados para llevar sus proceso jurídico.

Diego Sebastián “N”, señalado por las autoridades como el autor material del crimen de Jonathan Meléndez, fundador segunda voz y tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo. El martes por la tarde habría asesinado al músico, a su esposa embarazada de cuatro meses, a su hija de tres años, a su niñera Aleyda Romero, quien le dijo al otro hijo de la pareja de de seis años que se escondiera, logrando ser el único sobreviviente.

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El asesino de la familia de Jonathán Meléndez y su cómplice son trasladados a un penal de máxima seguridad Foto: Discalía Edomex

Ya mantenía acusaciones de fraude

Diego Sebastián “N”, señalado por las autoridades como el autor material del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la agrupación Camilo Séptimo, y su familia, construyó durante 25 años una vida en México marcada por una naturalización exprés, empresas en giros heterogéneos, cuatro demandas bancarias y al menos cinco procesos legales que nunca lo llevaron a prisión, hasta que el 1 de septiembre de 2026 asesinó a su socio y a tres personas más en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El hombre de 51 años pasó de la publicidad farmacéutica a los cajeros automáticos, de los huertos urbanos a la renta de casas de lujo, mientras acumulaba litigios que nunca prosperaron del todo.

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Se naturaliza mexicano en 2001

Diego Sebastián “N” nació el 26 de marzo de 1975 en Buenos Aires, Argentina. Dejó pocas huellas en su país de origen: sin antecedentes penales, sin aportes jubilatorios ni profesión declarada, con un domicilio fiscal en el barrio de Saavedra.

En 2001, el Registro Nacional de Población le expidió una carta de naturalización que lo reconoció como mexicano nacido en el extranjero.

La CURP emitida en la Ciudad de México funge como documento probatorio de una carta de naturalización, pero no acredita la fecha en la que se formalizó el trámite de nacionalidad mexicana del detenido. (Redes Sociales)

Comarketing Farmacéutico y Shark BTL: sus primeros negocios

El acusado tiene además múltiples acusaciones de fraude, en agosto de 2001, a los 26 años, Diego Sebastián “N” constituyó Ferlini, Rosen y Asociados, S.A. de C.V., junto con Marco Eladio Ferlini Bohm, quien controlaba el 60% de las acciones frente al 10% que poseía él. La empresa se dedicaba a la compra, venta e importación de materiales impresos, grabaciones y equipos médicos.

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En 2004, la sociedad cambió su razón social a Comarketing Farmacéutico, S.A. de C.V., con folio mercantil electrónico 281938 en la Oficina Registral Ciudad de México, y consolidó su enfoque en consultoría médica.

Simultáneamente, en el 2003, había comenzado a operar Shark BTL, agencia de marketing con sede en Polanco, de la que Diego Sebastián “N” se presentaba como director general.

Perfil de una de las empresas que se le adjudica a Diego Sebastián Rosen. (Captura de pantalla)

Medical Branding y una causa penal sin resolver desde 2006

En julio de 2008, Diego Sebastián “N” fundó Medical Branding de México, S.A. de C.V., con folio mercantil 385972, donde se convirtió en socio mayoritario con el 50% de las acciones frente a otros tres integrantes. La compañía ofrecía consultoría, publicidad y organización de congresos científicos.

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En 2006, Diego Sebastián “N” enfrentó su primera causa penal registrada en México, identificada con el expediente 128/2006, de acuerdo con una revisión en bases de datos del Poder Judicial. No se detalla más sobre el delito imputado.

Un pasaporte mexicano y una marca rechazada en 2011

Para 2011, Diego Sebastián “N” ya contaba con un pasaporte que lo acreditaba como ciudadano mexicano.

Diego Sebastián “N” identificado como “socio” de J.S.M.O., y probable autor del homicidio múltiple; previamente, fue detenido Gerardo “N”, también investigado por su probable intervención en los mismos hechos Foto: Fiscalía Edomex

Ese mismo año intentó registrar la marca Shark BTL ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), solicitud que fue rechazada por presentar similitudes con una entidad ya existente.

Cajeros automáticos y huertos urbanos: la diversificación de 2012 y 2013

A finales de 2012, Diego Sebastián “N” fundó CAFADE, S.A. de C.V., con folio mercantil 485194, junto con Aldo Martínez Toriello, dedicada a la comercialización e instalación de cajeros automáticos. Controlaba el 51% de las acciones, equivalentes a 255 títulos con un valor de 25,500 pesos.

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En julio de 2013 constituyó Huerto Capital, S.A. de C.V., con folio mercantil 503671, junto con Moisés Gamus Duek y Xavier Fux Lachman, enfocada en el diseño de huertos en azoteas y jardines verticales. Era socio minoritario, con aproximadamente el 30% de las acciones.

Ese mismo año registró ante el IMPI dos marcas: Huerto Capital Ciudad Orgánica y Blablabla! Habla y Navega, destinada a servicios de telecomunicaciones.

Paola M, esposa de Diego Sebastián, asesino del tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo, es señalada de complicidad en fraudes millonarios Foto: Facebook

Fonatur rechaza a Shark BTL en una licitación de 2017

En 2017, Shark BTL participó en la licitación pública LA-021W3N003-E112-2017, convocada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para contratar servicios de promoción y publicidad. La empresa presentó documentación técnica y administrativa, pero obtuvo 28.74 puntos y quedó fuera del procedimiento por no alcanzar la puntuación mínima requerida.

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Ese mismo año, Diego Sebastián “N” tramitó un amparo indirecto contra una orden de detención ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.

Fifty Fifty Total Production y la sociedad con Paola Mandri

En marzo de 2018 fundó su última empresa formal, Fifty Fifty Total Production, S.A. de C.V., con folio mercantil N-2018021605, junto con Paola Mandri Figueroa, su pareja sentimental y también de nacionalidad argentina. La sociedad se dedicó a la producción audiovisual, publicidad y renta de equipo para eventos, con Diego Sebastián “N” como dueño del 50% de las acciones.

Tatuaje de Diego Sebastián Rosen en las imágenes de las denuncias y en la foto oficial de su captura. Crédito: Redes Sociales / FGJEM

Cuatro bancos demandan a Shark BTL en 2019

En 2019, Shark BTL enfrentó al menos cuatro juicios ejecutivos mercantiles. En los expedientes 358/2019, 1110/2019 Bis y 221/2019, aparecen Banco Multiva aparecen Shark BTL, Diego Sebastián “N”, Norma Hilda Ferlini Bohm y Jorge Rosen Marschoff, con Diego Sebastián “N” como depositario y los demás como obligados solidarios, según boletines judiciales.

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De +Relax a Nomad: el negocio que compartía con Jonathan Meléndez

Así lucía la página web de Nomad. (Captura de pantalla)

En febrero de 2020, Diego Sebastián “N” realizó su última visita registrada a Argentina.. Para entonces ya operaba en México el negocio de renta de casas vacacionales que después lo vincularía con Jonathan Meléndez.

Esa actividad comenzó bajo el nombre +Relax y administraba propiedades de lujo en Valle de Bravo, destino que Diego Sebastián “N” visitó en múltiples ocasiones documentadas en sus redes sociales. La marca cambió después a Nomad Property Management y amplió su operación a Tepoztlán, Acapulco y Cuernavaca.

(INSTAGRAM: honasmelendez)

En Valle de Bravo, Meléndez y Diego Sebastián “N” llegaron a administrar en conjunto 32 propiedades, ofertadas entre 7,000 y 50,000 pesos por noche. El negocio, sin embargo, nunca quedó formalizado en ninguna de las cinco empresas que Diego Sebastián “N” tenía registradas ante el Registro Público de Comercio.

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