Homicidios en Zacatecas disminuyen 96% en cinco años, Gobernador agradece a las ‘nobles instituciones’ de las Fuerzas Armadas

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Durante La Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Zacatecas, el gobernador David Monreal Avila agradeció a la presidenta y a las fuerzas armadas por la protección ejercida que la defederación ha mandado ya que consideró una emergencia social" ya que se cometían 1741 homicidio, casi cinco asesinatos al día lo que provocó capídas en la economía por lo que privilegian el tema de seguridad.

Por su parte Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó el informe de incidencia delictiva del estado con corte al 31 de agosto y aseguró que el homicidio doloso bajó 85% en el promedio diario y 96% en homicidios dolosos.

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“Hay una disminución del 85 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso, pasando de 1.13 delitos diarios en septiembre de 2024 a 0.17 en este mes de agosto”, explicó.

La funcionaria estacó que los homicidios dolosos en la entidad bajaron 96% entre 2021 y 2026, al pasar de un promedio diario de 4.5 víctimas a 0.2, una caída que colocó a este año preliminar como el nivel más bajo de la serie iniciada en 2015.

La funcionaria también reportó que, con corte al 31 de agosto, el promedio diario de homicidio doloso cayó 85% entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, al pasar de 1.13 delitos diarios a 0.17. Dijo que la tendencia al alza se mantuvo hasta 2021 y que a partir de 2022 comenzó un descenso sostenido.

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Ese comportamiento se observó en la gráfica presentada durante la Mañanera del Pueblo del 4 de septiembre, realizada en Guadalupe, Zacatecas. Con base en datos del SESNSP y de la Fiscalía Estatal de Zacatecas, el registro pasó de 0.8 casos diarios en 2015 a 4.5 en 2021, luego bajó a 3.7 en 2022, 1.4 en 2024, 0.4 en 2025 y 0.2 en 2026.

La reducción también alcanzó a otros delitos. Figueroa informó que los delitos de alto impacto disminuyeron 59% frente a 2022, cuando promediaban 9.7 casos diarios, mientras que en 2026 el dato preliminar fue de cuatro.

Zacatecas redujo robo de vehículo y percepción de inseguridad

En robo de vehículo, el promedio diario bajó de cinco casos en 2022 a 2.9 en 2026. Esa variación equivalió a una reducción de 42% y representó el nivel más bajo de la serie expuesta.

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La percepción de inseguridad también descendió. Figueroa indicó que pasó de 94.8% de la población en el primer trimestre de 2023 a 75.1% en el segundo trimestre de 2026, una baja de 21%.

En el recuento histórico de delitos de alto impacto, la incidencia había arrancado con 6.3 casos diarios en 2015 y subió de forma paulatina hasta sus niveles más altos en 2021, con 9.6, y en 2022, con 9.7. Después cayó a 7.6 en 2023, 5.9 en 2024 y 3.8 en 2025, antes de ubicarse en 4.0 durante 2026.

El gabinete de seguridad detuvo a 3,824 personas desde octubre de 2024

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch informó que del primero de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 el gabinete de seguridad contribuyó en la detención de 3,824 personas por delitos de alto impacto en Zacatecas. En el mismo periodo, las autoridades aseguraron 1,200 armas de fuego, más de 7,320 cargadores y 114 mil cartuchos.

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El funcionario añadió que también localizaron y destruyeron seis laboratorios utilizados para producir metanfetaminas. Aun con esos resultados, reconoció que en el estado persistía la confrontación entre células delictivas que buscaban controlar rutas, territorios y actividades ilícitas.

García Harfuch sostuvo que, por instrucciones de la presidenta, continuaban las tareas de inteligencia e investigación, con presencia territorial y coordinación entre los tres órdenes de gobierno para detener a los generadores de violencia en Zacatecas.

Sobre los hechos recientes, recordó que el 30 de agosto se registró una agresión contra la comandancia de la policía municipal de Ojocaliente. En ese ataque se utilizó un artefacto explosivo colocado en un vehículo, lo que causó lesiones a integrantes de la corporación y a civiles, además de daños materiales.

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El secretario detalló que las primeras inteligencias estimaban el uso de aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo. La agresión dejó 11 personas lesionadas, daños graves en 10 viviendas, afectaciones menores en otras 53, daños en 15 vehículos y afectaciones a las instalaciones de la corporación, así como a unidades vehiculares y patrullas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch informó en Zacatecas que el Gabinete de Seguridad reforzó operativos e investigaciones tras el ataque con explosivos contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, una agresión que dejó 11 lesionados y que, según la línea de investigación expuesta por el funcionario, se habría dado en el contexto de la disputa entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico.

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Como saldo del trabajo conjunto entre autoridades federales y estatales, del primero de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 fueron detenidas 3,824 personas por delitos de alto impacto. En ese periodo también fueron aseguradas 1,200 armas de fuego, más de 7,320 kilos de droga y 114 mil cartuchos, además de la localización y destrucción de seis laboratorios para producir metanfetaminas.

Durante su participación en la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, García Harfuch agradeció la coordinación con el gobernador David Monreal, la fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad de Zacatecas. Sostuvo que la reducción de la violencia exigía un trabajo permanente para identificar y detener a generadores de violencia, desarticular sus redes logísticas y financieras, impedir el reclutamiento de jóvenes, fortalecer a la policía local y convertir las investigaciones en vinculaciones a proceso y sentencias.

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El funcionario explicó que las instituciones operaban bajo un modelo de coordinación permanente basado en intercambio de información, definición de objetivos prioritarios, desarrollo de investigaciones y ejecución de operaciones conjuntas. También reconoció que persistía la confrontación entre células delictivas por el control de rutas, territorios y actividades ilícitas, lo que seguía provocando episodios de violencia.

El ataque en Ojocaliente dejó daños en viviendas, vehículos y la comandancia

García Harfuch se refirió a la agresión del pasado 30 de agosto contra la comandancia de la policía de Ojocaliente, donde fue detonado un artefacto explosivo improvisado colocado en un vehículo con reporte de robo en Jalisco. De acuerdo con las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, la explosión ocurrió alrededor de las 19:50 y las primeras diligencias estimaron el uso de aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo.

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La agresión dejó 11 personas lesionadas. También causó daños severos en 10 viviendas, afectaciones menores en otras 53, daños en 15 vehículos y afectaciones en las instalaciones de la corporación, además de unidades particulares y patrullas.

El titular de la SSPC dijo que, desde el primer momento, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional acompañaron a las autoridades estatales para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y detenerlos. Añadió que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue fortalecida la seguridad en el estado.

Tras ese ataque, la Mesa de Seguridad acordó reforzar el operativo en la zona. A partir del despliegue y del análisis de cámaras de videovigilancia y otros indicios, las autoridades identificaron a personas presuntamente relacionadas con la agresión.

El 31 de agosto fue detenido Juan Pedro “N”, señalado como el principal responsable de colocar artefactos explosivos improvisados en la comandancia. Durante su captura le aseguraron una granada de fragmentación, un artefacto explosivo improvisado, 70 cartuchos, cargadores, dosis de droga, un teléfono, 22 ponchallantas y un vehículo.

Después fueron detenidos Hipólito “N” y Miguel “N”, este último con orden de aprehensión por homicidio. Ambos estarían relacionados con una célula delictiva que operaba en Aguascalientes y Zacatecas, y de acuerdo con los datos recabados habrían realizado labores de vigilancia para concretar la agresión.

Hubo cateos, rescates y detenciones por extorsión en varias regiones del estado

García Harfuch afirmó que la investigación no había concluido y que las autoridades seguían apoyando a la fiscalía estatal para detener a todos los responsables, incluidos quienes estuvieran fuera de Zacatecas. Señaló que las indagatorias continuaban también para neutralizar la capacidad de los grupos criminales de usar explosivos.

En las últimas semanas, la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales permitió detener en Zacatecas y Aguascalientes a seis personas ligadas a una célula delictiva. En esa operación aseguraron armas, más de 1,600 dosis de metanfetamina, vehículos y cinco inmuebles.

En Jiménez del Teul, fuerzas de seguridad catearon un inmueble vinculado con una organización criminal y aseguraron 22 piezas de explosivo, mecha, iniciadores eléctricos y 30 kilos de material explosivo de uso industrial. En Juchipila fueron detenidas 10 personas vinculadas con una célula delictiva y fueron liberadas dos personas privadas de la libertad.

En el municipio de Benito Juárez, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército localizaron a cuatro personas, entre ellas dos menores, que habían sido captadas en Michoacán y Jalisco mediante falsas ofertas de trabajo y llevadas a un campamento criminal. También en Juchipila fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión contra el director de Seguridad Pública Municipal y un elemento de esa corporación por su probable responsabilidad en secuestro agravado y abuso de autoridad.

En Magdalena, Jalisco, fueron detenidos Alfredo “N”, identificado como líder regional con operación en Jalisco y Zacatecas, e Isidro “N”, entonces subdirector de la Policía Municipal. Ambos eran considerados operadores logísticos de un grupo delincuencial.

Dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el funcionario mencionó las detenciones de Fernando “N”, señalado por extorsionar a comerciantes de tiendas de abarrotes en Guadalupe; Odier “N”, relacionado con extorsiones a trabajadores del transporte público; Guillermo “N”, acusado de imponer sobreprecios en materiales pétreos y transporte a constructores; y Guadalupe “N”, vinculado con amenazas contra comerciantes de Fresnillo. Añadió que el gobierno de Zacatecas había cancelado mil líneas extorsivas durante la presente administración.