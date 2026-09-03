Tras coche bomba, Zacatecas blinda la Fenaza con 787 militares: “Desearía que no pase nada, no estamos ajenos”, dice el gobernador

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, durante un recorrido por las instalaciones que albergarán la Fenaza 2026. (Crédito: Facebook | David Monreal Ávila)

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Más de 787 militares, policías y elementos de seguridad privada serán desplegados durante la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) 2026, que se realizará del 4 al 20 de septiembre, con un dispositivo especial que contempla medidas para detectar explosivos y responder ante posibles incidentes.

El secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, detalló que el operativo estará integrado por 100 elementos del Ejército Mexicano, 120 de la Guardia Nacional, 100 de la Policía Estatal Preventiva y 80 de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ).

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También participarán 40 agentes de la Policía Metropolitana, 45 de la Policía Municipal de Zacatecas, 10 de la Policía Municipal de Guadalupe, 13 elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado y 120 agentes de la Dirección de Policía Vial Preventiva. A este despliegue se sumarán 150 integrantes de seguridad privada.

El dispositivo fue anunciado después de una serie de agresiones con artefactos explosivos contra corporaciones de seguridad. De acuerdo con Medina Mayoral, en los últimos dos años se han contabilizado 17 ataques de este tipo en la entidad.

El episodio más reciente ocurrió el domingo 30 de agosto en Ojocaliente, donde un coche bomba fue detonado frente a una comandancia policial. La explosión dejó 11 personas heridas y provocó daños en al menos siete viviendas, además de afectar comercios, vehículos particulares y patrullas.

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Las autoridades investigan una posible participación de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El atentado ocurrió después de otro ataque registrado en Villa García, donde una motocicleta explotó durante una agresión y dejó dos personas heridas. Por ese hecho fue detenido William Ariel “N”, de 18 años, quien, de acuerdo con fuentes ministeriales, declaró pertenecer al CJNG y señaló que las agresiones contra corporaciones eran ordenadas por esa organización.

Cuatro cinturones de seguridad para vigilar la Fenaza

La seguridad estará distribuida en cuatro cinturones. El primero cubrirá el interior del recinto ferial, con atención especial en el Teatro del Pueblo, el Lienzo Charro Antonio Aguilar y el Multiforo, donde se prevé la mayor concentración de visitantes.

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En esta zona se instalarán 134 videocámaras, siete torres de vigilancia, cuatro drones, dos pistolas antidron, un domo móvil, un helicóptero y 13 binomios caninos. Además, las cámaras del C5i y del C5 ubicado en el área aportarán más de 700 dispositivos adicionales para ampliar la vigilancia hacia la periferia y la zona metropolitana.

En los principales accesos habrá ocho detectores de metales. Los drones que pretendan operar dentro de la zona ferial deberán contar con autorización y registro, mientras que aquellos que ingresen sin permiso podrán ser inhabilitados mediante los equipos antidron.

El coche bomba fue detonado frente a la Comandancia de Policía de Ojocaliente, Zacatecas, el pasado domingo 30 de agosto; la explosión dañó viviendas, comercios y vehículos. (Jesús Aviles/Infobae)

El segundo cinturón abarcará las principales vialidades cercanas al recinto, entre ellas las calzadas Solidaridad y De los Deportes, además de las avenidas Universidad y México. También incluirá sectores de las colonias Hidráulica y Agronómica.

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El tercer perímetro estará integrado por elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Vial en los principales accesos y salidas de la zona metropolitana. Ahí se instalarán filtros móviles, se realizarán revisiones aleatorias de vehículos y habrá recorridos preventivos.

El cuarto cinturón se extenderá hacia las carreteras y vialidades que comunican a Zacatecas con otros municipios y entidades, con participación de corporaciones municipales mediante los mecanismos de coordinación existentes.

Operativo especial para detectar explosivos

El gobernador David Monreal Ávila confirmó que dentro de la estrategia habrá acciones específicas para la detección de explosivos, aunque señaló que parte del dispositivo permanecerá bajo reserva para no comprometer las labores de seguridad.

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“Hay capacidad preventiva, sí tenemos capacidad. Desearía que no pase nada, toco madera para que no suceda; no estamos ajenos a nada”, afirmó el mandatario al referirse al riesgo de que ocurra algún incidente durante la feria.

Monreal recordó que durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa hubo amenazas relacionadas con el uso de explosivos en plazas públicas durante el Grito de Independencia y que, durante la administración de Amalia García Medina, también se registraron intimidaciones similares en distintas ediciones de la feria.

El mandatario calificó esas amenazas como “prácticas intimidatorias” y sostuvo que parte de la estrategia consiste en comunicar a la población que la feria contará con protección, aunque sin revelar todos los mecanismos utilizados por las autoridades.

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El antecedente dentro de la propia Fenaza se remonta a la madrugada del 23 de septiembre de 2024, cuando ocurrió una explosión durante el concierto de clausura de la feria. Por ello, la detección de artefactos explosivos forma parte de las medidas contempladas para esta edición.

Centro de mando operará las 24 horas

El dispositivo contará con un centro de mando que supervisará entradas, salidas, proveedores y movimientos dentro del recinto durante las 24 horas de cada jornada. También habrá dos puestos de socorro, ambulancias, puntos de reunión y rutas de evacuación identificadas.

Protección Civil mantendrá presencia permanente para revisar las condiciones de seguridad de los juegos mecánicos, escenarios, establecimientos comerciales y estructuras temporales. Además, se restringirá el acceso con objetos considerados de riesgo, entre ellos bebidas alcohólicas en envases de vidrio, navajas y otros artículos prohibidos.

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Las autoridades también dispondrán de dos fuerzas de reacción permanentes: una para la zona metropolitana y otra a cargo de la Policía Estatal Preventiva, con capacidad para intervenir ante situaciones que requieran una respuesta inmediata.

Como parte de la coordinación durante la feria, Zacatecas trabajará con Aguascalientes para reforzar la vigilancia en los flujos de visitantes que se desplazan entre ambas entidades, particularmente en carreteras y principales vías de comunicación.