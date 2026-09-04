Colectivos advierten que México sigue sin política contra la desaparición, ignorando recomendaciones del CED de la ONU

El Centro Prodh cuestiona que la Estrategia Nacional de Búsqueda de Segob no incluya una política para prevenir y erradicar la desaparición de personas en México. | REUTERS/Daniel Becerril

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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) cuestionó que en las 10 acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda anunciada por la Secretaría de Gobierno (Segob), no incluya una política para prevenir y erradicar la desaparición. La organización reconoció que el tema de las desapariciones aparece como una prioridad, pero sostuvo que los anuncios no atienden las fallas de la política pública.

Centro Prodh recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU recomendó desde el 2021 la creación de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones. De acuerdo con la organización, las acciones planteadas por Segob se alejan de esa recomendación.

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10 acciones para atender la desaparición de personas en México

La Estrategia Nacional de Búsqueda contempla 10 acciones y fue explicada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, en la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado jueves 3 de septiembre; las cuales son:

Completar datos de registro: Asegurar que todos los reportes ingresados al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tengan información íntegra, con el apoyo de expertos nacionales y extranjeros para el análisis técnico y jurídico. Apertura de carpetas de investigación: Garantizar que cada caso reportado como desaparición esté respaldado por su respectiva carpeta de investigación. Seguimiento y transparencia de reportes: Informar los progresos de búsqueda utilizando la Plataforma Única de Identidad y los resultados del trabajo territorial de las brigadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Actualización de alertas inmediatas: Comunicar continuamente los avances generados a través de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI). Búsqueda en vida: Reforzar y extender los esfuerzos de localización en instituciones como hospitales, centros de reclusión y otros espacios públicos y privados. Plan de Identificación Humana: Implementar una estrategia liderada por la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de disminuir el rezago forense. Prevención en entornos digitales: Desplegar medidas para evitar el reclutamiento y cooptación de jóvenes que ocurre a través de plataformas digitales. Fortalecimiento de la CNB: Ampliar la capacidad humana, técnica y operativa de la Comisión Nacional de Búsqueda incorporando personal especializado. Atención a víctimas: Sostener un diálogo permanente, cercano y constante con los colectivos y las familias de las personas desaparecidas. Despliegue territorial: Llevar las acciones de búsqueda directamente a las entidades federativas a través de jornadas de atención a familias y una mayor coordinación local.

México ocupa el primer lugar mundial en desapariciones forzadas, con 819 acciones urgentes registradas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. | (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

Medina Padilla, así como la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, dijeron que la búsqueda de personas desaparecidas ha sido un tema relevante en su agenda y lo seguirá siendo en lo que resta de la administración de la presidenta.

Centro Prodh cuestiona el uso de las carpetas de investigación de personas

Uno de los señalamientos de la organización se dirige a la decisión de usar la Base Nacional de Carpetas de Investigación como un registro central para los casos de desaparición. Centro Prodh advirtió que estos mecanismos podrían excluir los casos que no llegan a las fiscalías.

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La organización sostuvo que muchas personas enfrentan obstáculos para presentar denuncias en contextos de criminalidad. Ese escenario, señalan, puede resultar en un subregistro de personas desaparecidas.

Un mensaje en la red social X del Centro Prodh señala que la estrategia de la Secretaría de Gobernación no concreta una política integral sobre desapariciones en México. (@CentroProdh )

Centro Prodh expuso que las fiscalías concentran denuncias que no siempre reflejan la totalidad de los casos, además, señaló que las familias y víctimas de desaparición pueden presentar dificultades como el acceso a la justicia, así como el miedo a acudir ante autoridades ministeriales.

El organismo también cuestionó que se deposite parte de la estrategia de identificación forense en las fiscalías sin una reforma de fondo a esas instituciones. En su mensaje, afirmó que el desempeño de las fiscalías frente a la crisis de desapariciones ha sido documentado por familiares y organizaciones.

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“Buscar no debe costar la vida”: agresiones contra buscadores continúan incrementando

Entre los riesgos que no se contemplan en el plan de Segob está la atención a las personas buscadoras, ya que estas continúan siendo violentadas.

Como ejemplo del panorama violento que enfrentan, mencionaron el caso de la buscadora y fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo, quien sufrió un ataque armado el pasado sábado 29 de agosto en Sinaloa y que desde el 2009 ha trabajado por localizar a su hermano Miguel Ángel Rojo.

Alma Rosa Rojo Medina lleva 17 años buscando a su hermano Miguel Ángel Rojo, desaparecido en 2009. Su búsqueda la llevó a participar en rastreos y a convertirse en una de las integrantes más visibles de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Sinaloa. (Crédito: redes sociales)

“Mientras tanto, las personas buscadoras siguen siendo objeto de agresiones graves (...) Buscar no debe costar la vida”, expresó Centro Prodh.

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el ataque contra Rojo y también dirigió un mensaje al gobierno de México, recordándole que “los Estados deben proteger a las personas defensoras, que incluye a quienes se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas”.

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