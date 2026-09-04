Pensión IMSS y Pensión Bienestar: cuánto reciben los adultos mayores que cobran ambos apoyos

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social pueden incorporarse al programa para adultos mayores al cumplir 65 años

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Los adultos mayores que reciben una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también pueden solicitar la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Ambos recursos son compatibles y se entregan de manera independiente, por lo que cobrar uno no provoca la reducción o cancelación del otro.

Sin embargo, no existe una cantidad global fija para todos los beneficiarios. El total que recibe cada persona depende del monto mensual de su pensión del IMSS, determinado a partir de su trayectoria laboral, y de los 6 mil 400 pesos bimestrales correspondientes al programa del Bienestar en 2026.

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¿Cuánto paga la Pensión Bienestar en 2026?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos cada dos meses. El dinero se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, de acuerdo con un calendario organizado habitualmente por la primera letra del apellido paterno.

Los depósitos se distribuyen en seis bimestres a lo largo del año: enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

Se trata de un programa universal dirigido a las personas de 65 años o más que viven en México. Al ser una prestación no contributiva, no exige haber trabajado en el sector formal ni contar con determinado número de semanas cotizadas.

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Desde 2020, este apoyo forma parte de los derechos reconocidos en la Constitución. Por esta razón, tener una pensión laboral del IMSS o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no impide solicitarlo.

Adultos mayores pueden recibir simultáneamente la pensión del IMSS y la Pensión Bienestar, ya que se trata de prestaciones independientes y compatibles

¿De cuánto es la pensión mensual del IMSS?

A diferencia del apoyo del Bienestar, la cantidad depositada por el IMSS no es igual para todos los pensionados. El monto se calcula con base en factores como el salario registrado, las semanas cotizadas, la edad de retiro y el régimen aplicable.

El Régimen de 1973 corresponde a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Para solicitar una pensión bajo este esquema se requiere un mínimo de 500 semanas cotizadas, además de cumplir con las condiciones establecidas por el instituto.

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El Régimen de 1997 aplica para las personas que iniciaron sus cotizaciones a partir del 1 de julio de ese año. El número mínimo de semanas aumenta gradualmente: en 2025 fue de 850 y se incrementa en 25 semanas anuales hasta llegar a mil en 2031.

Dependiendo del régimen, la modalidad de retiro y los recursos acumulados, cada pensionado recibe una cantidad diferente. Como referencia, una pensión cercana al rango mínimo podría ubicarse aproximadamente entre 8 mil 400 y 9 mil pesos mensuales, aunque la cifra real debe consultarse directamente en la resolución emitida por el IMSS.

¿Cuánto reciben quienes cobran IMSS y Bienestar?

Para calcular el ingreso combinado de un adulto mayor deben sumarse dos mensualidades del IMSS y un depósito bimestral del Bienestar.

Por ejemplo, una persona que obtiene entre 8 mil 400 y 9 mil pesos mensuales del IMSS acumularía de 16 mil 800 a 18 mil pesos durante dos meses. Si a esa cantidad se agregan los 6 mil 400 pesos del Bienestar, recibiría un total aproximado de entre 23 mil 200 y 24 mil 400 pesos por bimestre.

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Esta cifra solamente es un ejemplo. Un pensionado con una mensualidad superior del IMSS tendrá un ingreso combinado mayor, mientras que el monto de la Pensión Bienestar se mantiene igual para todas las personas beneficiarias.

Adultos mayores pueden recibir simultáneamente la pensión del IMSS y la Pensión Bienestar, ya que se trata de prestaciones independientes y compatibles

Requisitos para recibir las dos pensiones

Los adultos mayores de 65 años que ya cobran una pensión del IMSS pueden incorporarse al programa del Bienestar durante los periodos de registro anunciados por la Secretaría de Bienestar.

Para realizar el trámite deben acudir al módulo correspondiente y presentar documentos como:

Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

Número telefónico de contacto.

Después de completar el registro y ser incorporada al padrón, la persona deberá esperar la entrega de su Tarjeta del Banco del Bienestar.

Los calendarios de ambas prestaciones funcionan por separado. El IMSS deposita la pensión mensualmente, generalmente el primer día hábil, mientras que Bienestar distribuye su apoyo cada dos meses.

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Asimismo, los recursos pueden recibirse en cuentas distintas: la pensión laboral en la institución bancaria elegida por el beneficiario y el programa universal en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Recibir una pensión del IMSS no excluye a los adultos mayores de la Pensión Bienestar. Quienes cumplan 65 años y acrediten los requisitos pueden cobrar ambos recursos legalmente, aunque la cantidad total variará según el monto mensual de su pensión contributiva.