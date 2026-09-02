Cuáles eran los negocios entre el tecladista de Camilo Séptimo y su socio, señalado como el presunto asesino

El hombre y su familia fueron asesinados el pasado 1 de septiembre en un departamento del Edomex. Crédito: Redes Sociales

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Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su familia en un departamento ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la detención de dos hombres como probables responsables, entre ellos Diego Sebastián Rosen Ferlini, señalado por la propia fiscalía como socio de la víctima.

Versiones preliminares apunta a que Meléndez y Rosen Ferlini rentaban casas en Valle de Bravo a través de la plataforma Airbnb. La FGJEM no ha precisado la naturaleza del vínculo comercial entre ambos, más allá de identificar a Rosen Ferlini como socio del músico.

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Meléndez, de 38 años, su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de tres años y una empleada doméstica de 21 años fueron hallados sin vida la noche del martes 1 de septiembre en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, dentro de Bosque Esmeralda, Atizapán de Zaragoza. La FGJEM en coordinación con fuerzas federales y capitalinas detuvo a los dos presuntos responsables en menos de 12 horas.

Diego Sebastián y Jonathan Meléndez rentaban casas en Valle de Bravo por Airbnb, según versiones preliminares

El periodista Antonio Nieto escribió la tarde de este 2 de septiembre en su cuenta de X que el negocio entre ambos consistía en la renta de casas en Valle de Bravo a través de la plataforma Airbnb. Según esa versión, el productor musical y su socio administraban juntos ese esquema de hospedaje en el municipio mexiquense.

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Diego Sebastián Rosen Ferlini (izquierda), señalado como el presunto autor del homicidio, y Jonathan Meléndez (derecha), tecladista de Camilo Séptimo y una de las víctimas del crimen ocurrido en Atizapán de Zaragoza. Crédito: FGJEM / Redes Sociales

Nieto sostuvo que la sociedad terminó en un conflicto económico. “Tuvieron una discusión por 300 mil pesos”, escribió el periodista en la misma publicación, sin precisar si el monto correspondía a una deuda derivada de las rentas o a otro concepto del negocio compartido.

Un comunicado conjunto de la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) confirmó que uno de los detenidos era socio de la víctima y que aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio donde ocurrió el multihomicidio.

Una disputa por 300 mil pesos habría desatado el multihomicidio

Por su parte, el periodista Carlos Jiménez ofreció en sus redes sociales una versión distinta sobre el origen del conflicto. Según Jiménez, Jonathan Meléndez le iba a prestar 300 mil pesos a Rosen Ferlini, y la negociación derivó en una discusión que terminó en el homicidio del músico y de su familia.

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Jiménez identificó al segundo detenido como Gerardo Cisneros, señalado de llevar a Rosen Ferlini hasta el domicilio de la víctima y de ayudarlo a escapar tras el crimen.

Ambas versiones periodísticas coinciden en la cifra de 300 mil pesos como punto de fricción, aunque difieren en si se trató de un préstamo personal o de un desacuerdo ligado al negocio de rentas en Valle de Bravo.

Ninguna de las dos versiones ha sido confirmada oficialmente por la FGJEM al momento de la publicación de esta nota. La fiscalía mexiquense indicó que dará a conocer las circunstancias exactas de los hechos “en el momento procesal oportuno”.

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El comunicado oficial detalló que dos de las víctimas presentaron impactos de arma de fuego en la cabeza, mientras que una tercera recibió un disparo en la espalda. También se reportó la muerte del perro de la familia, localizado junto a las víctimas. Un menor de 6 años fue encontrado con vida y sin lesiones dentro del mismo departamento.

El socio de la víctima fue detenido en la carretera México-Toluca y el otro implicado en Tecámac

La policía municipal de Atizapán de Zaragoza reportó el hallazgo de los cuerpos a las 23:50 horas del martes 1 de septiembre. De acuerdo con la investigación de la FGJEM, los hechos ocurrieron entre las 17:30 y las 19:40 horas de ese mismo día, antes de que se diera aviso a las autoridades.

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Gerardo Cisneros fue el primer detenido por el multihomicidio. Crédito: FGJEM

Gerardo Cisneros Bejarano fue detenido primero por la policía ministerial de investigación, a las 07:47 horas de este miércoles 2 de septiembre, en vía pública sobre la calle Bosque de los Cipreses, en la colonia Los Héroes Tecámac, localidad de Ojo de Agua, municipio de Tecámac. El Registro Nacional de Detenciones lo describe como una persona del sexo masculino de 1.70 metros de estatura, con pelo en crecimiento cano, cejas semipobladas y ojos medianos de color café, con nariz mediana, boca mediana, labios medianos, barba y bigote en crecimiento, complexión delgada y tez morena clara.

El presunto socio de la víctima fue detenido en la zona de La Marquesa. Crédito: RND

Una hora y 38 minutos después, con apoyo de la SSPC y de la SSC CDMX, fue capturado Diego Sebastián Rosen Ferlini, de 51 años, a las 09:25 horas, sobre la carretera México-Toluca, en la localidad de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac, a unos metros del plantel Conalep El Zarco. El registro oficial lo describe como una persona de tez blanca, cabello corto negro, cejas pobladas, ojos grandes, nariz de base ancha y boca mediana, quien vestía playera negra, pantalón de mezclilla color azul y zapatos color café al momento de su captura.

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Rosen Ferlini fue identificado como el socio de Jonathan Meléndez y probable autor del homicidio múltiple. Ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público y fueron trasladados a la Fiscalía de Asuntos Especiales.

Harfuch confirmó la detención de ambos sujetos, detallando que ocurrió en menos de 12 horas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, escribió en su cuenta de X que la detención de los dos hombres se dio en una operación conjunta entre la FGJEM, la SSPC y la SSC. Harfuch precisó que las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas y que, presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio donde ocurrió el multihomicidio.

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Omar García Harfuch confirmó la detención de los dos presuntos participes en el crimen. (Presidencia)

El funcionario federal añadió que la coordinación entre autoridades del Estado de México, la Ciudad de México y el Gobierno Federal permitió ubicar y detener a ambos sujetos en menos de 12 horas. “Ante un crimen de esta gravedad, las instituciones actuaron de manera inmediata y coordinada”, escribió Harfuch en la misma publicación.

“Los dos probables responsables ya están detenidos y serán puestos a disposición de la justicia”, señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana al cierre de su mensaje en la red social X.