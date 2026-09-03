El secreto del arroz para salvar celulares mojados: ¿funciona de verdad?

Los errores más comunes después de que un teléfono cae al agua o recibe una salpicadura. (Gemini)

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El arroz no es una solución recomendada para un celular mojado. Dejar el dispositivo dentro de una bolsa con granos puede empeorar el problema al introducir polvo y partículas en los puertos.

La recomendación oficial de los fabricantes es desconectarlo, retirar el exceso de líquido con golpecitos hacia abajo y dejarlo secar al aire libre.

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Sin embargo, la idea de guardar un teléfono dentro de una bolsa con arroz sigue siendo uno de los consejos más repetidos después de una caída al agua.

El método parece lógico porque los granos secos absorben humedad, pero esa capacidad no garantiza que el líquido atrapado en un dispositivo electrónico desaparezca a tiempo.

Apple advierte que el arroz puede dañar un iPhone mojado

La recomendación de Apple es explícita para los iPhone que detectan líquido en el conector: no se debe poner el dispositivo en una bolsa de arroz.

La compañía advierte que las partículas pequeñas de arroz pueden dañar el teléfono. El riesgo no depende solo de que un grano entero quede atrapado en una abertura, sino también de la entrada de polvo o fragmentos en zonas sensibles.

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El fabricante incluye esa advertencia dentro de su guía para iPhone con alertas de líquido en conectores Lightning y USB-C. Cuando el equipo detecta humedad, puede bloquear de manera temporal la carga y la conexión de accesorios.

La función busca proteger el puerto, el cable y los accesorios conectados. Apple explica que no se debe volver a usar el cable hasta que tanto el teléfono como el accesorio estén completamente secos.

El arroz, por tanto, no forma parte del procedimiento indicado por el fabricante. La recomendación oficial prioriza la desconexión, la salida del exceso de agua y el secado al aire.

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Un teléfono inteligente con gotas de agua sobre su superficie reposa dentro de una bolsa plástica transparente llena de arroz crudo para absorber la humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple alerta sobre la corrosión en los conectores Lightning y USB-C

El problema de un celular mojado no siempre está en la pantalla o en la carcasa. El agua puede quedar dentro del conector de carga, una zona donde varios pines metálicos están muy cerca unos de otros.

Apple señala que conectar un cable mientras el puerto está húmedo puede generar corrosión en los pines. Ese deterioro puede afectar la carga, la transferencia de datos y la conexión con accesorios.

La empresa advierte que los daños pueden ser permanentes. Por eso, la aparición de una alerta de líquido no debe interpretarse como un mensaje menor ni como una notificación que se pueda ignorar sin consecuencias.

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El iPhone puede mostrar avisos relacionados con la carga no disponible o la detección de líquido. La alerta puede originarse en el teléfono, pero también en el cable o en el accesorio conectado.

La primera medida debe ser desconectar el cable del dispositivo. También corresponde retirar el otro extremo del adaptador de corriente o del accesorio, ya que el cable puede conservar humedad.

El objetivo es evitar que la electricidad llegue a un conector que todavía no está seco. La decisión más segura no consiste en enchufar el teléfono para comprobar si funciona, sino en esperar.

Apple recomienda expulsar el exceso de líquido con el puerto hacia abajo

El protocolo de Apple comienza con una maniobra sencilla. El usuario debe sostener el iPhone con el conector orientado hacia abajo y golpearlo suavemente contra la mano.

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Esa acción busca ayudar a que salga el líquido acumulado en el puerto. No equivale a sacudir el teléfono con fuerza ni a realizar movimientos bruscos.

Después, el equipo debe quedar en un lugar seco con algo de circulación de aire. Apple recomienda esperar al menos 30 minutos antes de intentar conectar nuevamente un cable de carga o un accesorio.

Si la alerta persiste luego de ese tiempo, todavía puede haber humedad en el conector o en los pines del cable. En ese caso, el dispositivo necesita más tiempo de secado.

La empresa indica que el proceso puede tardar hasta 24 horas. Durante ese lapso, el teléfono debe mantenerse en una zona seca y ventilada.

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La pauta refuerza una diferencia clave entre el arroz y el aire: Apple no presenta los granos como una herramienta útil para absorber líquido. El fabricante recomienda permitir que la humedad se evapore sin incorporar materiales dentro de las aberturas.

Guía de Apple con los diez pasos para secar un iPhone mojado. (Gemini)

Apple prohíbe el calor externo y el aire comprimido

El arroz no es el único método que Apple desaconseja. La compañía también indica que no se deben usar fuentes externas de calor para intentar secar un iPhone.

Un secador de pelo, un radiador o cualquier otra fuente de calor no forma parte del protocolo oficial. La urgencia por recuperar el teléfono no justifica aplicar una medida que pueda afectar sus componentes.

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Apple también recomienda no utilizar aire comprimido. El usuario tampoco debe introducir objetos en el conector para retirar la humedad.

La guía menciona de forma expresa los hisopos de algodón y las toallas de papel. Estos elementos pueden dejar fibras, dañar los contactos o dificultar la salida del agua.

La instrucción es clara: el conector debe permanecer libre de objetos y partículas. Esa es otra razón por la que Apple desaconseja el arroz, ya que los granos pueden generar residuos cerca de los puertos.

BBC Science Focus distingue entre absorber humedad y salvar el celular

BBC Science Focus reconoce que el arroz puede extraer parte de la humedad del entorno. Esa capacidad explica por qué el consejo se volvió tan popular y se mantiene en las recomendaciones domésticas.

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Si un celular y arroz seco se colocan dentro de una bolsa sellada, los granos pueden captar humedad presente en el aire. Pero ese proceso no significa que el dispositivo vaya a sobrevivir al contacto con el agua.

La publicación especializada remarca que el agua puede haber dañado ya los circuitos. También puede dejar minerales en el interior, capaces de afectar la electrónica incluso si el teléfono parece haberse secado.

La diferencia es decisiva. El arroz puede intervenir sobre la humedad ambiental, pero no revierte automáticamente el daño que el líquido pudo haber causado antes del secado.

El funcionamiento posterior de un teléfono depende de lo que ocurrió desde el momento del accidente. Si el agua alcanzó zonas internas o el dispositivo siguió conectado a la energía, el problema puede superar cualquier remedio casero.

BBC Science Focus también advierte que los granos pueden quedar atascados en las aberturas del equipo. El intento de eliminar la humedad puede terminar con una obstrucción física en el puerto.

El arroz puede intervenir sobre la humedad ambiental, pero no revierte automáticamente el daño que el líquido pudo haber causado antes del secado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz ofrece una sensación de control, pero no reemplaza el secado correcto

La persistencia del mito se explica por su sencillez. El arroz está disponible en casi todos los hogares y parece una respuesta inmediata para alguien que acaba de mojar su celular.

También pesan las experiencias personales. Si un teléfono vuelve a encender tras pasar varias horas dentro de una bolsa de arroz, es fácil atribuir esa recuperación a los granos.

Pero ese resultado no permite saber si el arroz fue decisivo. El dispositivo pudo haber sobrevivido por una exposición breve al líquido o porque el paso del tiempo permitió que la humedad se evaporara.

Las anécdotas no cambian la guía de Apple ni la advertencia de BBC Science Focus. Ambas fuentes diferencian entre la absorción limitada de humedad y la preservación real de un dispositivo electrónico.

El problema del arroz no radica solo en que no ofrece garantías. También puede retrasar decisiones más prudentes, como desconectar el equipo y evitar cargarlo antes de que el conector esté seco.

Qué hacer después de mojar un celular según Apple

El primer paso consiste en retirar el teléfono del líquido y desconectarlo de cualquier cable o accesorio. Si el equipo ya está conectado a la corriente, también debe desconectarse el adaptador.

Luego, el usuario debe secar el exterior con cuidado y mantener el conector hacia abajo. Apple aconseja golpear suavemente el dispositivo contra la mano para favorecer la salida del exceso de líquido.

El celular debe permanecer en una zona seca con flujo de aire. Antes de volver a conectar un cable, corresponde esperar el plazo mínimo indicado por el fabricante.

Si la alerta de líquido continúa, el proceso de secado todavía no terminó. El usuario debe dejar el equipo sin cargar hasta que el conector y el cable estén completamente secos.

No se debe colocar el teléfono en arroz. Tampoco se deben usar secadores, aire comprimido, hisopos, papel u otros elementos dentro del puerto.

La medida más útil no es un truco doméstico. Es evitar la carga prematura, no añadir partículas al dispositivo y respetar el tiempo de secado que requiere el conector.