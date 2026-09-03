Fede Vigevani se sincera sobre los besos y coqueteos con Gema Garoa: “Para mí fue como un juego”

Fede Vigevani y Gema Garoa protagonizaron uno de los momentos más comentados de la temporada dentro de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

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Fede Vigevani habló sobre su cercanía con Gema Garoa dentro de La Casa de los Famosos México 2026, el youtuber uruguayo, participó como el habitante infiltrado del programa.

El creador de contenido habló tras su salida del reality de Televisa y aseguró que la conexión entre ambos fue un juego sin enamoramiento de por medio.

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“Yo creo que para mí, de parte de los dos fue como un juego ahí, como cualquier hombre y mujer, siento que no hubo más que eso, no siento que haya un enamoramiento”, declaró Fede Vigevani.

Fede aseguró que espera mantener un relación cercana con la actriz una vez terminado el reality.

“Pero es una chica muy linda, me parece atractiva, pero sí, supongo que cuando salga nos vamos a ver como amigos, obvio”, declaró Vigevani al ser cuestionado sobre cómo percibió el vínculo que formó con la actriz.

La relación entre ambos comenzó a especularse desde el 3 de agosto, cuando Garoa acarició la mano de Vigevani frente a sus compañeros durante una charla grupal

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El gesto ocurrió frente a Karina Torres, quien hasta ese momento protagonizaba el “shippeo” principal de la temporada con el youtuber uruguayo.

Un reto de La Jefa derivó en el beso más comentado de la casa

El acercamiento escaló durante la segunda fiesta temática del reality, ambientada en la playa, cuando “La Jefa” le impuso a Vigevani el reto de besar a Garoa.

Mediante el juego de la botella, el influencer se aproximó a la actriz en el patio, frente a los demás habitantes, y le dio un beso de varios segundos.

Gema calificó el momento con un 8.5 entre risas junto a sus compañeros, un día antes de la fiesta, Vigevani ya le había dado un beso en la mejilla en la cocina de la casa, gesto que también generó reacciones divididas entre los usuarios que siguen el programa.

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Pese a los coqueteos, la actriz frenó las especulaciones sobre un romance formal en ese momento: “Todavía no me han conquistado”.

El episodio convirtió a Garoa y Vigevani en el “shippeo” principal de la temporada, por encima del vínculo que el youtuber mantenía con Torres.

El beso entre Fede Vigevani y Gema Garoa ocurrió como parte de un reto impuesto por "La Jefa" durante la segunda fiesta temática del reality. (Captura de pantalla )

El interés por Fede surgió desde el primer día en la casa

Karina Torres y Gema Garoa hablaron de Fede Vigevani desde su ingreso al reality, cuando ambas coincidieron en que el youtuber les parecía atractivo.

“Está guapísimo, me encantaría conocerlo”, dijo Garoa en esa conversación.

El interés inicial de Torres por el uruguayo también quedó documentado en transmisiones previas al arranque del programa.

“Yo soy la que me voy a colgar de él”, afirmó la creadora de contenido antes de que comenzara la convivencia.

El beso entre Vigevani y Garoa en la cocina de la casa provocó reacciones de Ese Pérez y Torres, quienes bromearon sobre sentir celos frente al acercamiento de su compañera con el youtuber.

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“Así pasa, nos va a dejar de hablar. No pasa nada, Gema, si tú eres feliz nosotros no vamos a ser felices, pero vamos a fingir”, comentó Torres.

Pérez se sumó a los comentarios con una frase que generó risas entre los presentes: “Así son las morras cuando se enamoran”.

Ambas señalaron que el youtuber uruguayo les parecía muy atractivo. (Captura de pantalla )

Vigevani descartó un romance formal con Gema Garoa fuera del reality

Vigevani salió de La Casa de los Famosos México 2026, tras cumplir el tiempo pactado con la producción como habitante infiltrado.

En entrevista con la periodista Shanik Berman, confirmó que la conexión romántica con Gema Garoa se limitó al encierro.

“Antes de entrar a la casa dije que no, no estaba buscando novia. Y ahora dentro de la casa hubo jugueteos, hubo química, pero no la veo… Yo estoy seguro que tampoco ella me ve a mí como para novio”, señaló el youtuber uruguayo a Berman.

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El creador de contenido adelantó que sí se verá con Garoa una vez que ella también salga del reality, aunque bajo un vínculo de amistad.

“Siento que podemos ser muy buenos amigos… Seguramente nos vamos a ver, vamos a salir, porque le gusta mucho la fiesta, a mí también”, agregó durante esa entrevista.

El youtuber espera mantener una relación de amistad fuera del reality. (Captura de pantalla )

El uruguayo también aclaró su cercanía con Brianda Deyanara

Vigevani situó tanto a Garoa como a otra habitante, Brianda Deyanara, en el terreno de la amistad.

“Gema es muy linda, me cae muy bien, pero la veo más como una amiga, con Brianda Deyanara también me hicieron mucho ‘shippeo’ pero la verdad es una amiga”, comentó el creador uruguayo.

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El influencer diferenció ambos vínculos claramente: con Brianda existe una amistad previa de siete años, mientras que con Garoa el acercamiento surgió por completo dentro de la convivencia del reality. Ubicó ambas relaciones en lo que describió como la friend zone.

Fede Vigevani y Brianda Deyanara mantienen una amistad previa al reality, según reveló el youtuber tras su salida de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

Gema Garoa continúa dentro de La Casa de los Famosos México 2026, donde en días recientes se declaró la villana de la temporada y confirmó que irá contra la cantante Mariana Ochoa durante lo que resta de su participación en el programa.

Declaraciones que Vigevani señaló como “candentes” y aseguró que sigue pendiente a lo que pasa con sus compañeros dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

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