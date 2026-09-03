Viviendas del Bienestar: cómo comprar un departamento de 600 mil pesos con mi Infonavit

Infonavit simplifica el registro presencial y digital y valida la elegibilidad con un proceso optimizado para evitar trámites engorrosos Crédito: Presidencia

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Las viviendas del Bienestar han surgido como una de las apuestas centrales del gobierno federal para combatir el rezago habitacional

Bajo la dirección de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el programa promete facilitar el acceso a una vivienda digna para trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos, con créditos gestionados a través del Infonavit.

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La estrategia responde a una necesidad histórica de millones de mexicanos: acceder a un patrimonio familiar sin comprometer su estabilidad financiera.

El esquema Vivienda del Bienestar elimina la mayoría de los requisitos tradicionales, facilitando la obtención de crédito para quienes nunca han comprado una casa (Presidencia)

El actual esquema elimina muchos de los obstáculos tradicionales, simplificando el proceso y reduciendo los requisitos.

Así, Octavio Romero, titular del Infonavit, garantizó que ahora “prácticamente ya no hay requisitos” para quienes deseen solicitar estos créditos.

Proceso de registro en Mi Cuenta Infonavit

Para quienes buscan participar en el programa y adquirir una de estas viviendas, el registro se realiza de manera digital y presencial. El Infonavit ha dispuesto alternativas para verificar la elegibilidad y avanzar en el trámite:

Ingresa a la página oficial infonavit.org.mx/viviendadisponible o accede directamente a Mi Cuenta Infonavit. Completa el formulario con tus datos personales, incluyendo la identificación oficial y el número de Seguridad Social. Consulta la disponibilidad de vivienda en tu municipio y elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Sigue las indicaciones para la validación de tus datos y la gestión del crédito.

Según lo señalado por las autoridades, este proceso ha sido ajustado para evitar trámites engorrosos y permitir una mayor inclusión de trabajadores de bajos ingresos.

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Requisitos para acceder a una Vivienda del Bienestar

El programa ha reducido de forma significativa los requisitos respecto a años anteriores. Las condiciones actuales para acceder a esta alternativa habitacional son tres:

Ser derechohabiente del Infonavit y estar vigente en el sistema.

Percibir entre uno y dos salarios mínimos mensuales.

No tener vigente un crédito hipotecario con el Infonavit.

Tener al menos seis meses de antigüedad laboral.

Octavio Romero enfatizó que este esquema está orientado para quienes nunca han obtenido un crédito y buscan su primer inmueble, facilitando el acceso a quienes históricamente han enfrentado mayores barreras.

Cómo son las casas de Infonavit

Las casas ofrecidas en el marco del programa Vivienda para el Bienestar presentan especificaciones diseñadas para garantizar funcionalidad y calidad de vida:

Las casas del programa presentan al menos 60 metros cuadrados, dos recámaras, baño completo y servicios básicos de agua, drenaje y electricidad (Gobierno de México)

Superficie mínima de 60 metros cuadrados .

Dos recámaras.

Sala-comedor y baño completo.

Servicios básicos: agua potable, drenaje y electricidad.

Acceso a transporte público.

Proximidad a hospitales, escuelas y comercios.

Áreas verdes y espacios de convivencia comunitaria.

Estacionamiento.

El precio de estas viviendas se ha fijado en 600 mil pesos y, según las autoridades, el monto del crédito que ofrece el Infonavit resulta suficiente para cubrir el costo total, lo que elimina la necesidad de ahorro previo significativo.

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“La buena noticia es que el crédito que se otorga, que en promedio es de 600 mil pesos, alcanza para comprar una de las casas que forman parte del programa Vivienda del Bienestar”, afirmó Octavio Romero durante una conferencia.

Este esquema busca no solo facilitar el acceso a la vivienda, sino también mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas, quienes además contarán con hogares adaptados al clima y la cultura de cada región.

Infonavit y el combate al rezago habitacional en el Estado de México

El programa Vivienda del Bienestar impulsa el acceso a viviendas dignas para trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos en México (Infonavit)

El Infonavit ha consolidado su papel como una institución clave en la política de vivienda social del país.

Al simplificar los requisitos y ofrecer créditos accesibles, el programa Vivienda del Bienestar pretende reducir el déficit habitacional y brindar nuevas oportunidades de desarrollo para trabajadores de menores ingresos en el Estado de México.

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