México

UNAM habilita apoyo a los alumnos y residentes del Hospital General de México, afectados por Salmonella

Al corte de este 3 de septiembre, 135 médicos residentes y de alta especialidad presentan síntomas, y 41 permanecen hospitalizados en condición estable bajo vigilancia médica

Facultad de Medicina
Profesor de la Facultad de Medicina falleción mientras daba clase. (Fundación UNAM)
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Tras confirmarse un brote de gastroenteritis infecciosa aguda asociado a la bacteria Salmonella spp., la Facultad de Medicina de la UNAM anunció medidas de apoyo y seguimiento para los médicos residentes y estudiantes de posgrado afectados en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.

El incidente de salud fue identificado el pasado 31 de agosto, cuando se registró a personas con síntomas como dolor abdominal, vómito y diarrea, asociados al consumo de alimentos del servicio subrogado del comedor institucional. Hasta el corte del 3 de septiembre, 135 residentes y médicos de alta especialidad han presentado síntomas, de los cuales 41 permanecen hospitalizados en condición estable y bajo vigilancia médica. Además de la presencia de Salmonella spp., en dos casos se identificó una coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

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Documento con fondo azul que presenta el título Comunicado, un texto informativo con datos de contacto y los emblemas de la UNAM al pie
Un comunicado de la Facultad de Medicina de la UNAM informa sobre la atención a un brote de enfermedad diarreica entre residentes del Hospital General de México. (Facultad de Medicina)

Al tomar conocimiento de los hechos la mañana de este 3 de septiembre, autoridades de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM acudieron a las instalaciones del hospital para investigar el suceso y brindar respaldo al estudiantado.

La Facultad de Medicina aseguró que se mantendrá atenta a la evolución de la salud de los afectados y trabajará en coordinación con las autoridades del hospital para garantizar el acompañamiento requerido.

Para los alumnos que requieran apoyo, la División de Estudios de Posgrado habilitó los siguientes canales de comunicación:

  • Teléfono: 55 56 23 72 64
  • Correo electrónico: comunicacion@fmposgrado.unam.mx

Investigan el origen del brote en el Hospital General de México

Ante esta situación, el recinto médico tomó la decisión de suspender de manera inmediata el servicio subrogado de comedor que atiende a los médicos residentes.

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Para evitar que el problema se extienda, la institución mantiene activa una estrategia de búsqueda y seguimiento de posibles nuevos casos entre todas las personas que estuvieron potencialmente expuestas a los alimentos.

A la par, se está llevando a cabo una investigación epidemiológica y sanitaria continua. El objetivo principal de estos estudios es determinar cuál fue la fuente específica de la contaminación y, con base en los resultados, establecer las medidas adicionales de prevención y control que sean necesarias.

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