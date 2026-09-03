Así operaba y se promocionaba la red de renta de propiedades de Diego Sebastián “N”, el presunto asesino de Jonathan Meléndez

Un retrato a lápiz de Diego Sebastián Rosen Ferlini presenta una franja negra en los ojos sobre un fondo de residencias de lujo con piscina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Diego Sebastián “N”, un ciudadano argentino señalado como el presunto responsable del multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, enfrentaba denuncias públicas de fraude en la renta de casas de lujo desde julio pasado, meses antes del crimen.

Usuarios de redes sociales lo acusaban, junto con su esposa, de operar un esquema que habría dejado a más de 11 personas defraudadas en distintos destinos turísticos del país.

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Una publicación difundida el 21 de julio en el grupo de Facebook Rentas vacacionales en Cuernavaca, Teques y Acapulco denunció un fraude cercano a los 500,000 pesos por un hospedaje en Valle de Bravo. Un mes después, luego del multihomicidio en Atizapán de zaragoza, otra víctima relató a Radio Fórmula haber perdido 400,000 pesos en un esquema similar para rentar una propiedad en Acapulco, mientras que otros usuarios en redes acusan a la pareja de fraudes acumulados por hasta 2,000,000 de pesos.

De “+Relax” a Nomad: los nombres de una misma red

Así lucía la página web de Nomad. (Captura de pantalla)

La empresa detrás de las rentas cambió de identidad al menos una vez antes del crimen. Según el testimonio recogido por el periodista Juan Pablo Pérez Díaz en Radio Fórmula, la pareja operaba primero bajo el nombre “+Relax”, cuenta que habría sido cerrada tras una denuncia previa. “Nomad” fue la cuenta que crearon después de que procedió una denuncia”, explicó la víctima entrevistada.

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La denuncia de Facebook de julio confirma ese cambio con otra grafía del mismo nombre. “Operaban bajo el nombre +Relax, después NOMAD P.M.”, escribió la denunciante, quien añadió no saber si la razón social había vuelto a cambiar para el momento de su publicación: “Después no sé si ya renovaron razón social”.

Videos promocionales del perfil de Facebook de Nomad PM, revisados por Infobae México, muestran ese mismo cruce de identidades. Las piezas publicitarias de propiedades como “Casa Chula”, en Avándaro, y “Cabaña Olmo”, en Cerro Gordo, llevan visible el logotipo de +Relax, no el de Nomad, pese a estar alojadas en la cuenta más reciente.

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Perfil de una de las empresas que se le adjudica a Diego Sebastián Rosen. (Captura de pantalla)

Sin embargo, antes de dedicarse a la renta de casas, Diego Sebastián “N” habría sido representante legal de Shark BTL, agencia de publicidad fundada en 2003 con sede en la Ciudad de México. El perfil corporativo en LinkdIn, con 262 seguidores y entre 51 y 200 empleados, describe a la firma como especializada en “Experiential Marketing” y la presenta con la frase: “¿Estás listo para nadar con tiburones?”.

Su nombre aparece también en un expediente del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Chalco, con actividad registrada el 18 de agosto de 2026 y apertura en octubre de 2025, de acuerdo con Reporte Índigo.

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Casas de lujo en cuatro estados y un ático en Madrid

El negocio de rentas operaba en al menos cuatro destinos turísticos del país. La denuncia de julio en Facebook ubica a la pareja trabajando en Acapulco, Tepoztlán y Valle de Bravo, mientras que reportes periodísticos posteriores al crimen agregaron Cuernavaca a la lista de destinos.

En Valle de Bravo, Meléndez y Rosen habrían llegado a administrar en conjunto 32 propiedades, ofertadas en un rango de entre 7,000 y 50,000 pesos por noche, según reportes de medios.

Así operaba y se promocionaba la red de renta de propiedades de Diego Sebastián "N", el presunto asesino de Jonathan Meléndez. (Facebook)

El alcance de la empresa se extendía fuera de México. Publicaciones de la cuenta de Facebook de Nomad PM, fechadas en marzo, promocionaban un ático en Madrid, España, disponible para Semana Santa.

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El discurso publicitario apelaba al descanso, la desconexión y hasta las mascotas. Los videos de las propiedades ofrecían frases como “el tiempo baja el ritmo y todo invita a disfrutar” o “imagina despertar rodeado de bosque, respirar aire fresco, puro, y sentir que el mundo, por fin, se puso en pausa”, y remataban con la promesa de que los animales de compañía también eran bienvenidos, junto con imágenes de albercas privadas, jardines y hornos de leña para pizzas artesanales.

La imagen personal de Diego Sebastián reforzaba ese mismo tono de bienestar en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, con 262 publicaciones, 792 seguidores y 6,034 seguidos, y en Threads, bajo el usuario @sebasrosen26 con 272 seguidores, se presentaba con la frase “la idea es morir joven, lo más tarde posible” y compartía mensajes motivacionales como “la gente tiene miedo a atreverse, yo tengo miedo a quedarme con las ganas”.

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Perfil del presunto homicida, enlaza al sitio web de propiedades que ya no está disponible.(Captura de pantalla)

Su perfil de Instagram enlazaba a www.nomadpm.com, mientras que el de Threads dirigía a una publicación de Airbnb bajo la dirección airbnb.mx/p/relaxvalle. Todos esos enlaces ya no se encuentran activos.

El modus operandi

El esquema seguía un patrón similar en los casos documentados. La víctima entrevistada por Radio Fórmula relató que su familia reunió 400,000 pesos entre cuatro núcleos familiares para rentar una villa en Acapulco y celebrar el cumpleaños de su abuelo. “Nos pedían pagar todo antes de entrar”, explicó.

El pago se transfirió a una cuenta empresarial, y la comunicación se cortó un día antes de la fecha reservada. “Nos metieron a un grupo de WhatsApp y después nos bloquearon. Ya no contestaron”, dijo la víctima al mismo medio.

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Así operaba y se promocionaba la red de renta de propiedades de Diego Sebastián "N", el presunto asesino de Jonathan Meléndez. (Facebook)

La denuncia de Facebook de julio describe una mecánica casi idéntica en Valle de Bravo. La casa ofrecida “ya no la tenían” y “un día antes cancelaron la renta sin devolver el dinero”, según el relato de la denunciante, quien calificó a la pareja de “master defraudadores”.

Paola Mandri, esposa de Diego Sebastián, aparece señalada en ambos testimonios como parte activa del negocio. “Ella contestaba con audios en el grupo que todo estaba perfecto”, relató la víctima en la entrevista radiofónica, mientras que la denuncia de julio la nombra directamente como socia en el esquema junto a Rosen. La muer actualmente está libre y se desconoce si la autoridad le sigue el rastro.

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Ninguna de las víctimas identificadas hasta ahora logró recuperar su dinero ni presentó una denuncia formal ante las autoridades. “No había manera de poder respaldar que ellos fueron los que nos defraudaron”, explicó el testigo anónimo. “Las autoridades ante esto, pues nos hacen caso omiso ante este tipo de situaciones”.

En redes sociales, la denunciante compartió fotografías del ahora señalado como asesino. Crédito: Redes Sociales

El aviso de julio en Facebook incluía capturas como evidencia del señalamiento. Una de ellas mostraba la página web de Nomad, con el eslogan “Escapes extraordinarios en México” y los destinos disponibles para renta; la otra, una fotografía de Rosen junto a Mandri, con un tatuaje que después coincidió con la imagen oficial difundida por la Fiscalía tras la detención del sospechoso.

El texto de julio pedía extremar precauciones antes de cerrar acuerdos con la pareja. “Quiero compartir esta información para que propietarios, clientes y colaboradores extremen precauciones antes de realizar pagos o cerrar acuerdos”, señalaba el mensaje, que recomendaba verificar contratos, referencias y documentación antes de entregar dinero.

La víctima de Radio Fórmula mencionó además la existencia de reportes en internet sobre el comportamiento de la pareja desde 2021.

La situación legal del presunto responsable

Diego Sebastián Rosen Ferlini, de 51 años, con tez blanca, cabello corto y negro, cejas pobladas, ojos grandes y nariz de base ancha, de acuerdo con la descripción oficial difundida en el Registro Nacional de Detenciones (RND), fue detenido la mañana del 2 de septiembre sobre la carretera México-Toluca, en la localidad de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac.

La investigación señala que los detenidos, Diego Sebastián “N” y Gerardo "N", habrían aprovechado una relación de confianza con Meléndez para acceder al lugar. (X/ @FiscaliaEdomex)

Un segundo hombre, identificado como Gerardo “N”, había sido capturado horas antes en el municipio de Tecámac por su probable participación en el mismo multihomicidio. De acuerdo con una de las versiones, Cisneros habría permanecido dentro del vehículo mientras el empresario ingresaba al departamento de la familia Meléndez: “Dijo que iba a cobrar una lanota”, supuestamente confesó a las autoridades.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público y fueron trasladados a la Fiscalía de Asuntos Especiales, sede Toluca. Tras la detención, se espera la vinculación a proceso de ambos.

La víctima entrevistada por Radio Fórmula aseguró no haber tenido contacto con el tecladista Jonathan Meléndez ni tener conocimiento sobre si el músico era socio en dicho negocio.