Estrellita "M" acumula una segunda vinculación a proceso, ahora por violencia familiar equiparada. FGR de Tamaulipas

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Un Juez de Control determinó la segunda vinculación a proceso contra Estrellita “M”, esta vez la causa es por el delito de violencia familiar equiparada en agravio de una adolescente en Ciudad Madero, Tamaulipas. La imputada ya enfrentaba una causa penal previa por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

El juzgador impuso a la mujer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, según se informó.

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La primera causa se abrió por su probable responsabilidad en el feminicidio de Dafne Zapata, de 13 años ocurrido en julio dentro de una academia militarizada. La segunda, más reciente, corresponde a un hecho distinto: violencia física y psicológica reiterada contra otra menor de edad, entre 2024 y 2026.

La primera causa: el feminicidio de Dafne Zapata

Estrellita “M” fue detenida el 26 de julio en la colonia Monte Alto, en Altamira. Cuatro días después, un Juez de Control la vinculó a proceso por primera vez, como presunta autora material del feminicidio de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que murió el 16 de julio dentro de la academia militarizada “Marina Doenitz”, en Ciudad Madero.

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Esa primera causa continuará hasta enero de 2027, de acuerdo con el plazo fijado por las autoridades judiciales. En caso de ser declarada culpable por feminicidio, la imputada podría enfrentar una pena de entre 40 y 60 años de prisión.

Estrellita “M” se encuentra recluida en el penal de Altamira desde su primera detención, a la espera de que avanzara ese proceso.

La segunda vinculación: violencia familiar equiparada

El 28 de agosto, elementos de la Policía Investigadora cumplimentaron una segunda orden de aprehensión contra la imputada, ahora por violencia familiar equiparada. El mandato judicial derivó de una carpeta de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra la Niñez y la Mujer (Fennam).

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Sobre el lugar de los hechos existen versiones distintas. Según las indagatorias, la agresión ocurrió entre octubre de 2024 y julio de 2026 dentro del plantel ubicado en la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero. También se señala que los hechos de esta segunda causa están relacionados con una institución educativa de Tampico. Ninguna versión ha sido confirmada hasta el momento. La identidad de la adolescente agraviada permanece en reserva.

# # Contexto del caso: academia militarizada "Marina Doenitz" en Ciudad Madero ### El origen: el feminicidio de Dafne Zapata Quintos Todo el proceso contra Estrellita "M" comenzó a raíz de la muerte de **Dafne Zapata Quintos**, una adolescente de 13 años que falleció el **16 de julio** dentro de las instalaciones de la academia militarizada "Marina Doenitz", ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas. Estrellita "M" (identificada como "N" en algunas notas de El Horizonte) fue detenida el **26 de julio** en la colonia Monte Alto, en Altamira, señalada como presunta autora material del feminicidio. Cuatro días después fue vinculada a proceso por primera vez, con prisión preventiva impuesta, y quedó recluida en el penal de Altamira. Ese proceso por feminicidio continuará hasta enero de 2027, y de ser hallada culpable podría enfrentar entre 40 y 60 años de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alumnos y exestudiantes han señalado a Estrellita “M” como encargada del área femenil de la academia “Marina Doenitz” y responsable de encabezar maltratos, torturas y novatadas.

Han señalado a Estrellita “M” como responsable de encabezar maltratos, torturas y novatadas.

Un proceso paralelo contra su hermano

El caso de Estrellita “M” corre en paralelo al de su hermano, Juan Jesús “M”, conocido como “Comandante Mora” e instructor de la academia “Marina Doenitz”. Un Juez de Control lo vinculó a proceso el 1 de septiembre por violación agravada, en agravio de una estudiante de 16 años, durante una audiencia en la Ciudad Judicial de Altamira.

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La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) precisó que ambos procedimientos, el de Estrellita “M” y el de su hermano, corresponden a investigaciones distintas, aunque los hechos señalados en ambos casos tuvieron como escenario la misma institución educativa.

# # Contexto del caso: academia militarizada "Marina Doenitz" en Ciudad Madero ### El origen: el feminicidio de Dafne Zapata Quintos Todo el proceso contra Estrellita "M" comenzó a raíz de la muerte de **Dafne Zapata Quintos**, una adolescente de 13 años que falleció el **16 de julio** dentro de las instalaciones de la academia militarizada "Marina Doenitz", ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas. Estrellita "M" (identificada como "N" en algunas notas de El Horizonte) fue detenida el **26 de julio** en la colonia Monte Alto, en Altamira, señalada como presunta autora material del feminicidio. Cuatro días después fue vinculada a proceso por primera vez, con prisión preventiva impuesta, y quedó recluida en el penal de Altamira. Ese proceso por feminicidio continuará hasta enero de 2027, y de ser hallada culpable podría enfrentar entre 40 y 60 años de prisión.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A Juan Jesús “M” también se le impuso prisión preventiva. El juez le concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo que concluirá el 1 de diciembre.

El origen: el feminicidio de Dafne Zapata Quintos

Todo el proceso contra Estrellita “M” comenzó a raíz de la muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años que falleció el 16 de julio dentro de las instalaciones de la academia militarizada “Marina Doenitz”, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

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Estrellita “M” fue detenida el 26 de julio en la colonia Monte Alto, en Altamira, señalada como presunta autora material del feminicidio. Cuatro días después fue vinculada a proceso por primera vez, con prisión preventiva impuesta, y quedó recluida en el penal de Altamira.