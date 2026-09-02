Antonella Petro cuestionó la presencia de israelíes en Cali tras terremoto y pidió apoyar a Palestina: “Show de relaciones públicas”

Antonella Petro denunció un posible uso propagandístico de la ayuda israelí en Colombia - crédito @antonellapetrooficial/TikTok

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Antonella Petro difundió un video en TikTok en el que cuestionó la llegada de personal israelí a Colombia para tareas de ayuda humanitaria tras tragedia del terremoto del 10 de agosto de 2026 y denunció que esa presencia podría utilizarse con fines de propaganda.

La joven, hija del expresidente Gustavo Petro, hizo referencia a una situación en Cali, una de las ciudades más afectadas por el sismo, y vinculó sus críticas con la guerra en Gaza.

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“¿Otra vez Abelardo?”, expresó al inicio de la publicación, haciendo referencia al nuevo presidente de Colombia. Después planteó una distinción entre la asistencia ante una emergencia y el uso político de esa colaboración.

“Una cosa es recibir ayuda humanitaria y otra muy distinta es dejar que utilicen una tragedia” para promover la imagen de un ejército, afirmó.

Petro sostuvo que los israelíes habrían llegado a Colombia con el objetivo declarado de apoyar a personas afectadas por una emergencia. No obstante, cuestionó que esa participación ocurra mientras Israel mantiene operaciones militares en la Franja de Gaza, Palestina.

Antonella Petro criticó en TikTok la presencia de personal israelí durante una emergencia - crédito @antonellapetrooficial/X

En su intervención, aseguró que la estructura militar israelí ha sido utilizada para atacar hospitales y escuelas, además de causar la muerte de menores.

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También aludió a testimonios procedentes de Cali. Según dijo, esas versiones “presuntamente” indicarían que los integrantes de la misión no estarían concentrados exclusivamente en las tareas de rescate o asistencia.

La hija del exmandatario señaló que la ayuda ante una catástrofe debe responder a un criterio humanitario. “Ayudar en una emergencia es un deber humano”, manifestó, antes de cuestionar lo que definió como un eventual “show de relaciones públicas”.

Petro afirmó que, a su juicio, una estrategia comunicacional durante una tragedia constituiría una falta de respeto para las víctimas colombianas y para quienes han resultado afectados por el conflicto en Israel. La hija del exmandatario cerró con la frase: “¡Que viva Palestina libre!”.

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“Que viva Palestina libre”, el mensaje de Antonella Petro tras cuestionar ayuda israelí - crédito @antonellapetrooficial/X

Varios usuarios cuestionaron el contenido de su mensaje y dirigieron reproches hacia su padre, el expresidente Gustavo Petro.

“¿Por qué no criticó la presidencia de su papá?”, escribió una internauta. Otro comentario mencionó al futbolista colombiano James Rodríguez y preguntó: “¿Qué le costaba a James darle la foto?”. Un tercer usuario pidió que Petro consultara a su padre “por todas las muertes del M-19”.

Antonella Petro pidió mantener las donaciones tras el terremoto en Chocó

Antonella Petro difundió un video en TikTok en el que solicitó mantener la asistencia para las comunidades afectadas por el terremoto en Chocó, con énfasis en la etapa de reconstrucción posterior a la emergencia.

La joven, hija del expresidente colombiano Gustavo Petro, compartió además datos de cuentas bancarias atribuidas a la Cruz Roja Colombiana y a la Gobernación del Chocó.

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En el mensaje, Petro destacó la respuesta inicial de ciudadanos que acercaron alimentos, cobijas y agua a las zonas golpeadas. “Desde cada rincón de Colombia, la gente se movilizó”, afirmó al referirse a las primeras jornadas de ayuda.

Antonella Petro difundió cuentas para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas en Chocó - crédito @antonellapetrooficial/TikTok

La publicación sostiene que numerosas familias todavía enfrentan dificultades para recuperar sus viviendas, sus ingresos y sus condiciones de vida. “La emergencia no ha terminado”, expresó Petro, quien señaló que el proceso posterior al sismo requiere continuidad en las donaciones y en la presencia de organizaciones humanitarias.

El llamado se centró en la reconstrucción de hogares y en el respaldo a quienes permanecen en áreas afectadas. “La ayuda no puede cesar”, indicó la joven. También pidió colaborar con centros de acopio y entidades que trabajan en el territorio.

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Petro mencionó que algunas comunidades intentan reparar sus techos y retomar sus actividades tras los daños ocasionados por el movimiento telúrico. Según planteó, la recuperación de las familias no se resuelve en pocas semanas, debido a la pérdida de bienes, viviendas y medios de subsistencia.

En la descripción del video, la cuenta vinculada a la Cruz Roja Colombiana figura como una cuenta corriente de Davivienda a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana. El post también incluye una cuenta de ahorros asociada al Fondo Departamental de Gestión del Riesgo del Chocó, bajo la referencia de la Gobernación del Chocó.

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