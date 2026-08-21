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Alcaldía Venustiano Carranza ocupa primer lugar en efectividad gubernamental, según ENSU

La demarcación encabezada por Evelyn Parra obtuvo 44.4% de percepción positiva y también registró un avance superior al 80% en la ejecución de programas y recursos públicos durante 2026

La demarcación encabezada por Evelyn Parra obtuvo 44.4% de percepción positiva y también registró un avance superior al 80% en la ejecución de programas y recursos públicos durante 2026
La demarcación encabezada por Evelyn Parra obtuvo 44.4% de percepción positiva y también registró un avance superior al 80% en la ejecución de programas y recursos públicos durante 2026
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La alcaldía Venustiano Carranza alcanzó el primer lugar entre las demarcaciones de la Ciudad de México en percepción de efectividad gubernamental, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La demarcación, encabezada por la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez, obtuvo 44.4 por ciento de percepción positiva respecto de la capacidad de su gobierno para atender los principales problemas urbanos identificados por sus habitantes.

La medición toma en cuenta la opinión ciudadana sobre la respuesta de las autoridades ante situaciones cotidianas, entre ellas los baches en calles y avenidas, las fallas en el alumbrado público, las deficiencias en el suministro de agua y otros servicios que influyen directamente en la calidad de vida de la población.

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El resultado posicionó a Venustiano Carranza como la alcaldía capitalina mejor evaluada en este indicador, al reflejar una valoración favorable sobre la capacidad de reacción de su administración frente a las necesidades de las colonias.

Venustiano Carranza también destaca en el ejercicio del gasto público

El desempeño registrado en la ENSU coincide con los resultados financieros reportados durante 2026. Según cifras de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Venustiano Carranza también se ubicó a la cabeza de las 16 alcaldías en el ejercicio del gasto público al cierre del segundo trimestre del año.

Evelyn Parra alcaldesa de Venustiano Carranza (Infobae)
Trabajadores realizan labores de mantenimiento urbano y alumbrado público en Venustiano Carranza, alcaldía que obtuvo la mejor percepción de efectividad gubernamental en la CDMX, según la ENSU

El informe financiero señala que la demarcación presentó un avance superior al 80 por ciento en la ejecución de programas y recursos disponibles. El presupuesto ejercido se destinó principalmente a trabajos de mantenimiento y conservación de la infraestructura urbana, prestación de servicios públicos y realización de obras.

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Estos datos permiten observar el desempeño de la administración desde dos perspectivas diferentes. Por una parte, la ENSU recoge la percepción de los habitantes sobre la capacidad de su gobierno para resolver problemas; por otra, los informes financieros muestran el nivel de avance en el uso de los recursos públicos asignados.

Aunque ambos indicadores tienen metodologías y propósitos distintos, sus resultados colocan a Venustiano Carranza en una posición destacada dentro de la Ciudad de México durante 2026.

Diputada reconoce resultados de Evelyn Parra

La diputada federal Elena Edith Segura Trejo reconoció los resultados obtenidos por el gobierno encabezado por Evelyn Parra. La legisladora consideró relevante que Venustiano Carranza aparezca en los primeros lugares de dos rubros relacionados con el funcionamiento de una administración local: la percepción de efectividad y el ejercicio de los recursos públicos.

Segura Trejo también recordó la reciente realización del Torta Fest, uno de los eventos representativos de la alcaldía. Durante esta edición, la demarcación consiguió un Récord Guinness mediante la elaboración de una torta gigante de 100 metros de longitud.

La actividad dio proyección nacional e internacional a Venustiano Carranza y se sumó a las acciones impulsadas para promover la identidad, la actividad económica y la oferta cultural de la demarcación.

Servicios e infraestructura, entre los principales retos

La percepción ciudadana sobre el trabajo de las alcaldías está vinculada directamente con la atención de los problemas que afectan el entorno inmediato. El estado de las vialidades, la iluminación de los espacios públicos, el acceso al agua y la conservación de la infraestructura son algunos de los factores que intervienen en la evaluación de los gobiernos locales.

En este contexto, el 44.4 por ciento obtenido en la ENSU y el avance superior al 80% reportado en el ejercicio de programas y recursos colocan a la administración de Evelyn Parra como una de las mejor posicionadas de la capital.

Los resultados muestran tanto la valoración de una parte de los habitantes como la capacidad presupuestaria de la alcaldía. El reto para Venustiano Carranza será mantener esos indicadores y traducir el gasto ejercido en mejoras sostenidas y verificables para las colonias de la demarcación.

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