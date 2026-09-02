Enrique Inzunza afirma que “no cambia de principios” tras salir de la bancada de Morena

El legislador sinaloense, separado del grupo parlamentario desde el 26 de agosto, afirma que mantiene afinidad con el rumbo del movimiento y dice que seguirá en la Cámara alta como integrante sin bancada y con fuero constitucional

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El senador Enrique Inzunza Cázarez, separado desde el pasado 26 de agosto de la bancada de Morena en el Senado, sostuvo que su salida del grupo parlamentario no representa un cambio en sus convicciones políticas, las cuales, dijo, se mantienen alineadas con el proyecto que impulsa ese movimiento.

“Yo no cambio de principios”: la declaración del senador

En sus intervenciones públicas más recientes, el legislador sinaloense afirmó: “Yo honro mis principios en cualquier circunstancia. Yo no cambio de principios”. Añadió que sus convicciones “están con el pensamiento liberal, con el pensamiento constitucional de bienestar” que, según dijo, empuja actualmente el proyecto político de Morena.

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Inzunza subrayó que no estar dentro de la bancada parlamentaria no implica que abdique de los principios en los que dice creer.

Enrique Inzunza regresa al Senado tras licencia exprés. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

¿A qué comprometió su voto?

El senador precisó las condiciones bajo las cuales, según sus palabras, respaldaría futuras iniciativas. Dijo que su voto “sin reservas” estará disponible siempre que una propuesta tenga como propósito:

Reforzar la garantía de la soberanía nacional .

Afianzar los derechos de las y los mexicanos.

Generar prosperidad compartida y justicia en el país.

Es decir, el senador no anunció de manera literal que respaldará a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que condicionó su voto a que las iniciativas cumplan esos criterios que él mismo enunció.

El contexto: acusaciones de EEUU y la carta de salida

El senador enfrenta señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo ubica entre un grupo de políticos sinaloenses presuntamente vinculados con una facción del Cártel de Sinaloa. Inzunza ha calificado esas acusaciones como una “feroz campaña de calumnias” y afirma que hasta el momento no se ha presentado una prueba pública que las sustente.

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Tras meses de presión interna dentro de Morena, el senador anunció su separación de la bancada mediante una carta publicada el 26 de agosto en sus redes sociales, dirigida al coordinador del grupo parlamentario, Ignacio Mier Velazco, y confirmó que permanecerá en el Senado como legislador independiente, conservando su fuero constitucional.

Tras meses de presión interna dentro de Morena, el senador anunció su separación de la bancada mediante una carta publicada el 26 de agosto en sus redes sociales, dirigida al coordinador del grupo parlamentario, Ignacio Mier Velazco, y confirmó que permanecerá en el Senado como legislador independiente, conservando su fuero constitucional.

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