México

Enrique Inzunza afirma que “no cambia de principios” tras salir de la bancada de Morena

El legislador afirma que respaldará propuestas sin reservas solo si fortalecen la independencia del país

El legislador sinaloense, separado del grupo parlamentario desde el 26 de agosto, afirma que mantiene afinidad con el rumbo del movimiento y dice que seguirá en la Cámara alta como integrante sin bancada y con fuero constitucional
Guardar

El senador Enrique Inzunza Cázarez, separado desde el pasado 26 de agosto de la bancada de Morena en el Senado, sostuvo que su salida del grupo parlamentario no representa un cambio en sus convicciones políticas, las cuales, dijo, se mantienen alineadas con el proyecto que impulsa ese movimiento.

“Yo no cambio de principios”: la declaración del senador

En sus intervenciones públicas más recientes, el legislador sinaloense afirmó: “Yo honro mis principios en cualquier circunstancia. Yo no cambio de principios”. Añadió que sus convicciones “están con el pensamiento liberal, con el pensamiento constitucional de bienestar” que, según dijo, empuja actualmente el proyecto político de Morena.

PUBLICIDAD

Inzunza subrayó que no estar dentro de la bancada parlamentaria no implica que abdique de los principios en los que dice creer.

Enrique Inzunza regresa al Senado tras licencia exprés. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
Enrique Inzunza regresa al Senado tras licencia exprés. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

¿A qué comprometió su voto?

El senador precisó las condiciones bajo las cuales, según sus palabras, respaldaría futuras iniciativas. Dijo que su voto “sin reservas” estará disponible siempre que una propuesta tenga como propósito:

  • Reforzar la garantía de la soberanía nacional.
  • Afianzar los derechos de las y los mexicanos.
  • Generar prosperidad compartida y justicia en el país.

Es decir, el senador no anunció de manera literal que respaldará a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que condicionó su voto a que las iniciativas cumplan esos criterios que él mismo enunció.

El contexto: acusaciones de EEUU y la carta de salida

El senador enfrenta señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo ubica entre un grupo de políticos sinaloenses presuntamente vinculados con una facción del Cártel de Sinaloa. Inzunza ha calificado esas acusaciones como una “feroz campaña de calumnias” y afirma que hasta el momento no se ha presentado una prueba pública que las sustente.

PUBLICIDAD

Tras meses de presión interna dentro de Morena, el senador anunció su separación de la bancada mediante una carta publicada el 26 de agosto en sus redes sociales, dirigida al coordinador del grupo parlamentario, Ignacio Mier Velazco, y confirmó que permanecerá en el Senado como legislador independiente, conservando su fuero constitucional.

Tras meses de presión interna dentro de Morena, el senador anunció su separación de la bancada mediante una carta publicada el 26 de agosto en sus redes sociales, dirigida al coordinador del grupo parlamentario, Ignacio Mier Velazco, y confirmó que permanecerá en el Senado como legislador independiente, conservando su fuero constitucional.

Temas Relacionados

Estados UnidosEEUUMorenaEnrique InzunzaPolítica Mexicanamexico-noticisLicenciaCártel de SinaloaLos ChapitosRubén Rocha Moya

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Morir sin testamento en México puede costarle a tu familia miles de pesos y tus bienes pueden pasar al gobierno

Tras un juicio con intervención del Ministerio Público, un juez puede declarar que no existe heredero, ni siquiera colaterales hasta cuarto grado; entonces el patrimonio se adjudica al Fisco Federal o a asistencia social, según la entidad

Morir sin testamento en México puede costarle a tu familia miles de pesos y tus bienes pueden pasar al gobierno

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre: bloquean la autopista México-Toluca por personas desaparecidas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre: bloquean la autopista México-Toluca por personas desaparecidas

Exhiben a presunto joven ebrio tras choque y lo llaman Lord Polanco: “No sabes quién soy”

El comportamiento del conductor durante la discusión provocó críticas y llevó a usuarios de redes sociales a buscar información sobre su identidad

Exhiben a presunto joven ebrio tras choque y lo llaman Lord Polanco: “No sabes quién soy”

La Casa de los Famosos México 2026: Gala Montes llama al reality “la Casa de los Fracasos” tras la salida de Aldo Rendón

En semanas previas, la actriz señaló a la productora Rosa María Noguerón y dijo que se intenta provocar enfrentamientos entre habitantes para levantar la audiencia; también cuestionó hasta dónde puede llegar esa estrategia

La Casa de los Famosos México 2026: Gala Montes llama al reality “la Casa de los Fracasos” tras la salida de Aldo Rendón

¿Qué falta para que el América oficialice el fichaje de Carlos Álvarez?

El español llegará al futbol mexicano después de despertar interés de distintos clubes durante su etapa en Europa

¿Qué falta para que el América oficialice el fichaje de Carlos Álvarez?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia en Edomex

Quién es Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia en Edomex

Multihomicidio en Edomex: asesinan a tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar

AMLO llevó a México al clímax de la “Narcocracia” y Sheinbaum mantiene el pacto, acusa Anabel Hernández

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Quién es Tatiana Vanessa Almanza García, la colombiana de 32 años desaparecida tras recorrer cinco estados de México

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame regresa a La Granja VIP como el juez de hierro

Alfredo Adame regresa a La Granja VIP como el juez de hierro

La Casa de los Famosos México 2026: Gala Montes llama al reality “la Casa de los Fracasos” tras la salida de Aldo Rendón

Manelyk González llega a La Granja VIP 2 y se convierte en una de las nuevas habitantes

Lucía Méndez revela el secreto detrás de su “cuerpazo” a los 71 años y deja a todos con la boca abierta

Yuridia en el Estadio GNP: clima, rutas y transporte público para llegar al concierto

DEPORTES

Hormiga González se estrena como goleador en Europa: Olympiacos suma sus primeros puntos en la Copa de Grecia tras golear al AEL FC por 4-0

Hormiga González se estrena como goleador en Europa: Olympiacos suma sus primeros puntos en la Copa de Grecia tras golear al AEL FC por 4-0

¿Qué falta para que el América oficialice el fichaje de Carlos Álvarez?

Erick Portillo hará historia al participar en la Final de la Diamond League en Bélgica

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: esta fue la última vez que el mexicano no peleó en septiembre

Toros de Tijuana vs Sultanes de Monterrey: a qué hora y dónde ver el quinto partido de la zona norte de la LMB