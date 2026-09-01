Romance, yate y regalos: Lucía Méndez cuenta qué pasó realmente con Miguel de la Madrid

Lucía Méndez también tuvo una relación con el cantante.

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Lucía Méndez volvió a encontrarse con una vieja historia que durante años la relacionó sentimentalmente con Miguel de la Madrid, expresidente de México. Durante una entrevista en el programa de Maxine Woodside, la actriz fue cuestionada directamente sobre los rumores que incluso aseguraban que el político le habría regalado un yate.

Su respuesta fue contundente y, fiel a su estilo, terminó convirtiendo aquella versión en una anécdota llena de humor. “Miguel de la Madrid ni lo conozco”, respondió Lucía cuando le plantearon la supuesta relación.

La actriz relató que en una ocasión coincidió con el entonces presidente en un elevador y decidió preguntarle directamente por aquellos supuestos regalos. El encuentro, según contó, terminó con ella molesta y con una frase que dejó claro lo que pensaba de la situación: “Pues yo no sé quién está dando esa fama, señor presidente, porque yo a usted ni lo conozco”.

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El supuesto yate que nunca llegó

Lucía Méndez asistiría al concierto de Madonna solo bajo esta condición - 1 Foto: Lucía Méndez

Durante la conversación, Lucía explicó que el rumor no hablaba únicamente de un posible romance, sino también de costosos obsequios. Entre ellos aparecía un yate que, según las versiones que habían llegado hasta ella, Miguel de la Madrid supuestamente le habría regalado.

La actriz decidió contarle al expresidente que, si los rumores eran ciertos, existía una curiosa deuda pendiente. “Oiga, señor presidente, usted me debe una lana”, recordó haberle dicho. Después enumeró aquello que supuestamente le faltaba recibir: “Ni me ha comprado mi coche, ni me ha comprado mi casa”.

Cuando el equipo se Maxine Woodside recordó el supuesto yate, Lucía siguió con la broma: “Ni me ha comprado un yate, ni me ha comprado ni madres”. La respuesta provocó una conversación en tono de humor sobre una versión que, de acuerdo con la actriz, nunca correspondió con la realidad.

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“Miguel de la Madrid me lo enjaretaron”

(foto: LuciaMendezOf/Twitter)

Según el relato de Lucía, el expresidente respondió al reclamo con una explicación sobre la fama que rodeaba a ambos. “Ay, Lucía, ya sabes cómo es la fama”, habría contestado Miguel de la Madrid durante aquel encuentro.

La actriz, lejos de aceptar aquella explicación, aseguró que no entendía de dónde había salido la historia. “Pues yo no sé quién está dando esa fama, señor presidente, porque yo a usted ni lo conozco”, relató. Después de aquella conversación, dijo que se bajó del elevador “enojadísima”.

Cuando le preguntaron si posteriormente recibió algún regalo de Miguel de la Madrid, su respuesta volvió a ser negativa: “No, hombre, no, nada”. Y remató con una expresión que resumió su versión de aquella historia: “Miguel de la Madrid me lo enjaretaron”.

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Lucía Méndez se ríe de los rumores del pasado

La conversación tomó un tono todavía más divertido cuando surgió la posibilidad de que aquellos rumores hubieran sido ciertos. Ante la pregunta sobre si alguna vez recibió algo del expresidente, Lucía insistió: “Te digo que no fui colorina”.

La actriz incluso llevó la broma más lejos al mencionar a otras figuras con las que también se le habría relacionado en versiones de ese tipo. “Si yo hubiera sido colorina, Pablo Escobar, Miguel de la Madrid”, dijo entre risas.