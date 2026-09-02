Decomisaron más de 5 mil cigarros en el AICM provenientes de Singapur

Nueve toneladas de cigarros fueron decomisadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México provenientes de Singapur Foto: Gabinete de Seguridad

Guardar

Acciones de inspección y vigilancia en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), personal de la Secretaría de Marina (Marina), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró precautoriamente 5 millones 438 mil 400 cigarros, con un peso total de 9 mil 160 kilos, durante dos operaciones realizadas a embarques internacionales procedentes de Singapur.

Esta mercancía había sido declarada como bocinas y básculas eléctricas, el decomiso quedó bajo resguardo mientras la autoridad aduanera determinaba su situación jurídica y la legalidad de su importación.

PUBLICIDAD

El volumen total del aseguramiento alcanzó 9 mil 160 kilos, equivalentes a más de nueve toneladas de productos de tabaco. En conjunto, los dos cargamentos sumaron 271 mil 920 cajetillas distribuidas en 454 cajas y 29 pallets.

Las autoridades detectaron inconsistencias entre lo declarado en la guía aérea y el contenido real de los embarques. Para ello aplicaron inteligencia aduanera, análisis y gestión de riesgos, revisión documental, tecnología de inspección no intrusiva con equipos de Rayos X e inspección física.

Los cigarros habían sido declarados como bocinas de formna errónea, investigan el motivo y la calidfad de la mercancía Foto: Gabinete de seguridad

Los dos embarques fueron declarados como bocinas y básculas eléctricas

El primer aseguramiento ocurrió tras la revisión de un cargamento integrado por 320 cajas colocadas en 20 pallets. En ese embarque fueron localizados 3 millones 830 mil 400 cigarros de la marca Pall Mall, con un peso total de 6 mil 440 kilos.

PUBLICIDAD

La documentación del envío lo identificaba como bocinas y básculas eléctricas. Al revisar la carga, el personal encontró productos de tabaco en lugar de la mercancía reportada.

El segundo evento correspondió a un embarque compuesto por 134 cajas distribuidas en nueve pallets. Ahí fueron hallados un millón 608 mil cigarros, también de la marca Pall Mall, con un peso total de 2 mil 720 kilos.

Ese segundo cargamento había sido declarado bajo la misma descripción que el primero. La inspección confirmó otra vez que el contenido no coincidía con lo asentado en los documentos de traslado.

Las autoridades investigan si los cigarros son apócrifos y clonados Foto: Gabinete de seguridad

La respuesta a la pregunta central del operativo fue concreta: las autoridades federales encontraron dos envíos internacionales que simulaban transportar aparatos y básculas, pero en realidad contenían cigarros. Ambos procedían de Singapur y fueron retenidos de manera precautoria dentro del aeropuerto capitalino.

PUBLICIDAD

La detección se apoyó en Rayos X, revisión documental e inspección física

Las acciones de inspección y vigilancia se realizaron dentro de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Participó personal de cuatro dependencias federales que actuó de forma coordinada para revisar los embarques internacionales.

El método de detección combinó varias capas de control. Primero se aplicaron herramientas de inteligencia aduanera y análisis de riesgo; después se revisó la documentación y se usó tecnología de inspección no intrusiva mediante Rayos X; al final se realizó la verificación física de la mercancía.

Esa secuencia permitió ubicar las diferencias entre lo que los cargamentos decían transportar y lo que realmente contenían. El resultado fue el aseguramiento de toda la mercancía para dar paso a las diligencias administrativas y legales correspondientes.

PUBLICIDAD

Las cajas aseguradas quedaron bajo resguardo de la autoridad aduanera. A partir de ello se iniciaron actuaciones para determinar su situación jurídica, su legal importación y los demás aspectos procedentes conforme a la legislación aplicable.

El decomiso formó parte del control sobre mercancías que incumplen la ley

Las instituciones participantes señalaron que este tipo de acciones buscó fortalecer los mecanismos de control y vigilancia del comercio exterior. También apuntó a impedir la introducción y comercialización de mercancías que no cumplían con las disposiciones legales aplicables.

El aseguramiento también fue presentado como una medida para proteger la recaudación federal, la economía formal y la salud de la población. Bajo ese criterio, la coordinación entre Marina, ANAM y el resto del Gabinete de Seguridad se enfocó en reforzar la supervisión de mercancías que ingresaban al país por vía aérea.

PUBLICIDAD

El decomiso se concentró en un solo punto de entrada: la terminal aduanera del AICM. Desde ahí se realizó la revisión de los dos embarques internacionales y se consolidó un aseguramiento total de 454 cajas con cigarros ocultos bajo una declaración distinta a su contenido real.

Fueron asegurados 5 millones 438 mil 400 cigarros de la marca Pall Mall en dos embarques procedentes de Singapur.

La mercancía estaba distribuida en 454 cajas y 29 pallets, con un peso total de 9 mil 160 kilos .

Los cargamentos habían sido declarados como bocinas y básculas eléctricas y quedaron bajo resguardo para definir su situación jurídica.