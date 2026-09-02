Matan a balazos a un estudiante de la UAS frente a Ciudad Universitaria en Culiacán: había sido reportado como desaparecido meses antes. RRSS

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Un estudiante de 17 años de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) fue asesinado a balazos este miércoles en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, en Culiacán, Sinaloa.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:30 horas sobre el bulevar Universitarios, frente a una parada de camiones ubicada a un costado del panteón de la colonia La Lima, en uno de los accesos centrales al campus.

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La víctima fue identificada de manera preliminar como Junior Alexis “N” y cursaba la carrera de Comercio Internacional en la Facultad de Contaduría.

Cómo ocurrió el ataque armado

El estudiante esperaba un autobús urbano cuando fue atacado con varios disparos. Sus agresores viajaban en motocicleta y lograron huir de la zona, pese a los operativos que las fuerzas federales mantienen de forma continua en ese sector de Culiacán. Las autoridades investigan el homicidio y hasta este momento no se reportan detenidos.

Matan a balazos a un estudiante de la UAS frente a Ciudad Universitaria en Culiacán: había sido reportado como desaparecido meses antes. RRSS

Las detonaciones causaron temor entre una decena de estudiantes de distintas facultades, quienes buscaron refugio en las aulas. Elementos del Ejército que realizaban rondines en el Jardín Botánico, frente a las instalaciones de la UAS, acudieron de inmediato al lugar.

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El cuerpo del joven quedó tendido junto a la barda perimetral de Ciudad Universitaria, a unos metros de la Facultad de Derecho. Vestía pantalón de mezclilla azul, camisa y zapatos negros.

El antecedente de una desaparición en junio

Junior Alexis había sido reportado como desaparecido en junio de 2026. El joven, que entonces tenía 17 años, fue visto por última vez el 22 de junio en calles de la colonia Los Huizaches.

Tras la denuncia, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas emitió un comunicado para solicitar información que ayudara a localizarlo y difundió su fotografía y datos.

Con el paso de los días, el joven regresó a su domicilio y retomó su vida cotidiana, según reportes de medios locales. Continuó sus estudios en la Facultad de Contaduría hasta el ataque de este miércoles.

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El comunicado de la UAS

La Universidad Autónoma de Sinaloa lamentó los hechos de violencia y expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares, amigos, compañeros de clase y docentes del estudiante.

La institución informó que activó de manera inmediata sus protocolos de atención y acompañamiento, con seguimiento puntual del caso ante las autoridades correspondientes.

En el comunicado, la UAS afirmó que condenan “enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la vida y que impida a las y los ciudadanos ejercer con libertad derechos fundamentales como el acceso a la educación pública en espacios seguros”.

Matan a balazos a un estudiante de la UAS frente a Ciudad Universitaria en Culiacán: había sido reportado como desaparecido meses antes. RRSS

La universidad reiteró su compromiso de actuar “con responsabilidad, sensibilidad y firmeza”, privilegiando la protección de su comunidad y la preservación de espacios libres de violencia.

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Despliegue de seguridad y trabajo pericial

Tras confirmarse el homicidio, agentes de corporaciones policiales y elementos militares acudieron al sitio para acordonar el área.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) realizó las diligencias correspondientes en la escena, donde levantó evidencias y casquillos percutidos. Las inmediaciones de Ciudad Universitaria permanecieron bajo resguardo mientras continuaron los trabajos periciales.

Una vez concluida esa etapa, el cuerpo del joven sería trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

Investigación abierta sin detenidos

La FGE mantiene abierta la investigación por el homicidio del estudiante. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque ni han establecido oficialmente el posible móvil de la agresión.

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Matan a balazos a un estudiante de la UAS frente a Ciudad Universitaria en Culiacán: había sido reportado como desaparecido meses antes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La identidad de la víctima también se mantiene como preliminar, a la espera de que sea confirmada mediante los procedimientos legales correspondientes.

El conflicto armado detrás de la violencia en Culiacán

El homicidio de Junior Alexis ocurre en medio de una guerra interna del Cártel de Sinaloa que se prolonga desde septiembre de 2024. La disputa enfrenta a dos facciones: Los Chapitos y Los Mayos, también conocidos como La Mayiza.

El conflicto estalló después de que Ismael Zambada, alias “el Mayo”, fuera entregado a las autoridades de Estados Unidos por un rival de la misma organización, de acuerdo con un informe de International Crisis Group.

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Entre el 9 de septiembre de 2024 y el 20 de agosto de 2026 se registraron 3 mil 724 homicidios dolosos en Sinaloa, un promedio de 5.2 diarios, según datos de la Coparmex-Sinaloa.

Culiacán concentra la mayor parte de esos hechos. El 79% de los homicidios dolosos del primer semestre de 2026 ocurrió en la capital sinaloense, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un informe de International Crisis Group agregó que allí se concentra también el 80% de las fuerzas federales desplegadas en el estado.

El despliegue militar ha contenido los enfrentamientos públicos en zonas urbanas, pero no ha detenido la violencia. Según el mismo informe de Crisis Group, los combates se desplazaron hacia zonas rurales, donde los homicidios y las desapariciones continúan, incluso contra personas ajenas a las facciones en pugna.

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