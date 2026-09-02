Euro hoy en México: cotización de cierre del 2 de septiembre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,66 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,44% en comparación con el precio previo de 19,75 pesos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del -0,44%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del -7,7%.
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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, con una caída registrada durante un día consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en 3,08%, por debajo de la volatilidad de referencia de 5,38%, lo que indica una fase de relativa estabilidad en el mercado cambiario.
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