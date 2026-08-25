Roberto Velasco se reúne con CEO de Samsung durante su visita a Corea del Sur: abordan temas sobre energía

Roberto Velasco durante su reunión con el CEO de Samsung. (SRE)

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El canciller Roberto Velasco sostuvo, este 25 de agosto, una reunión con el presidente y CEO de Samsung E&A, Namkoong Hong, así como con el cuerpo directivo de la empresa coreana en el marco de su visita en Corea del Sur.

A través de la cuenta de X de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se informó que durante el encuentro ambas partes dialogaron sobre diversos proyectos estratégicos que se han desarrollado en territorio mexicano, particularmente en materia de energía.

De la misma forma, también intercambiaron puntos de vista sobre posibles acuerdos en sectores que pueda beneficiar a la compañía y al país como parte del Plan México.

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Firma de acuerdo entre Claudia Sheinbaum y Lee Jae Myung

El funcionario mexicano mantuvo una mesa de trabajo con el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, Cho Hyun, como parte de la agenda bilateral entre ambos países.

Durante las conversaciones, dieron seguimiento a los lineamientos planteados en el Plan de Acción México-Corea 2026-2030, cuya firma se llevará a cabo cuando el mandatario de Corea del Sur, Lee Jae Myung y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum se reúnan en la Ciudad de México.

De acuerdo con el comunicado publicado por la SRE, Cho Hyun compartió a la comitiva mexicana la intención de establecer en nuestro país un centro de cultura coreana. Asimismo, ambas delegaciones conversaron acerca de los beneficios que traerían para los pueblos de las dos naciones la creación de un programa de becas México-Corea.

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Las delegaciones conversaron sobre la posible creación de un programa de becas México-Corea. Crédito: Secretaría de Relaciones Exteriores

Intercambio económico entre México y Corea del Sur

Asimismo, el Roberto Velasco destacó que el intercambio económico con el país surcoreano es uno de los ejes principales de la relación bilateral, asegurando que Corea del Sur es el quinto socio comercial de México y que tan solo en 2025, el comercio entre los dos ascendió a 29.7 mil millones de dólares.

“México y Corea han identificado la innovación, la inteligencia artificial, la gobernanza digital y el sector aeroespacial como áreas prioritarias, donde la oportunidad no radica simplemente en intercambiar conocimientos, sino en crearlos conjuntamente”, expresó el canciller.

En temas multilaterales, los ministros reafirmaron su compromiso de continuar colaborando como miembros del mecanismo MIKTA, así como en foros como APEC, el G20 y las Naciones Unidas.

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De igual forma, coincidieron en que la próxima visita del presidente Lee Jae Myung representará una oportunidad para inaugurar una nueva etapa que traerá logros duraderos para ambos pueblos.

Gira de Velasco en Corea del Sur

El líder de la SRE inició el pasado 23 de agosto una gira por Corea del Sur con una agenda de dos días enfocada en atraer inversión hacia México, así como ampliar el intercambio cultural y abrir cooperación en sectores como tecnología y educación.

De acuerdo con la dependencia, la visita se desarrollará del 23 al 25 de agosto e incluye reuniones con autoridades, empresarios y representantes del sector científico y tecnológico. Se prevén encuentros con el personal de la Embajada de México en Corea del Sur, encabezada por el embajador Carlos Peñafiel.

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