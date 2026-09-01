México

Oaxaca registra sismo de 4.2 de intensidad en Salina Cruz

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)
Guardar

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.2 de magnitud en el municipio de Salina Cruz ubicado en Oaxaca.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 19:43 horas de este 31 de agosto a 67 km al sureste del municipio y tuvo una profundidad de 16.1 km.

PUBLICIDAD

La zona exacta donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 15.675 grados de latitud y -94.858 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante destacar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, señala el SSN.

PUBLICIDAD

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos diariamente, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

Ante una actividad sísmica significativa, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) sugiere no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un terremoto, revisa tu vivienda en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, localiza las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un temblor conserva la calma y quédate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

¿Qué hacer en caso de sismo?

En muchas ocasiones, cuando ocurre un temblor, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? Es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Actividad sísmica en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Sismo en MéxicoSismo en México hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras audiencia por el crimen de Paola Buenrostro, colectivo trans hace destrozos en la Fiscalía de la CDMX

El colectivo acusó discriminación y rechazo a su identidad de género luego de que la autoridad judicial descartó juzgar el caso como transfeminicidio

Tras audiencia por el crimen de Paola Buenrostro, colectivo trans hace destrozos en la Fiscalía de la CDMX

Gobierno de México advierte a usuarios la suspensión de líneas que terminan en 1 por falta de registro

Las líneas que no fueron vinculadas antes del 31 de agosto podrían quedar suspendidas durante las próximas 72 horas, pero el número no se pierde y puede reactivarse al completar el trámite

Gobierno de México advierte a usuarios la suspensión de líneas que terminan en 1 por falta de registro

Chiapas registra sismo de 4.3 de intensidad en Cd Hidalgo

El temblor pasó a las 16:21 horas, a una distancia de 82 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 19.4 km

Chiapas registra sismo de 4.3 de intensidad en Cd Hidalgo

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre? Línea A del STC presenta retrasos debido al desalojo de un tren

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre? Línea A del STC presenta retrasos debido al desalojo de un tren

Adrián Marcelo confesó que se manda mensajes con Gala Montes pese a su pelea en La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo confirmó que mantiene contacto por WhatsApp con Gala Montes, dos años después de su enemistad en La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo confesó que se manda mensajes con Gala Montes pese a su pelea en La Casa de los Famosos México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: juez desecha amparo contra extradición del R1 tras asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: juez desecha amparo contra extradición del R1 tras asesinato de Carlos Manzo

Así intentaron traficar por el AICM casi un kilo de extracto de ayahuasca procedente de Perú

Procesan a 12 adultos y un menor por secuestro exprés: robaron un tráiler con más de 2 mil cajas de vino tinto en el Edomex

Vigila, ataca y neutraliza: así es el dron Quetzal que crearon estudiantes universitarios para contrarrestar al narco

Padres exigen seguridad para alumnos de colegio privado en Culiacán tras amenaza con corona fúnebre

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Prueba del presupuesto provoca tensión en los habitantes

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Prueba del presupuesto provoca tensión en los habitantes

De Marvel a violento thriller policíaco: Tenoch Huerta protagonizará “Copperhead” con Jason Momoa y Miles Teller

Adrián Marcelo confesó que se manda mensajes con Gala Montes pese a su pelea en La Casa de los Famosos México

Ponyo llega a la Cineteca Nacional: fechas, sedes y precio de los boletos

Ángela Aguilar, Lupita Jones y las artistas que ha vestido Felipe Alvarado, diseñador del vestido de Mariana Ochoa

DEPORTES

Santiago Giménez se despide del AC Milan y comparte emotivo mensaje: “Los llevaré siempre en mi corazón”

Santiago Giménez se despide del AC Milan y comparte emotivo mensaje: “Los llevaré siempre en mi corazón”

Quién es y cómo juega Carlos Álvarez, la nueva joya española del Club América

Sin Canelo en el ring: ellos son los boxeadores mexicanos que pelearán en septiembre

Estas son las opciones que aún tendría Erik Lira para salir de Cruz Azul

Sebastián Cáceres pidió salir del América y ahora jugará en histórico equipo de España