México

Nuevo recorte en planta de Volkswagen en Puebla afectaría a mil 350 empleados

La medida de la automotriz alemana se daría descartando uno de los turnos de producción

Volkswagen prevé eliminar un turno de producción y, con ello, deshacerse de hasta mil 350 empleados. Crédito: Volkswagen
Volkswagen prevé eliminar un turno de producción y, con ello, deshacerse de hasta mil 350 empleados. Crédito: Volkswagen
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El presente de Volkswagen en México no es el mejor, pues anunció que, en su planta de Puebla, habrá un nuevo recorte de personal, que podría afectar hasta mil 350 trabajadores.

Dicha medida, tomada por la empresa automotriz alemana, se dará por la modalidad de eliminación, por tiempo indefinido, de uno de los tres turnos de producción. En dicha planta se fabrican los modelos Jetta y Tiguan.

Volkswagen podría eliminar el turno nocturno

Cabe señalar que la empresa no precisó cuántos trabajadores serán afectados, pero ha trascendido que el turno eliminado sería el tercero, correspondiente al horario nocturno, por lo que los despidos podrían ascender a mil 350.

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“Frente a un contexto desafiante para la industria automotriz a nivel mundial y en la región Norteamérica, Volkswagen de México ajustará sus capacidades de producción en la planta de Puebla acorde a las condiciones actuales de sus mercados clave. Dicho ajuste se aplicará en el segmento de producción dedicado a los modelos Tiguan y Jetta, a través de la supresión indefinida de uno de los tres turnos de producción”, informó la empresa en un comunicado.

Decisión responde a los desafíos de la industria automotriz

Volkswagen México justificó su decisión, bajo el argumento de que, actualmente, la industria automotriz enfrenta diversas dificultades, al igual que las condiciones de sus principales mercados.

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Al mismo tiempo, reconoció que la medida tomada es “difícil”, pero necesaria, y adelantó que su aplicación se llevará a cabo con lo establecido en la legislación.

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