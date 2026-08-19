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Pago de Marcha 2026: cuánto dinero brinda cada pensión y cómo funciona el programa

El monto del pago varía según el tipo de pensión

El Gobierno de México entrega el pago de marcha como un apoyo único dentro de las Pensiones para el Bienestar en caso de fallecimiento de la persona derechohabiente (Foto: gobierno de México)
El Gobierno de México entrega el pago de marcha como un apoyo único dentro de las Pensiones para el Bienestar en caso de fallecimiento de la persona derechohabiente (Foto: gobierno de México)
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El Gobierno de México entrega el pago de marcha como un apoyo único dentro de las Pensiones para el Bienestar en caso de fallecimiento de la persona derechohabiente.

Este respaldo económico, dirigido a la persona auxiliar previamente registrada, busca cubrir gastos inmediatos tras el deceso y su gestión debe realizarse en los dos bimestres siguientes al evento.

Estos montos corresponden a un mes de apoyo y no equivalen al cobro de otro bimestre.
Estos montos corresponden a un mes de apoyo y no equivalen al cobro de otro bimestre.

Monto del pago de marcha en 2026 según cada pensión

En 2026, el monto del pago de marcha varía según el tipo de pensión. Para la Pensión de las Personas Adultas Mayores, el apoyo es de 3,200 pesos. La Pensión para Personas con Discapacidad Permanente otorga 1,650 pesos, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar contempla 1,550 pesos.

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  • Pensión de las Personas Adultas Mayores: 3,200 pesos
  • Pensión para Personas con Discapacidad Permanente: 1,650 pesos
  • Pensión Mujeres Bienestar: 1,550 pesos

Estos montos corresponden a un mes de apoyo y no equivalen al cobro de otro bimestre.

La presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia un discurso en un evento público

Requisitos y proceso para solicitar el apoyo

El trámite solo puede ser solicitado por la persona adulta auxiliar registrada en el programa, no por cualquier familiar. Para acceder al pago, es necesario acudir a un módulo de la Secretaría de Bienestar o comunicarse al 800 63 94 264, presentando una identificación oficial y el acta de defunción o constancia médica pública que certifique la muerte de la persona beneficiaria. El apoyo se entrega una vez y no puede reclamarse como herencia ni solicitarse pagos posteriores al fallecimiento.

Las reglas de los programas establecen que, si no se informa el deceso dentro del plazo de dos bimestres, se pierde el derecho al pago de marcha. El apoyo se emite en el siguiente bimestre tras la notificación y el registro del trámite. Estas disposiciones aplican tanto para la pensión de adultos mayores como para la de personas con discapacidad y la de mujeres bienestar.

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El periodo de pagos de la Pensión Bienestar para los adultos mayores que son beneficiarios terminó el miércoles pasado, y ya hay una fecha tentativa del próximo depósito (Imagen Ilustrativa Infobae)
El periodo de pagos de la Pensión Bienestar para los adultos mayores que son beneficiarios terminó el miércoles pasado, y ya hay una fecha tentativa del próximo depósito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Bienestar subraya que estos programas son públicos y están prohibidos para uso político. El pago de marcha busca garantizar un respaldo económico inmediato a quienes acompañan a la persona beneficiaria, siempre bajo los lineamientos de registro y plazos establecidos por el programa federal.

¿Cuándo es el próximo pago de las Pensiones Bienestar?

Tomando en cuenta la manera en que se distribuyen los recursos, el próximo pago de las pensiones para todos los adultos mayores será en septiembre.

Para conocer si ya se realizó el pago correspondiente a septiembre de las Pensiones del Bienestar, las personas beneficiarias pueden consultar el saldo a través de diferentes vías sin costo. Desde la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible tanto en Google Play Store como en App Store, es posible verificar el depósito en cualquier momento.

El pago de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto avanza de forma escalonada para más de 12 millones de beneficiarios en México
El pago de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto avanza de forma escalonada para más de 12 millones de beneficiarios en México

Otra opción es acudir directamente a los cajeros automáticos del Banco del Bienestar. Al insertar la tarjeta y seguir las instrucciones en pantalla, el sistema muestra el saldo actualizado y los movimientos recientes. Esta alternativa es utilizada por quienes prefieren una comprobación presencial.

El calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar indica el día exacto en que se realiza el depósito mensual. Revisar este calendario permite anticipar la fecha de dispersión y organizar el retiro del apoyo. El acceso a la información puede realizarse tanto de manera digital como en las sucursales del banco.

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