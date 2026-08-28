Usuario del Metro CDMX comparte video manejando un convoy y lo acusan de usar “influencias”

Un usuario del Metro "presumió" que pudo manejar un convoy. Crédito: X/ @c4jimenez

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Un video que se ha hecho viral en redes sociales muestra cómo un usuario del Metro logró acceder a la cabina del conductor y maneja un convoy, algo que está prohibido para el resto de las personas que usan el Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México.

El periodista Carlos Jiménez compartió en su cuenta de X el video que exhibe a un hombre “presumiendo” que va “manejando” un convoy del Metro capitalino, en la que parece ser la Línea 2, pero, supuestamente, uso sus influencias para ello.

Dicho video lo habría subido a su cuenta de Facebook, pero, después, lo eliminó, Sin embargo, en la publicación reveló que es novio de Anarlet Hernández Martínez, inspectora Jefa de Estación del Metro que dirige Adrián Rubalcava.

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“Manejando un tren del Metro de la Ciudad de México… que experiencia más interesante”, escribió en Facebook, según Jiménez.

Critican al director del Metro

La publicación del video generó diversas reacciones en X, casi todas criticando al director del Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, porque al permitir que un desconocido “maneje” un convoy solo para hacerse viral, pone en riesgo la integridad de cientos de personas.

“Esperemos que @AdrianRubalcava tome cartas en el asunto y ya haya despedido a la Srita. Anarlet Hernández Martínez”, escribió el usuario de X, @camacho_ar1.

Otro usuario, @pandequino, exigió lo siguiente: “@AdrianRubalcava ya ponte a trabajar y al menos designa gente competente en estos puestos, no te hagas pendejo y deja de vivir del erario público por favor”.

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Denuncian que usuario del Metro CDMX uso sus influencias para manejar un convoy del Metro. Crédito: X/ @MetroCDMX

Rubalcava no emite postura oficial

Pese a las duras críticas y la indignación de la gente, hasta la redacción de esta nota, el director del STC Metro, Adrián Rubalcava, no ha emitido una postura oficial, la cual debería aclarar si Anarlet Hernández Martínez es Jefa de Estación.

Además, tiene la obligación de ordenar que se abra una investigación que deslinde responsabilidades y derive en las sanciones correspondientes, sobre todo, porque este tipo de acciones, sí ponen en riesgo la vida de los usuarios, y hasta de los conductores, quienes se vuelven simples espectadores.

Sanciones por invadir cabina del conductor del Metro

El Reglamento de Movilidad de la Ciudad de México, así como las normas internas del STC Metro establecen sanciones claras para cualquier persona que invada áreas restringidas, en este caso, la cabina del conductor.

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Las zonas exclusivas para el personal autorizado, aparte de la cabina, son los talleres, vías, túneles y áreas técnicas, por lo que ingresar a esas instalaciones restringidas deriva en una multa que puede ir de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), un aproximado de entre dos mil 200 y tres mil 400 pesos.

En algunos casos, la sanción puede incluir arresto administrativo –de 25 a 36 horas si no se paga la multa– o trabajo comunitario –de 12 a 18 horas–, especialmente, cuando la conducta pone en riesgo la seguridad de los usuarios o la correcta operación del tren.

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(Especial)

¿Por qué es un riesgo invadir zonas restringidas?

Cabe señalar que ingresar a la cabina de conducción del Metro representa un riesgo para la operación del tren, ya que podría:

• Interferir con los mecanismos de control.

• Alterar los sistemas de frenado o apertura de puertas.

• Distraer al conductor.

• Provocar incidentes que afecten a decenas o miles de pasajeros.

En consecuencia, el reglamento del Metro es específico al señalar que la presencia de personas no autorizadas en áreas técnicas puede provocar incluso la interrupción del servicio cuando se considere un riesgo notorio para la operación.

Vamos a ver si las autoridades del Metro toman acciones, después de que un usuario habría usado sus “influencias” para conducir un convoy de la Línea 2.

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